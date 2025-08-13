Эмма Стоун рассказала, что стало её самым большим подарком в жизни

Как меняется мир, когда в нём появляется ребёнок? Эмма Стоун знает ответ на этот вопрос и делится им крайне редко. Но в новом интервью для журнала Vogue 36-летняя актриса всё же приоткрыла дверь в личную жизнь — и рассказала о своей четырёхлетней дочери Луизе, а также о том, как материнство изменило её саму.

"Я чувствую себя счастливее всего на свете", — призналась Эмма Стоун, добавив, что считает дочь самым большим подарком в своей жизни.

Новые приоритеты

С рождением Луизы изменилась не только её повседневность, но и подход к карьере. Теперь, прежде чем согласиться на роль, актриса задаёт себе один вопрос: стоит ли надолго уезжать на съёмки, оставляя дочь дома?

"Это всё упростило. Это звучит банально, но это всё меняет. И всё упрощает", — рассказала Стоун.

Эти перемены, по её словам, дали ей ясность и помогли научиться выбирать проекты, которые действительно важны. А иногда — и вовсе отказаться от громких предложений, если они требуют слишком большой дистанции от семьи.

Материнство как источник открытий

Ещё один неожиданный эффект — ощущение, что она стала глубже чувствовать мир.

"Я не знаю, связано ли это именно с этим, но я чувствую всё, что только могу чувствовать, потому что всё взорвалось", — призналась Эмма.

Для неё материнство оказалось не только ответственностью, но и мощным источником вдохновения.

Немного из личной истории

Стоун познакомилась с режиссёром Дэйвом Маккэри в 2016 году. Через три года пара объявила о помолвке, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии. В марте 2021 года они стали родителями — на свет появилась Луиза Джин.