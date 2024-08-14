Эмму Уотсон и Дэниела Рэдклиффа показали в новом трейлере "Гарри Поттер", где главный герой в поисках сына

Актёры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон вновь исполнили роли Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер в новом трейлере к фильму "Гарри Поттер и Проклятое дитя".
В сети появился короткий (меньше полутора минут) фанатский трейлер, посвящённый ожидаемому многими фанатами фильму. В центре внимания концепт версии — Гарри Поттер в исполнении Дэниела Рэдклиффа. Также в трейлере появляется Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон). Рон Уизли, которого сыграл Руперт Гринт. Зато можно увидеть возвращение персонажа, имя которого нельзя называть.
Это не первый фанатский трейлер от KH Studio, который посвящён новой части "Гарри Поттера". Официально такой фильм не находится в разработке да и актёры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт вряд ли вернутся к своим ролям в будущих фильмах.
На данный момент в работе находится только сериал "Гарри Поттер", который должен выйти на сервисе Max в 2026 году. Действие сериала начнётся с первой книги и главные роли сыграют новые актёры.
Всего франшиза "Гарри Поттер" включает в себя 11 фильмов. Основная серия состоит из 8 частей, а также было выпущено 3 спин-оффа под названием "Фантастические твари".
Фото: YouTube канал Тизер ПРО/Скриншот видео YouTube канала Тизер ПРО(public domain)
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