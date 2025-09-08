Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эмми
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:28

Девять наград за раз: кто уже стал фаворитом "Эмми" до главной церемонии

Американская телевизионная академия подвела первые итоги главной премии в индустрии сериалов — "Эмми". Пока зрителям показали лишь часть результатов: награды достались в технических категориях, а также в номинациях за роли второго плана и эпизодические появления. Главные победители в основных категориях будут названы 15 сентября, но уже сейчас можно увидеть, какие проекты задали тон нынешнему сезону.

Лидеры гонки за статуэтки

Абсолютным фаворитом первой церемонии стала "Киностудия". Этот сериал забрал девять наград. Жюри отметило работу операторов, кастинг в комедийном проекте, а также игру Брайана Крэнстона, которому достался приз за лучшую гостевую роль. Столь внушительный старт вывел "Киностудию" на первое место по числу статуэток среди всех участников.

Не отстал и "Пингвин". У него восемь наград, в том числе в технических номинациях — за грим, визуальные эффекты и музыкальное сопровождение. Для проекта это серьёзный успех, учитывая плотную конкуренцию в жанре.

Успехи "Разделения" и "Андора"

Шесть наград отправились создателям "Разделения". Среди отмеченных достижений — лучшая заставка и операторская работа, а также премия за актёрскую игру второго плана. Победу в этой категории принесла Мерритт Уэвер, чья работа в драматическом сериале получила признание академиков.

Не остался без внимания и "Андор". История во вселенной "Звёздных войн" завоевала четыре награды. Особо выделили продакшн-дизайн и костюмы в фантастическом жанре — элементы, которые во многом формируют атмосферу и визуальный язык подобных проектов.

Другие проекты-лауреаты

Сразу три награды забрали "Бриджертоны" и "Пацаны". Первый проект снова доказал, что костюмные драмы с элементами романтики остаются востребованными у зрителей и критиков. А супергеройская сатира "Пацаны" продолжает удивлять не только популярностью, но и признанием специалистов.

По две награды достались сериалам "Больница Питт" и "Переходный возраст". Они, возможно, не так заметны на фоне громких хитов, но также показали достойный результат.

Особого внимания заслуживает победа "Аркейна". Этот анимационный проект, созданный по мотивам игры League of Legends, вновь подтвердил, что анимация может быть серьёзным претендентом на "Эмми". В этом году он признан лучшим анимационным сериалом.

Что ждёт зрителей впереди

Впереди самое интересное — 15 сентября станут известны имена победителей в главных номинациях: "Лучший драматический сериал", "Лучший комедийный сериал", "Лучшая актриса" и "Лучший актёр". Именно тогда определится окончательный лидер сезона и станет понятно, смогут ли "Киностудия" или "Пингвин" удержать свои позиции до конца.

