Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировки в спортзале
Тренировки в спортзале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Пять движений вместо часа в зале: как формат EMOM собирает силу и выносливость за полчаса

Комплекс упражнений EMOM с гантелями: программа на полчаса для ног, рук и пресса

Тренировка, рассчитанная всего на полчаса, может серьёзно прокачать ноги, руки и пресс, а заодно добавить немного выносливости. При этом вам не понадобится дорогой инвентарь — достаточно пары лёгких гантелей или даже собственного веса. Такой формат подходит как для опытных спортсменов, так и для тех, кто давно не занимался и хочет вернуться в форму.

В чём особенность комплекса

Главная идея этой программы в том, что упражнения выполняются в стиле EMOM (every minute on the minute). Это значит: в начале каждой минуты вы делаете определённое количество повторений, а оставшееся время отдыхаете. Чем быстрее справитесь, тем больше секунд у вас останется на восстановление дыхания. Такой метод не только тренирует силу, но и отлично развивает кардиовыносливость.

Один круг комплекса состоит из пяти упражнений. После завершения всех заданий сделайте паузу ещё одну минуту, а затем переходите к следующему кругу. Всего рекомендуется выполнить пять циклов.

Советы шаг за шагом

  1. Дьявольский жим. Возьмите гантели, выйдите в упор лёжа с прыжка, опуститесь на живот, а затем снова встаньте. Поднимите снаряды над головой, выпрямив корпус. Главное — держать спину прямой и поднимать вес за счёт инерции, а не рук. Без гантелей можно просто вытягивать руки вверх.

  2. Приседания с гантелями. Снаряды держите возле плеч. Следите, чтобы пятки не отрывались от пола, а спина оставалась ровной.

  3. Отжимания. Делайте их от пола или от опоры. Если тяжело, используйте вариант с коленей. Локти должны быть прижаты к корпусу.

  4. Выпады назад. Чередуйте ноги, опускаясь почти до касания коленом пола. Гантели держите у плеч, корпус не наклоняйте.

  5. Ситапы. Лягте на спину, стопы соедините, руки заведите за голову. Поднимайтесь корпусом вверх, касаясь ладонями стоп.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки с гантелями подходят только опытным.

  • Правда: лёгкий вес можно использовать даже новичкам, а при необходимости упражнения выполняются и без снарядов.

  • Миф: EMOM — это только для профессиональных спортсменов.

  • Правда: метод хорош тем, что легко адаптируется под уровень любого человека: достаточно сократить вес и количество повторений.

  • Миф: полчаса — слишком мало для результата.

  • Правда: высокая интенсивность компенсирует продолжительность. Главное — регулярность.

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять тренировку?
Достаточно 2-3 раз, чтобы почувствовать эффект и не перегрузить мышцы.

Можно ли заменить гантели другим инвентарём?
Да, подойдут гири, бутылки с водой или эластичные резинки.

Что лучше: EMOM или обычный круговой тренинг?
Оба формата эффективны, но EMOM помогает контролировать время и сохранять стабильный темп, что особенно полезно для развития выносливости.

Исторический контекст

Методика EMOM появилась в кроссфите в начале 2000-х годов. Она быстро завоевала популярность благодаря простоте и эффективности. Её используют не только в фитнесе, но и в профессиональной подготовке спортсменов разных дисциплин — от лёгкой атлетики до боевых искусств. Такой подход сочетает силовую работу с элементами кардио, что делает тренировки универсальными.

А что если…

Если у вас нет таймера, можно использовать обычный секундомер на смартфоне или фитнес-браслет. А если времени всего 15 минут, выполните не пять, а три круга — даже короткая сессия даст заряд бодрости. При регулярном выполнении упражнения можно усложнять: добавлять вес, увеличивать количество повторений или уменьшать время отдыха.

Такая тренировка не требует спортивного зала и подходит для домашних условий. Она одновременно укрепляет тело, тренирует дыхание и экономит время.

Интересные факты:

  • в кроссфит-залах EMOM часто называют "секундомером на пределе";
  • такие комплексы повышают не только силу, но и когнитивную выносливость;
  • исследования показывают, что формат "каждую минуту" снижает стресс у новичков, так как чётко задаёт ритм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дыхательные упражнения снижают пульс в покое на 3 удара в минуту — кардиологи сегодня в 18:10

Сердцебиение под контролем: простой лайфхак работает на дистанции

Можно ли сбить частое сердцебиение простым дыхательным упражнением? Мы проверили популярный лайфхак и узнали неожиданные результаты.

Читать полностью » Исследователи подтвердили, что упражнения с сопротивлением не делают мышцы менее эластичными сегодня в 17:50

Крепатура уходит, а подвижность растёт: что делает железо с суставами

Силовые нагрузки часто кажутся врагами гибкости. Но так ли это на самом деле и что помогает сохранить лёгкость движений после тренировки?

Читать полностью » Медики назвали безопасные упражнения для стретчинга в домашних условиях сегодня в 17:10

Как убрать дискомфорт в растяжке: рабочая схема для спины и бёдер

Растяжка может быть лёгкой и приятной, если знать правильные приёмы. Всего 10 минут в день — и тело становится свободнее и гибче.

Читать полностью » Врачи пояснили, какие упражнение птица-собака помогает при хронической боли в пояснице сегодня в 16:50

Боль в пояснице отступает быстрее, чем кажется: четыре упражнения, которые держат корпус в тонусе

Простая тренировка для корпуса поможет снять нагрузку с поясницы и улучшить осанку. Узнайте, какие четыре упражнения стоит включить в свой день.

Читать полностью » Учёные выяснили, что удержание языка у нёба активирует глубокие сгибатели шеи сегодня в 16:10

Язык у нёба, а не шея в зажиме — тренажёрный парадокс, который работает

Иногда даже во время привычных упражнений неожиданно напрягается шея. Проверяем необычный способ из соцсетей, чтобы понять, действительно ли он работает.

Читать полностью » Врачи: упражнение кошка-корова улучшает кровообращение и снижает скованность мышц спины сегодня в 15:50

Обычное движение, которое скрывает секрет здоровья позвоночника

Простое упражнение "кошка-корова" способно быстро облегчить дискомфорт в спине. Узнайте, как выполнять его правильно и какие есть нюансы, о которых молчат в интернете.

Читать полностью » Упражнения с гирей для плеч — порядок и повторы, рекомендации тренеров сегодня в 15:10

Гири без рывков: как тренировка на полу прокачивает плечи и пресс

Короткий комплекс с гирей поможет укрепить плечи и пресс, даже если у вас нет времени на полноценную тренировку.

Читать полностью » Мартинес: Криштиану Роналду сосредоточен на каждом дне и продолжает забивать сегодня в 14:29

Мартинес раскрыл секрет успеха Роналду на закате карьеры

Роберто Мартинес рассказал, как Криштиану Роналду сохраняет мотивацию в 40 лет и почему вопрос его участия в ЧМ-2026 пока открыт.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Саманта Петерсон: клетчатка работает как встроенный очиститель организма
Авто и мото

Mercedes-Benz анонсировала запуск зарядных станций HYC1000 для электромобилей в 2026 году
Туризм

Фару привлекают туристов тишиной, устрицами и встречами с дельфинами
Наука

Трепанация на мумифицированной голове аймара: исследование в Ла-Пасе
Еда

Тыква с корицей и сахаром: готовим 55 минут в духовке при 175 °C
Красота и здоровье

Исследование Technion: коровье молоко лучше усваивается мужчинами, овсяное — женщинами
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон
Садоводство

Удивительные свойства сорняков: от удобрений до защиты от вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet