Футбол не помешал: "Эмми" 2025 сделала рейтинги, которые оставили все конкурирующие шоу позади
77-я премия "Эмми", транслировавшаяся на канале CBS, привлекла 7,4 миллиона зрителей, что на 8% больше, чем в прошлом году, когда церемония проходила на канале ABC. Это стало наибольшей аудиторией для церемонии с 2021 года.
"Эфир посмотрели на 8% больше людей, чем прошлогоднюю церемонию", — сообщает издание Variety.
Рост зрительской аудитории также был замечен на платформе Paramount+, где количество просмотров увеличилось на 76% по сравнению с прошлым годом.
Среди главных конкурентов премии оказался матч NFL, который транслировался на NBC. Однако, по сравнению с январскими играми плей-офф, сентябрьский футбол не оказал значительного влияния на рейтинг премии.
Церемонию вел Нейт Баргацце, а лучшими сериалами по версии "Эмми" стали: "Киностудия" (комедия), "Больница "Питт"" (драма) и "Переходный возраст" (мини-сериал). Абсолютным триумфатором церемонии стала "Киностудия", которая получила 13 наград.
Сравнение популярности "Эмми" с предыдущими годами
|Год
|Количество зрителей (млн)
|Канал/Платформа
|Примечание
|2025
|7,4
|CBS/Paramount+
|Лучший результат за четыре года
|2024
|6,8
|ABC
|Прежний лучший результат с 2021 года
|2023
|6,0
|ABC
|Средний результат
|2022
|5,5
|NBC
|Спад интереса к трансляции
FAQ
Когда и где можно смотреть премию "Эмми"?
Трансляция обычно проходит в сентябре, на CBS и стриминговых сервисах, таких как Paramount+.
Какие сериалы стали лучшими в 2025 году?
Лучшие сериалы 2025 года: "Киностудия" (комедия), "Больница "Питт"" (драма) и "Переходный возраст" (мини-сериал).
Как стать участником голосования на Эмми?
Для этого нужно стать частью Академии телевидения, а для обычных зрителей доступен онлайн-прогноз и обсуждения.
Мифы и правда
-
Миф: "Эмми" — это только для профессионалов и неинтересно обычным зрителям.
Правда: Церемония всегда привлекает большое количество зрителей, включая фанатов сериалов и знаменитостей.
-
Миф: Премия "Эмми" — это только для США.
Правда: В последние годы "Эмми" охватывает все страны и телевизионные проекты по всему миру.
-
Миф: Победители "Эмми" всегда самые лучшие.
Правда: Премия отражает мнение академии, но не всегда соответствует предпочтениям всех зрителей.
Исторический контекст
-
Премия "Эмми" была основана в 1949 году в США и с тех пор стала самой престижной наградой в телевизионной индустрии.
-
В разные годы награда меняла формы, категории и критерии, чтобы соответствовать современным реалиям.
-
С 2020 года "Эмми" начала активно охватывать и стриминговые платформы, такие как Netflix и Hulu, что значительно расширило аудиторию.
Три интересных факта
-
В 2025 году "Киностудия" получила 13 наград, став абсолютным триумфатором.
-
Количество зрителей церемонии на CBS в 2025 году стало на 8% больше по сравнению с предыдущим годом.
-
Ведущим премии стал Нейт Баргацце, чьё выступление получило положительные отзывы.
