Эмми
Эмми
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:40

Футбол не помешал: "Эмми" 2025 сделала рейтинги, которые оставили все конкурирующие шоу позади

Variety: премия "Эмми" в 2025 году привлекла 7,4 миллиона зрителей

77-я премия "Эмми", транслировавшаяся на канале CBS, привлекла 7,4 миллиона зрителей, что на 8% больше, чем в прошлом году, когда церемония проходила на канале ABC. Это стало наибольшей аудиторией для церемонии с 2021 года.

"Эфир посмотрели на 8% больше людей, чем прошлогоднюю церемонию", — сообщает издание Variety.

Рост зрительской аудитории также был замечен на платформе Paramount+, где количество просмотров увеличилось на 76% по сравнению с прошлым годом.

Среди главных конкурентов премии оказался матч NFL, который транслировался на NBC. Однако, по сравнению с январскими играми плей-офф, сентябрьский футбол не оказал значительного влияния на рейтинг премии.

Церемонию вел Нейт Баргацце, а лучшими сериалами по версии "Эмми" стали: "Киностудия" (комедия), "Больница "Питт"" (драма) и "Переходный возраст" (мини-сериал). Абсолютным триумфатором церемонии стала "Киностудия", которая получила 13 наград.

Сравнение популярности "Эмми" с предыдущими годами

Год Количество зрителей (млн) Канал/Платформа Примечание
2025 7,4 CBS/Paramount+ Лучший результат за четыре года
2024 6,8 ABC Прежний лучший результат с 2021 года
2023 6,0 ABC Средний результат
2022 5,5 NBC Спад интереса к трансляции

FAQ

Когда и где можно смотреть премию "Эмми"?
Трансляция обычно проходит в сентябре, на CBS и стриминговых сервисах, таких как Paramount+.

Какие сериалы стали лучшими в 2025 году?
Лучшие сериалы 2025 года: "Киностудия" (комедия), "Больница "Питт"" (драма) и "Переходный возраст" (мини-сериал).

Как стать участником голосования на Эмми?
Для этого нужно стать частью Академии телевидения, а для обычных зрителей доступен онлайн-прогноз и обсуждения.

Мифы и правда

  • Миф: "Эмми" — это только для профессионалов и неинтересно обычным зрителям.
    Правда: Церемония всегда привлекает большое количество зрителей, включая фанатов сериалов и знаменитостей.

  • Миф: Премия "Эмми" — это только для США.
    Правда: В последние годы "Эмми" охватывает все страны и телевизионные проекты по всему миру.

  • Миф: Победители "Эмми" всегда самые лучшие.
    Правда: Премия отражает мнение академии, но не всегда соответствует предпочтениям всех зрителей.

Исторический контекст

  1. Премия "Эмми" была основана в 1949 году в США и с тех пор стала самой престижной наградой в телевизионной индустрии.

  2. В разные годы награда меняла формы, категории и критерии, чтобы соответствовать современным реалиям.

  3. С 2020 года "Эмми" начала активно охватывать и стриминговые платформы, такие как Netflix и Hulu, что значительно расширило аудиторию.

Три интересных факта

  1. В 2025 году "Киностудия" получила 13 наград, став абсолютным триумфатором.

  2. Количество зрителей церемонии на CBS в 2025 году стало на 8% больше по сравнению с предыдущим годом.

  3. Ведущим премии стал Нейт Баргацце, чьё выступление получило положительные отзывы.

