Врач оформляет документы
Врач оформляет документы
Почему врачи запрещают регулярный приём экстренной контрацепции

Герман Гандельман: экстренная контрацепция вызывает сбой менструального цикла

Экстренная контрацепция воспринимается многими как быстрый и надёжный способ предотвратить нежелательную беременность. Однако врачи предупреждают: подобные препараты нельзя рассматривать как регулярный метод защиты. Их бесконтрольное применение может привести к серьёзным сбоям в организме.

"Такие препараты нарушают менструальный цикл женщины, поэтому их допустимо применять только в экстренных случаях. Бесконтрольный приём препарата может привести к кровотечению", — предупредил доктор, телеведущий программы "Жить здорово!" Герман Гандельман на Первом канале.

Какие побочные эффекты встречаются чаще всего

По словам врача, наиболее распространённые реакции организма на приём экстренной контрацепции:

  • нарушение менструального цикла;

  • межменструальные кровотечения;

  • головные боли;

  • тошнота и дискомфорт в желудке.

Эти эффекты объясняются высоким содержанием гормонов, которые резко изменяют работу репродуктивной системы.

Когда допустим приём препарата

Экстренная контрацепция предназначена только для крайних ситуаций: при незащищённом половом акте или в случае неудачи основного метода защиты. Использовать её регулярно врачи категорически не рекомендуют.

Напомним, ранее врач Елена Малышева поясняла в эфире, что препараты экстренной контрацепции воздействуют на процесс овуляции и препятствуют оплодотворению. Однако делать это они могут лишь в определённый период цикла.

Сравнение: регулярные и экстренные методы контрацепции

Метод Особенности Риски
Регулярные (оральные контрацептивы, спираль, презервативы) Долгосрочная защита, контролируемая доза гормонов Требуют дисциплины или медицинской установки
Экстренные препараты Используются только при форс-мажоре Высокая гормональная нагрузка, сбой цикла

Советы шаг за шагом: как действовать в экстренной ситуации

  1. Приём препарата допустим только сразу после незащищённого контакта (чем раньше, тем выше эффективность).

  2. Внимательно изучите инструкцию и строго соблюдайте дозировку.

  3. В течение ближайших недель наблюдайте за своим состоянием.

  4. При сильных болях, обильных кровотечениях или задержке менструации более чем на 7 дней обратитесь к врачу.

  5. Используйте экстренную контрацепцию только в крайних случаях, а для постоянной защиты выбирайте надёжные методы совместно с гинекологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать экстренную контрацепцию регулярно.
    Последствие: гормональные сбои, риск бесплодия.
    Альтернатива: подобрать постоянный метод контрацепции с врачом.

  • Ошибка: игнорировать побочные эффекты.
    Последствие: осложнения и хронические нарушения цикла.
    Альтернатива: консультация у гинеколога.

  • Ошибка: считать экстренный метод "100% защитой".
    Последствие: возможная беременность.
    Альтернатива: комбинированные методы контрацепции.

А что если цикл сбился после приёма?

Небольшие отклонения допустимы, но если нарушения сохраняются более 2-3 месяцев, это повод для обследования. Врач может назначить анализы на гормоны и подобрать щадящую терапию.

FAQ

Можно ли подросткам использовать экстренную контрацепцию?
Только в исключительных случаях и строго под контролем врача.

Сколько раз в год допустим приём таких препаратов?
Чем реже, тем лучше. Врачи рекомендуют ограничить до 1-2 случаев.

Может ли экстренная контрацепция вызвать бесплодие?
При регулярном приёме — да, риск возрастает. Однократное применение не наносит непоправимого вреда.

