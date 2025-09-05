Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
скорая помощь
скорая помощь
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:13

Один звонок может стоить жизни: когда скорую вызывать нельзя

Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой

Экстренные службы должны приезжать только тогда, когда действительно есть угроза для жизни или здоровья. Об этом напомнил врач-терапевт Андрей Звонков, подчеркнув, что скорую помощь нельзя использовать как замену поликлиники.

Когда нужно вызывать скорую

По словам специалиста, звонить 103 следует только в случаях, когда у человека нарушено сознание, затруднено дыхание или произошёл сбой в работе сердца. К экстренным ситуациям также относятся признаки мозговых нарушений: внезапное головокружение, сильная тошнота, двоение в глазах, шаткая походка и другие проявления, указывающие на возможное нарушение мозгового кровообращения.

"Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях, когда нет нарушения сознания, дыхания и работы сердца. Также когда нет мозговой симптоматики", — пояснил врач-терапевт Андрей Звонков.

Когда обращаться в поликлинику

Доктор отметил, что за медицинскими процедурами, не связанными с угрозой жизни, стоит обращаться в поликлинику. Сюда относятся, например, проверка уровня сахара с помощью глюкометра, снятие кардиограммы или плановые консультации специалистов.

Таким образом, часть вызовов скорой помощи можно избежать, если пациент понимает, что речь идёт о плановом обследовании, а не о неотложном состоянии. Это разгрузит службы и позволит бригадам быстрее приезжать к тем, кто действительно нуждается в экстренной поддержке.

Как сократить необоснованные вызовы

Звонков предложил ввести в медицинские карты особую отметку, чтобы фиксировать необоснованные вызовы.

"Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что ее вызвали зря", — добавил Андрей Звонков.

Такой подход, по его мнению, поможет наглядно показать масштаб проблемы и сформировать более ответственное отношение граждан к вызову скорой помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дневная сонливость чаще связана со стрессом — кардиолог Мария Чайковская вчера в 22:54

Вас клонит в сон днём? Всё может решиться за 20 минут — но только если сделать это правильно

Кардиолог Мария Чайковская рассказала, как победить дневную сонливость: шесть простых шагов — от яркого света утром до короткого сна днём.

Читать полностью » Пользователи соцсетей рассказали, как им удаётся вставать после первого будильника вчера в 22:44

Как просыпаться без мучений: секреты тех, кто встаёт с первым звонком

Пользователи Reddit рассказали, как просыпаются после первого звонка будильника: одни полагаются на режим сна, другие — на страх опоздать.

Читать полностью » Врач Лапа считает +24 °C наиболее комфортной температурой для здоровья вчера в 22:39

+16 и +26 одинаково опасны: чем грозит неправильная температура в доме

Врач назвала оптимальную температуру для дома — +24 °C. При +16 или +26 организму тяжело дышать. Перед сном важно полчаса проветривать помещение.

Читать полностью » Онколог Ивашков назвал неожиданные симптомы, которые могут указывать на рак вчера в 22:34

Рак не всегда прячется за слабостью: куда внимательнее стоит смотреть

Онколог Владимир Ивашков назвал шесть тревожных симптомов, которые могут указывать на рак: от проблем с ЖКТ и асимметрии груди до выпадения волос из родинки.

Читать полностью » Эксперты развеяли популярные мифы о здоровье кишечника и питании вчера в 22:29

Чудо-детокс? На самом деле кишечник чистит себя сам

Мифы о здоровье кишечника кажутся безобидными, но на деле могут ухудшить самочувствие. Разбираем популярные заблуждения вместе с врачами и диетологами.

Читать полностью » Ортодонт Барагунова: сахар не разрушает зубы напрямую 04.09.2025 в 22:28

Виноват не сахар: кто на самом деле портит зубную эмаль

Ортодонт развеяла миф: сладости сами по себе не разрушают зубы. Опасность в кислотах, которые образуются, если не чистить зубы правильно и регулярно.

Читать полностью » Кардиолог назвала шесть шагов для профилактики инфаркта и инсульта вчера в 22:16

Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: врач назвала шесть шагов для спасения сердца

Какие шесть простых шагов помогут выявить скрытые риски и предотвратить до 70 процентов инфарктов и инсультов объяснила кардиолог Ирина Васильева

Читать полностью » Лейтон Денни назвал глубокий красный и бронзовый металлик ключевыми трендами педикюра 2025 года вчера в 22:14

Осенний педикюр больше не про классику: неожиданные оттенки в тренде

Осень – время обновления. Даже если сандалии отправлены на полку, педикюр остаётся важной частью ухода. Следуйте трендам осени 2025 и выберите один из 7 актуальных оттенков: от шоколадного до глянцевого черного.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров
Спорт и фитнес

Отжимания: польза и правильная техника выполнения по данным врачей
Еда

Куриный рулет с клюквой сохраняет сочность после запекания
Авто и мото

Porsche представит обновлённый 911 Turbo поколения 992.2 на онлайн-презентации
Дом

Эксперты объяснили, что масло в унитазе задерживает запахи, но мешает работе септика
Наука и технологии

Археологи нашли сосуд с воинами в Чанкильо
Наука и технологии

Исследование выявило, что поколение Z самое несчастное среди молодежи в 46 странах
Авто и мото

Полиция раскрыла способы ограбления водителей в пробках и на парковках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet