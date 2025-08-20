Фанаты дождались: Netflix объявил дату выхода пятого сезона "Эмили в Париже"

Казалось бы, Париж уже стал для Эмили Купер вторым домом. Но создатели сериала снова готовят для зрителей сюрприз — в новом сезоне героиня окажется далеко от привычных улочек французской столицы.

Что известно о пятом сезоне

Netflix подтвердил: премьера пятого сезона "Эмили в Париже" состоится 18 декабря. Как и прежде, зрители сразу получат все десять эпизодов — формат, который давно полюбился поклонникам шоу.

По сюжету Эмили отправится в Италию. Часть событий будет разворачиваться в Венеции, а сама героиня возглавит филиал маркетингового агентства в Риме. Новый вызов станет для нее не только карьерным, но и личным испытанием — впереди сложные решения и перемены.

Сюжетные интриги

Создатели намекают на неожиданный поворот.

"В поисках стабильности Эмили возвращается к своему французскому образу жизни, пока большой секрет не ставит под угрозу одни из самых близких ее взаимоотношений", — говорится в синопсисе.

Кто работает над проектом

Над пятым сезоном продолжает трудиться Даррен Стар — он выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера. К нему присоединились Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и Лили Коллинз, которая не только исполняет главную роль, но и входит в продюсерскую команду.

Актерский состав

Зрителей ждут знакомые лица: Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман и Арно Бинар.

Однако будут и новые имена. В проект пригласили Минни Драйвер, Брайана Гринберга и Мишель Ларок — актеров, чье появление придаст продолжению свежести и новых сюжетных линий.