Красная помада как пропуск в небо: стюардесса Emirates раскрыла секрет легендарного образа

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, поделилась с подписчиками видео, на котором пошагово показала легендарный макияж бортпроводниц. Ролик появился на её странице в соцсетях и вызвал бурю восторгов.

Макияж, с которого всё началось

По словам девушки, именно с таким образом она пришла на собеседование в Emirates и получила работу. Секрет прост:

выровненный тон лица,

выразительный макияж глаз со стрелками,

аккуратно подведённые губы,

и, конечно, красная помада — визитная карточка стюардесс компании.

Реакция зрителей

Подписчики отметили, что макияж идеально подчеркнул её красоту и сделал образ особенно эффектным.

"Как же вы мне нравитесь. Мои дочки тоже хотят в будущем стать стюардессами", — написал один из пользователей. "Красавица", "Восхищаюсь тобой", — добавили другие комментаторы.

Итог

Один ролик напомнил зрителям, что в Emirates ценят не только профессионализм, но и безупречный внешний вид, а фирменный макияж давно стал символом стиля авиакомпании.