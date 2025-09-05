Один звонок может стоить жизни: когда скорую вызывать нельзя

Экстренные службы должны приезжать только тогда, когда действительно есть угроза для жизни или здоровья. Об этом напомнил врач-терапевт Андрей Звонков, подчеркнув, что скорую помощь нельзя использовать как замену поликлиники.

Когда нужно вызывать скорую

По словам специалиста, звонить 103 следует только в случаях, когда у человека нарушено сознание, затруднено дыхание или произошёл сбой в работе сердца. К экстренным ситуациям также относятся признаки мозговых нарушений: внезапное головокружение, сильная тошнота, двоение в глазах, шаткая походка и другие проявления, указывающие на возможное нарушение мозгового кровообращения.

"Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях, когда нет нарушения сознания, дыхания и работы сердца. Также когда нет мозговой симптоматики", — пояснил врач-терапевт Андрей Звонков.

Когда обращаться в поликлинику

Доктор отметил, что за медицинскими процедурами, не связанными с угрозой жизни, стоит обращаться в поликлинику. Сюда относятся, например, проверка уровня сахара с помощью глюкометра, снятие кардиограммы или плановые консультации специалистов.

Таким образом, часть вызовов скорой помощи можно избежать, если пациент понимает, что речь идёт о плановом обследовании, а не о неотложном состоянии. Это разгрузит службы и позволит бригадам быстрее приезжать к тем, кто действительно нуждается в экстренной поддержке.

Как сократить необоснованные вызовы

Звонков предложил ввести в медицинские карты особую отметку, чтобы фиксировать необоснованные вызовы.

"Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что ее вызвали зря", — добавил Андрей Звонков.

Такой подход, по его мнению, поможет наглядно показать масштаб проблемы и сформировать более ответственное отношение граждан к вызову скорой помощи.