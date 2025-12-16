Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:05

Как тело передает настроение: эти позы настораживают собеседников

Поза человека формирует первое впечатление — психотерапевт Никитина

Поза человека может бессознательно формировать отношение к нему еще до начала разговора, влияя на доверие, тревогу и ощущение безопасности, рассказала психотерапевт Лариса Никитина. В беседе с EcoSever она пояснила как позы отражают состояние и характер человека.

Никитина пояснила, что поза является одним из ключевых невербальных сигналов, по которым люди мгновенно считывают состояние собеседника. По ее словам, язык тела особенно важен в на собеседованиях, при конфликтах и даже в бытовых контактах, когда решение принимается интуитивно.

"Если вы приходите на собеседование на работу и хотите быть школьным учителем или преподавателем, сидите, положив ногу на ногу, скрестив руки, сгорбившись, смотрите в стол, то шанс, что вас возьмут практически равен нулю или стремится к нулю, потому что вам предстоит взаимодействовать с группой людей, тем более дети, подростки, это сложная группа людей", — отметила психотерапевт.

Специалист подчеркнула, что тело реагирует быстрее сознания, и человек часто еще не осознает причину своего ощущения, но уже чувствует тревогу или, наоборот, спокойствие. Это проявляется и в семейных конфликтах, и в общественных местах, и в профессиональной среде.

"Если над вами нависает человек, поставив "руки в боки" или сжав кулаки, вряд ли вы будете очень спокойно, расслабленно продолжать сидеть дальше. То же самое, если вы заходите в лифт и видите, что в подъезд вбегает недобро выглядящий человек, то у вас машинально рука тянется нажать кнопочку, чтобы он не успел заскочить в этот самый лифт", — пояснила Никитина.

По словам эксперта, работа с позой и телесными реакциями способна влиять и на внутреннее состояние человека, так как тело и психика находятся в постоянной взаимосвязи. Именно поэтому специалисты обращают внимание не только на слова, но и на то, как человек входит, двигается и держит себя во время разговора.

