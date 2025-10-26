Балканы встречают Достоевского: зачем Кустурица везёт русскую классику в Сербию
В 2026 году режиссёр Эмир Кустурица начнёт масштабный проект — съёмки сразу трёх фильмов, основанных на книгах известных русских авторов. Эти картины станут продолжением его интереса к русской культуре, который он не раз подчёркивал в своих интервью и выступлениях.
Три экранизации — три разных мира
Первая лента, с которой стартует проект, — "Последний срок" по одноимённой повести Валентина Распутина. Съёмки пройдут в Сербии, где Кустурица собирается передать атмосферу глубокой эмоциональности и трагизма, свойственных прозе писателя.
Затем режиссёр приступит к работе над фильмом по роману Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Производство этой картины запланировано в России, а одну из главных ролей исполнит актёр Юра Борисов.
Третьим проектом станет экранизация романа Евгения Водолазкина "Лавр". История о поиске веры и человеческого смысла, по словам режиссёра, близка ему по духу и форме.
Новые горизонты: документальное кино о Москве
Параллельно со своими художественными планами Кустурица работает над документальным фильмом под названием Moscow by Kusturica.
"Я хочу показать, насколько Москва развитый, процветающий и красивый город", — отметил режиссёр Эмир Кустурица.
Этот проект, по его словам, станет своеобразным признанием в любви столице России и продолжением его творческой линии, соединяющей реальность и поэзию. Фильм призван показать Москву глазами художника, как город энергии, контрастов и культурного богатства.
Сравнение: литературные источники будущих фильмов
|Произведение
|Автор
|Страна съёмок
|Тематика
|"Последний срок"
|Валентин Распутин
|Сербия
|Семейная драма, судьба поколения
|"Преступление и наказание"
|Фёдор Достоевский
|Россия
|Мораль, вина, искупление
|"Лавр"
|Евгений Водолазкин
|Россия
|Вера, путь, духовность
Как Кустурица работает с русской культурой: шаг за шагом
-
Выбор сюжета. Режиссёр тщательно отбирает произведения, где философская глубина сочетается с яркими характерами.
-
Создание образов. В фильмах Кустурицы персонажи всегда многослойны — от трагических до гротескных.
-
Подбор актёров. Он отдаёт предпочтение артистам, способным чувствовать внутреннюю музыку текста, а не просто играть эмоции.
-
Работа с локацией. Места съёмок для него — не фон, а часть сюжета, отражающая идею произведения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: попытка механически перенести литературную структуру на экран.
• Последствие: потеря эмоциональной силы оригинала.
• Альтернатива: создание самостоятельного визуального языка, как это делает Кустурица, опираясь на внутренний ритм текста.
А что если…
Если проект Кустурицы окажется успешным, он может стать стимулом для новой волны интереса к русской классике в мировом кинематографе. Экранизации русских писателей давно перестали быть редкостью, но именно авторское прочтение таких мастеров, как Кустурица, может показать их в новом свете.
FAQ
— Когда начнутся съёмки фильмов?
В 2026 году, причём съёмочный процесс планируется растянуть на несколько лет.
— Где будут проходить съёмки?
В Сербии и России — в зависимости от произведения.
— Кто сыграет в экранизации Достоевского?
Одну из центральных ролей исполнит актёр Юра Борисов.
Мифы и правда
Миф: Кустурица снимает фильмы только о Балканах.
Правда: его интерес давно вышел за рамки национальных тем — режиссёр исследует универсальные сюжеты о человеке, вере и выборе.
Миф: русская литература слишком сложна для кино.
Правда: при грамотной адаптации она даёт мощный драматургический материал и глубокие образы.
Исторический контекст
Русская литература всегда вдохновляла мировое кино: "Анна Каренина", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и десятки других произведений пережили множество экранных воплощений. Кустурица, следуя этой традиции, создаёт мост между культурами, добавляя свой узнаваемый почерк.
