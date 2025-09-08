Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка
Опубликована сегодня в 14:35

Эмоции вместо пустого желудка: как отличить истинный голод от обмана мозга — три простых шага

Каждый человек знаком с чувством, когда организм требует еды. Однако различие между истинным голодом и обычным аппетитом понимают далеко не все. Между тем именно это знание помогает избежать переедания и сохранить здоровье.

Что такое голод

Голод — естественный сигнал организма, показывающий, что ему не хватает энергии и питательных веществ. В этот процесс включены специальные гормоны. Например, грелин отвечает за формирование чувства голода и стимулирует аппетит, а лептин, наоборот, снижает его. Благодаря их взаимодействию организм поддерживает баланс и напоминает человеку о необходимости приёма пищи.

Чем отличается аппетит

В отличие от голода, аппетит не всегда связан с реальной потребностью организма. Это скорее психологическое желание поесть, которое может появиться даже при достаточном количестве энергии. Спровоцировать аппетит способны эмоции, привычки, социальные обстоятельства или даже привлекательные изображения еды. Например, многие люди замечают, что в моменты стресса или грусти им хочется чего-то сладкого или калорийного.

Эмоции и еда

Эмоциональное переедание — один из ярких примеров того, как аппетит может влиять на поведение. В этом случае человек ест не потому, что голоден, а чтобы заглушить тревогу, усталость или неприятные чувства. Такая привычка ведёт к избыточному поступлению калорий и набору веса.

"Голод — это естественная реакция организма на необходимость получения энергии и питательных веществ", — сказала эндокринолог Мария Калошина.

Почему важно различать

Способность отличать настоящий голод от аппетита помогает лучше контролировать питание и избегать ненужных перекусов. Голод сигнализирует о том, что организму действительно нужна энергия, а аппетит часто становится ловушкой, подталкивающей к выбору не самых полезных продуктов.

Понимание этих процессов — шаг к формированию здорового рациона и поддержанию нормальной массы тела. Если прислушиваться к сигналам организма и осознанно относиться к питанию, можно снизить риск ожирения, диабета и других заболеваний, связанных с перееданием.

Как научиться слышать организм

  1. Перед тем как поесть, задать себе вопрос: действительно ли я голоден или просто хочу перекусить из-за скуки или стресса?
  2. Пить воду — иногда жажда маскируется под чувство голода.
  3. Не есть на бегу: медленный приём пищи помогает вовремя уловить сигнал насыщения.
  4. Исключать продукты-триггеры, которые провоцируют желание есть без потребности.

Регулярная практика таких методов помогает наладить отношения с едой и избежать лишних калорий.

Три интересных факта

  1. Гормон грелин вырабатывается преимущественно в желудке и повышается перед приёмом пищи, а после еды его уровень снижается.
  2. Лептин, снижающий аппетит, синтезируется в жировых клетках и помогает мозгу понимать, что организм насытился.
  3. Ученые выяснили, что люди, которые едят в ответ на стресс, чаще выбирают продукты с высоким содержанием сахара и жиров.

