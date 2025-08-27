Красная помада как пропуск в небо: стюардесса Emirates раскрыла секрет легендарного образа
Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, поделилась с подписчиками видео, на котором пошагово показала легендарный макияж бортпроводниц. Ролик появился на её странице в соцсетях и вызвал бурю восторгов.
Макияж, с которого всё началось
По словам девушки, именно с таким образом она пришла на собеседование в Emirates и получила работу. Секрет прост:
- выровненный тон лица,
- выразительный макияж глаз со стрелками,
- аккуратно подведённые губы,
- и, конечно, красная помада — визитная карточка стюардесс компании.
Реакция зрителей
Подписчики отметили, что макияж идеально подчеркнул её красоту и сделал образ особенно эффектным.
"Как же вы мне нравитесь. Мои дочки тоже хотят в будущем стать стюардессами", — написал один из пользователей.
"Красавица", "Восхищаюсь тобой", — добавили другие комментаторы.
Итог
Один ролик напомнил зрителям, что в Emirates ценят не только профессионализм, но и безупречный внешний вид, а фирменный макияж давно стал символом стиля авиакомпании.
