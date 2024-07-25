Стресс может оказывать негативное влияние на кишечник человека. Кроме того, от страха могут заболеть ноги или руки. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психофизиолог, нейропсихолог Татьяна Пушкарева.

Как отмечает эксперт, чаще всего люди замечают влияние негативных эмоций. Злость, агрессия, обида обычно возникают вследствие каких-то триггерных, стрессовых внешних ситуаций. Когда мы испытываем какие-то положительные эмоции, то как бы и не замечаем, что у нас происходит что-то положительное именно с внутренними органами.

Татьяна Пушкарева также поделилась информацией о том, какие конкретно эмоции вызывают определённые боли и проблемы с внутренними органами человека.

"Длительный стресс очень сильно влияет на наш кишечник. Не секрет, что как только мы испытываем какой-то стресс, страх и неприятное ощущение, мы все бежим в туалет. Людям, которые не привыкли к сцене, зная, что сейчас выходить на сцену, нужно сходить в туалет. К тому же кишечник очень связан с мыслями", рассказала психофизиолог.

Кроме того, что стресс влияет на состояние внутренних органов, эта вегетативная нервная система ещё и подключает неправильное функционирование мышц спины. В такие моменты человек может начать горбиться. Благодаря этому визуально можно сказать, что у человека меланхолия или он в депрессионном состоянии. При этом сам человек сделал это неосознанно. В тот момент за него работала вегетативная нервная система, которая не подвластна ему и работает самостоятельно, объяснила Татьяна Пушкарева.

"Более того, про тех, кто горбится, говорят, что они слишком много на свою жизнь за всех берут. У нас даже есть понятие "вдовый горб". Речь идёт о человеке (обычно это женское заболевание), который взвалил на себя очень много, потому что рядом нет, например, опоры в виде мужчины", — сообщила эксперт.

Татьяна Пушкарева заявила, что набор веса может быть последствием психосоматического расстройства, особенно у женщин. Они начинаются постепенно горбиться, дабы защититься от внешнего мира. В итоге получается искривление осанки, ослабление мышц и в целом неправильное состояние тела.

Как оказалось, страх тоже может повлиять на некоторые части тела.

"У нас есть такое понятие, как рептильный мозг — это самая древняя структура нашего головного мозга. Если человек испытывает страх, соответственно, запускаются определённые нейромодуляторы или нейротрансмиттеры. Когда люди испытывают страх, очень часто они ощущают, что онемели ноги или руки. Соответственно, нервная система, которая не подвластна нам, дала сигнал о том, что нужно остановиться. Говорят, что страх живёт в ногах", — заявила Татьяна Пушкарева.

Эксперт добавила, что с точки зрения психосоматики или телесной психологии, если у человека проблемы с ногами, а медицинские исследования, диагностика не выявили никаких нарушений, кажется, что нет проблем с венами, мышцы в хорошем состоянии, то специалисты в психотерапии начинают выяснять, какие у человека есть страхи. Нейропсихолог объяснила, что чаще всего это страх сделать первый шаг, например, в карьере или в развитии собственного бизнеса.

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