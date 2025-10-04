Почему врачи запрещают регулярный приём экстренной контрацепции

Экстренная контрацепция воспринимается многими как быстрый и надёжный способ предотвратить нежелательную беременность. Однако врачи предупреждают: подобные препараты нельзя рассматривать как регулярный метод защиты. Их бесконтрольное применение может привести к серьёзным сбоям в организме.

"Такие препараты нарушают менструальный цикл женщины, поэтому их допустимо применять только в экстренных случаях. Бесконтрольный приём препарата может привести к кровотечению", — предупредил доктор, телеведущий программы "Жить здорово!" Герман Гандельман на Первом канале.

Какие побочные эффекты встречаются чаще всего

По словам врача, наиболее распространённые реакции организма на приём экстренной контрацепции:

нарушение менструального цикла;

межменструальные кровотечения;

головные боли;

тошнота и дискомфорт в желудке.

Эти эффекты объясняются высоким содержанием гормонов, которые резко изменяют работу репродуктивной системы.

Когда допустим приём препарата

Экстренная контрацепция предназначена только для крайних ситуаций: при незащищённом половом акте или в случае неудачи основного метода защиты. Использовать её регулярно врачи категорически не рекомендуют.

Напомним, ранее врач Елена Малышева поясняла в эфире, что препараты экстренной контрацепции воздействуют на процесс овуляции и препятствуют оплодотворению. Однако делать это они могут лишь в определённый период цикла.

Сравнение: регулярные и экстренные методы контрацепции