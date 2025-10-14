Простой принцип EMOM, который перевернёт ваш подход к тренировкам

Всё больше людей стремится к быстрому и эффективному результату в тренировках, и подходы вроде EMOM становятся всё более популярными. Эта система, которая означает "каждую минуту, на минуту", подразумевает выполнение упражнения в рамках одной минуты. Идея проста — когда заканчиваешь одно задание, сразу начинаешь следующее. Такой формат помогает максимально использовать время, ускоряет процесс и делает тренировки разнообразными.

Как работает тренировка по системе EMOM

Поставьте таймер на 25 минут. С первой минуты начните выполнять первое упражнение, не отвлекаясь на паузы. Как только завершите требуемое количество повторов, отдохните до конца минуты, а со второй приступайте ко второму упражнению. Далее — всё по кругу, до пятого упражнения. После пятого круга отдыхайте оставшееся время последней минуты и начинайте заново. В общей сложности предстоит выполнить пять циклов.

Если по какой-то причине вы не можете выполнить все упражнения за 45 секунд, и начинаете задыхаться, уменьшите количество повторов, указанных в скобках.

Упражнения и их варианты

Прыжки со скакалкой с высоким подниманием бедра

Выполните 60 повторений (или 40, если чувствуете усталость). Важно: при выполнении этих прыжков поднимайте колени как можно выше, соблюдая ритм, и обязательно работайте на полупальцах. Планка с касанием пола бедром

Встаньте в планку на локтях, напрягите пресс и ягодицы, удерживая тело в одной линии. Поочередно касайтесь пола правым и левым бедром. Один раз — это одно касание с каждой стороны. Прыжок в сторону и подъём коленей к груди

Сначала выполните широкий прыжок в сторону, затем потянитесь вверх, стараясь поднять колени как можно выше к груди. Повторите в другую сторону. Отжимание с подъёмом коленей к плечу (или без отжимания)

Сделайте стандартное отжимание, после чего потяните колено к противоположному плечу. После следующего отжимания повторите для другой ноги. Если отжимания даются тяжело, выберите вариант без отжимания. Выпады вбок

Выполняйте выпад вбок, опуская бедра до параллели с полом или ниже. Не сводите ноги после выпада, а сразу переходите на другую сторону. Следите за тем, чтобы спина оставалась прогнутой, а поясница не округлялась.

Основные рекомендации

Применяя систему EMOM, важно помнить о балансе между интенсивностью и продолжительностью. В конце каждого круга всегда оставляйте время на отдых, чтобы восстановить силы. Тренировка по такой методике помогает развить выносливость, улучшить координацию и сжигать калории в ускоренном темпе.

Для большинства новичков будет достаточно начать с более лёгких вариаций упражнений и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы избежать перегрузки. Главное — слушать своё тело и своевременно делать перерывы.

А что если я не могу выполнить все упражнения?

Если вам трудно выполнить задания за указанные 45 секунд, уменьшите количество повторений в каждом упражнении. Здоровье и безопасность — это первоочередная задача, и важно не переусердствовать на первых порах.

FAQ

Что делать, если не могу выполнить упражнение за 45 секунд?

Если вы не успеваете выполнить упражнение в указанное время, уменьшите количество повторений, указанных в скобках. Например, снизьте количество прыжков или уменьшите интенсивность отжиманий. Как часто можно проводить такие тренировки?

Система EMOM подходит для регулярных тренировок 2-3 раза в неделю. Важно дать телу время на восстановление, чтобы избежать перенапряжения. Нужно ли использовать скакалку?

Если у вас нет скакалки, вы можете заменить её на бег с высоким подниманием бедра, чтобы поддержать темп тренировки.

Мифы и правда

Миф: прыжки со скакалкой — это слишком легко.

Правда: прыжки требуют выносливости и отлично развивают координацию, особенно если поднимать колени как можно выше.

Миф: тренировки по системе EMOM подходят только для профессионалов.

Правда: с правильной настройкой нагрузок EMOM доступен всем уровням подготовки.

После выполнения всех упражнений по системе EMOM важно не забывать о восстановлении. Это поможет предотвратить перетренированность и ускорит прогресс в достижении ваших целей.