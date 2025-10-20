Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:24

Тихие романы — новые тренды Голливуда: как Эмма Уотсон нашла счастье без папарацци

Daily Mail: Эмма Уотсон встречается с предпринимателем Остином Кевичем — бывшим бойфрендом Камилы Кабельо

На фоне слухов о новой любви звезды "Гарри Поттера” поклонники бурно обсуждают личную жизнь Эммы Уотсон. Похоже, 35-летняя актриса действительно нашла новое увлечение — и не с кем-нибудь, а с бывшим парнем певицы Камилы Кабельо.

По информации Daily Mail, новым избранником актрисы стал Остин Кевич — предприниматель и сооснователь технологического стартапа, оценённого в несколько миллионов долларов. Ранее Кевич был в отношениях с Кабельо, однако пара рассталась без скандалов и сохранила дружеские отношения.

Каникулы под солнцем Италии

Папарацци заметили Уотсон и Кевича во время отдыха в Италии. Пара гуляла по узким улочкам Пизы, фотографировалась у знаменитой башни и выглядела предельно расслабленной. По словам очевидцев, между ними царила тёплая атмосфера, а сама Эмма не отходила от спутника ни на шаг.

Когда журналисты спросили Остина о совместной поездке, он отреагировал с юмором.

"Если я отвечу, у меня будут неприятности!", — пошутил предприниматель Остин Кевич.

Эта реакция лишь подогрела интерес публики: многие уверены, что пара не просто друзья.

Кто такой Остин Кевич

Остин известен в IT-кругах как амбициозный предприниматель. Он основал приложение Lox Club — элитную социальную платформу для знакомств, ориентированную на людей с еврейскими корнями, но открытую и для всех, кто разделяет похожие ценности. Проект получил репутацию "еврейского Raya" и быстро стал популярным среди звезд и инвесторов из Лос-Анджелеса.

Помимо бизнеса, Кевич активно участвует в благотворительных инициативах и известен своей сдержанностью: он избегает публичных скандалов и редко делится личной жизнью. Именно эта закрытость, по мнению фанатов, делает его подходящим спутником для Эммы, которая также ценит приватность.

Отношение Эммы к браку

Актриса давно открыто говорит о своих взглядах на отношения. В одном из выпусков подкаста The Jay Shetty Podcast она подчеркнула, что не спешит связывать себя узами брака.

"Я не помолвлена и не планирую свадьбу в ближайшее время", — отметила Эмма Уотсон.

В интервью она также признавалась, что научилась чувствовать себя комфортно в одиночестве и называет себя "самопартнёршей" — термином, который подчёркивает её независимость.

Сравнение

Аспект Эмма Уотсон Остин Кевич
Профессия Актриса, активистка Предприниматель, IT-разработчик
Возраст 35 лет 33 года
Известность "Гарри Поттер", "Красавица и чудовище" Создатель Lox Club
Отношение к публичности Избегает внимания Скрывает личную жизнь
Прошлые отношения Бизнесмен Брэндон Грин Певица Камила Кабельо

Как зарождаются звездные романы

По словам близких друзей актрисы, Эмма и Остин познакомились через общих знакомых из IT-среды. Их объединил интерес к устойчивому развитию и цифровым технологиям. Общение быстро переросло в нечто большее — и теперь пара проводит всё больше времени вместе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: публичное обсуждение отношений на раннем этапе.
Последствие: давление со стороны СМИ и фанатов.
Альтернатива: придерживаться приватности, как это делают Уотсон и Кевич, демонстрируя только уважение и поддержку без лишнего пафоса.

А что если…

Если отношения актрисы и предпринимателя перерастут во что-то серьёзное, Эмма, вероятно, станет первой звездой Голливуда, которая предпочла IT-магната, а не актёра или музыканта. Такая пара — редкость даже для Лос-Анджелеса, где граница между шоу-бизнесом и технологиями становится всё более прозрачной.

FAQ

Как познакомились Эмма Уотсон и Остин Кевич?
По данным инсайдеров, через общих друзей и благотворительные инициативы в сфере технологий.

Сколько длится их роман?
По слухам, около нескольких месяцев — первые совместные фото появились летом.

Правда ли, что Эмма скоро выйдет замуж?
Нет. Актриса неоднократно подчеркивала, что не планирует брака и ценит независимость.

Мифы и правда

Миф: Эмма встречается только с актёрами.
Правда: среди её партнёров были бизнесмены, активисты и учёные.

Миф: Остин ищет пиара за счёт отношений.
Правда: он редко появляется в СМИ и избегает публичности.

Миф: Эмма скрывает отношения из-за страха критики.
Правда: актриса просто предпочитает личную жизнь держать при себе.

Интересные факты

  1. Кевич играл в университетской футбольной команде и получил травму, после которой решил заняться бизнесом.

  2. Эмма свободно говорит на французском и испанском языках.

  3. Оба регулярно участвуют в экологических проектах и поддерживают стартапы, связанные с устойчивым развитием.

Исторический контекст

Эмма Уотсон — одна из тех звёзд, кто вырос на глазах публики. Её взросление совпало с глобальными изменениями в индустрии развлечений: от бума франшиз до роста влияния социальных сетей. Возможно, именно поэтому актриса так бережно относится к личной сфере и ищет партнёров, далеких от шоу-бизнеса.

