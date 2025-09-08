Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эмили Ратаковски
© commons.wikimedia.org by Drifta Beatz is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:54

Тайный вечер в баре Waverly Inn: что скрывают Батлер и Ратаковски

Остин Батлер и Эмили Ратаковски снова оказались в центре внимания — в сети обсуждают их возможный роман. Недавно актер и супермодель были замечены вместе в нью-йоркском баре отеля Waverly Inn. Журналисты TMZ опубликовали фотографии, на которых пара сидит рядышком, расслабленно беседует и наслаждается коктейлями. На одном из снимков видно, как Батлер обнимает Ратаковски за плечи, что и вызвало бурю слухов о зарождающихся отношениях.

Атмосфера вечера и внимание публики

По словам очевидцев, Остин и Эмили выглядели так, будто им комфортно в компании друг друга. Они не обращали внимания на окружающих и, похоже, вовсе не замечали скрытые камеры. Впрочем, никаких более явных проявлений романтики зафиксировано не было. Несмотря на это, в соцсетях тут же начались обсуждения: поклонники строят версии, действительно ли между ними роман или же это просто дружеская встреча.

Прошлые отношения актеров

Для обоих звезд тема личной жизни давно стала предметом интереса СМИ. Остин Батлер совсем недавно завершил трехлетние отношения с моделью Кайей Гербер. Их союз долгое время считался одним из самых ярких в Голливуде, однако в конце 2024 года пара рассталась. Ранее Батлеру приписывали роман с Зои Кравиц, но позже стало ясно, что их флирт был всего лишь частью пиар-кампании нового фильма.

Эмили Ратаковски тоже не раз попадала в заголовки из-за романов. С 2018 года она состояла в браке с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. В сентябре 2022-го пара оформила развод, но от этого брака у модели остался сын. После развода Эмили не оставалась в тени: папарацци фиксировали её рядом с Гарри Стайлсом, Питом Дэвидсоном и комиком Эриком Андре. Эти связи, пусть и мимолетные, делали её одной из самых обсуждаемых женщин Нью-Йорка.

