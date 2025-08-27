Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Когда жизнь теряет краски: как побороть эмоциональное истощение

Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич в беседе с "Пятым каналом" объяснила, как пережить период эмоционального истощения и вернуть себе чувствительность к жизни.

Дайте психике время
По словам специалиста, главный шаг — позволить себе отдохнуть. Организм и психика нуждаются в перезагрузке, поэтому важно выспаться и восстановить силы.

Признание проблемы

"В первую очередь необходимо просто признать проблему. Без какого-то осуждения, без попытки как-то себя заклеймить", — подчеркнула Галич. Это помогает снизить внутреннее напряжение и начать путь к восстановлению.

Когда нужна помощь специалистов
В зависимости от ситуации может потребоваться поддержка психолога, психиатра или психотерапевта. Иногда без медикаментозной коррекции обойтись невозможно, и важно вовремя это осознать.

Что можно сделать самостоятельно
Чтобы попробовать справиться с апатией своими силами, эксперт советует:

  • вести дневник чувств;
  • практиковать медитацию;
  • выполнять упражнения на развитие гибкости;
  • заниматься йогой или пилатесом.

Найдите поддержку

"Желательно поделиться, найти поддержку, обратиться к специалистам, и тогда чувствительность будет восстановлена", — резюмировала психотерапевт.

