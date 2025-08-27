Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Brussels Airport/Aéroport de Bruxelles/Luchthaven Brussel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Красная помада как пропуск в небо: стюардесса Emirates раскрыла секрет легендарного образа

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, поделилась с подписчиками видео, на котором пошагово показала легендарный макияж бортпроводниц. Ролик появился на её странице в соцсетях и вызвал бурю восторгов.

Макияж, с которого всё началось
По словам девушки, именно с таким образом она пришла на собеседование в Emirates и получила работу. Секрет прост:

  • выровненный тон лица,
  • выразительный макияж глаз со стрелками,
  • аккуратно подведённые губы,
  • и, конечно, красная помада — визитная карточка стюардесс компании.

Реакция зрителей
Подписчики отметили, что макияж идеально подчеркнул её красоту и сделал образ особенно эффектным.

"Как же вы мне нравитесь. Мои дочки тоже хотят в будущем стать стюардессами", — написал один из пользователей.

"Красавица", "Восхищаюсь тобой", — добавили другие комментаторы.

Итог
Один ролик напомнил зрителям, что в Emirates ценят не только профессионализм, но и безупречный внешний вид, а фирменный макияж давно стал символом стиля авиакомпании.

