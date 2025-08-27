Когда жизнь теряет краски: как побороть эмоциональное истощение
Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич в беседе с "Пятым каналом" объяснила, как пережить период эмоционального истощения и вернуть себе чувствительность к жизни.
Дайте психике время
По словам специалиста, главный шаг — позволить себе отдохнуть. Организм и психика нуждаются в перезагрузке, поэтому важно выспаться и восстановить силы.
Признание проблемы
"В первую очередь необходимо просто признать проблему. Без какого-то осуждения, без попытки как-то себя заклеймить", — подчеркнула Галич. Это помогает снизить внутреннее напряжение и начать путь к восстановлению.
Когда нужна помощь специалистов
В зависимости от ситуации может потребоваться поддержка психолога, психиатра или психотерапевта. Иногда без медикаментозной коррекции обойтись невозможно, и важно вовремя это осознать.
Что можно сделать самостоятельно
Чтобы попробовать справиться с апатией своими силами, эксперт советует:
- вести дневник чувств;
- практиковать медитацию;
- выполнять упражнения на развитие гибкости;
- заниматься йогой или пилатесом.
Найдите поддержку
"Желательно поделиться, найти поддержку, обратиться к специалистам, и тогда чувствительность будет восстановлена", — резюмировала психотерапевт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru