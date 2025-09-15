Триумф "Киностудии" и падение фаворитов: как распределились статуэтки премии "Эмми"

77-я церемония вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе собрала внимание не только поклонников сериалов, но и всей индустрии. В этом году на сцене блистал комик Нейт Баргатзе, которому доверили вести мероприятие. Атмосфера вечера была праздничной и напряжённой: в каждой категории шла борьба сильных проектов.

Триумф "Киностудии" и комедийных проектов

Главным победителем вечера стал сериал "Киностудия". Проект уверенно обошёл конкурентов, собрав 13 статуэток. Он получил награду в ключевых номинациях, включая "Лучший комедийный сериал". Не остался без внимания и творческий дуэт Сета Рогена и Эвана Голдберга: они удостоились награды за режиссуру комедийного сериала. Сам Роген также стал обладателем приза как лучший актёр в комедии.

Признание получила и Джин Смарт, сыгравшая в "Хитростях". Она вновь доказала свой статус одной из самых талантливых актрис телевизионной сцены. Поддержала её коллега по проекту Ханна Айнбайндер, ставшая лучшей актрисой второго плана.

Сильные соперники в жанре драмы

В драматической категории зрители увидели неожиданный результат. Победителем в главной номинации стала "Больница Питт". За этот проект Ноа Уайли получил награду как лучший актёр драматического сериала. Женскую награду присудили Бритт Лоуэр за роль в "Разделении".

Второстепенные награды также распределились между сильными конкурентами: Трэмелл Тиллман из "Разделения" стал лучшим актёром второго плана, а Эрин Доэрти получила статуэтку за "Переходный возраст".

Отдельного упоминания заслуживает режиссёр Адам Рэндолл ("Медленные лошади"), чья работа признана лучшей среди драматических проектов. А сценарист Дэн Гилрой пополнил коллекцию наград за сценарий к "Андору".

"Пингвин" и "Переходный возраст": борьба за лидерство

Если "Киностудия" стала королём вечера, то "Пингвин" и "Переходный возраст" разделили между собой звание самых обсуждаемых драм и мини-сериалов. "Пингвин" собрал девять наград, а "Переходный возраст" — восемь, включая главный приз в своей категории — "Лучший мини-сериал или антология".

Особое внимание досталось 15-летнему Оуэну Куперу. Юный актёр получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале, став самым молодым лауреатом за всю историю "Эмми". Его коллега по проекту Эрин Доэрти добавила в копилку ещё одну награду, выиграв в женской номинации второго плана.

Выбор зрителей и критиков

Нельзя не отметить успех Кристин Милиоти, признанной лучшей актрисой мини-сериала за роль в "Пингвине". Её партнёр по цеху Стивен Грэм был отмечен в мужской номинации за работу в "Переходном возрасте". Лучшей режиссурой в категории мини-сериалов признали постановку Филипа Барантини.

Таким образом, борьба между "Пингвином" и "Переходным возрастом" оказалась напряжённой: оба проекта стали визитными карточками нового сезона и яркими примерами того, что телевидение может конкурировать с большим кино.

Ток-шоу и другие номинации

В категории ток-шоу фаворитом стало "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". Передача давно закрепила за собой статус одного из самых остроумных и актуальных вечерних шоу, и новая победа лишь подтвердила её позиции.

Не обошлось без признания в сценарных номинациях. "Киностудия" взяла награду за лучший сценарий в комедийном сериале, укрепив лидерство. Таким образом, проект оказался фаворитом как в актёрских, так и в творческих категориях.