Когда жизнь теряет краски: как побороть эмоциональное истощение

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич в беседе с "Пятым каналом" объяснила, как пережить период эмоционального истощения и вернуть себе чувствительность к жизни.

Дайте психике время

По словам специалиста, главный шаг — позволить себе отдохнуть. Организм и психика нуждаются в перезагрузке, поэтому важно выспаться и восстановить силы.

Признание проблемы

"В первую очередь необходимо просто признать проблему. Без какого-то осуждения, без попытки как-то себя заклеймить", — подчеркнула Галич. Это помогает снизить внутреннее напряжение и начать путь к восстановлению.

Когда нужна помощь специалистов

В зависимости от ситуации может потребоваться поддержка психолога, психиатра или психотерапевта. Иногда без медикаментозной коррекции обойтись невозможно, и важно вовремя это осознать.

Что можно сделать самостоятельно

Чтобы попробовать справиться с апатией своими силами, эксперт советует:

вести дневник чувств;

практиковать медитацию;

выполнять упражнения на развитие гибкости;

заниматься йогой или пилатесом.

Найдите поддержку