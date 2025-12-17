Европа больше не справляется: страна у Кавказа внезапно стала главным туристическим магнитом 2026 года

Грузия вошла в число семи самых перспективных туристических направлений 2026 года по версии авторитетного британского издания Independent. В список стран, которые, по прогнозу экспертов, окажутся в центре внимания путешественников, республику включили на фоне растущего интереса к новым, аутентичным маршрутам. Об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии со ссылкой на публикацию Independent.

Выбор экспертов Independent

Список направлений составила эксперт издания по путешествиям Лорен Тейлор. В материале она выделила семь стран и регионов, которые, как ожидается, станут модными в 2026 году. В подборку вошли испанский остров Майорка, США, Мозамбик, Кыргызстан, Колумбия, Южная Корея и Грузия. По оценке автора, интерес к Грузии стабильно растет, а само направление все чаще рассматривается туристами как альтернатива более перегруженным европейским столицам.

Тейлор отмечает, что Грузия привлекает сочетанием культурного наследия, природы и гастрономии. В материале подчеркивается, что страна становится заметной точкой на мировой туристической карте именно благодаря своей самобытности и разнообразию впечатлений.

Тбилиси и культурное наследие

Отдельное внимание в статье уделено Тбилиси, который рассматривается наравне с популярными городами мира.

"Тбилиси может похвастаться парками, историческими мощеными улочками и серными банями. За пределами грузинской столицы находятся древние монастыри и соборы, в том числе монастырь Гелати в Кутаиси, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в материале Independent.

Автор подчеркивает, что туристический потенциал страны не ограничивается столицей. Исторические памятники, религиозные комплексы и природные ландшафты формируют разнообразный маршрут, который позволяет путешественникам сочетать городской отдых с культурными и познавательными поездками.

Кухня и винодельческие традиции

В публикации также отдельно отмечается грузинская кухня, которую издание называет одной из самых вкусных в мире. По мнению Тейлор, гастрономия играет ключевую роль в популярности страны среди туристов. Особый акцент сделан на винодельческих традициях: история производства вина в Грузии, как указывается в статье, насчитывает около 8 тысяч лет.

Именно сочетание древней истории, кухни и культурного наследия, по оценке Independent, делает Грузию одним из самых перспективных туристических направлений ближайших лет.