Футбол не помешал: "Эмми" 2025 сделала рейтинги, которые оставили все конкурирующие шоу позади

77-я премия "Эмми", транслировавшаяся на канале CBS, привлекла 7,4 миллиона зрителей, что на 8% больше, чем в прошлом году, когда церемония проходила на канале ABC. Это стало наибольшей аудиторией для церемонии с 2021 года.

"Эфир посмотрели на 8% больше людей, чем прошлогоднюю церемонию", — сообщает издание Variety.

Рост зрительской аудитории также был замечен на платформе Paramount+, где количество просмотров увеличилось на 76% по сравнению с прошлым годом.

Среди главных конкурентов премии оказался матч NFL, который транслировался на NBC. Однако, по сравнению с январскими играми плей-офф, сентябрьский футбол не оказал значительного влияния на рейтинг премии.

Церемонию вел Нейт Баргацце, а лучшими сериалами по версии "Эмми" стали: "Киностудия" (комедия), "Больница "Питт"" (драма) и "Переходный возраст" (мини-сериал). Абсолютным триумфатором церемонии стала "Киностудия", которая получила 13 наград.

