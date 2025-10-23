От слов зависит жизнь: какие фразы ускоряют приезд скорой помощи

Когда человеку становится плохо, каждая минута на счету. От того, как именно вы говорите с диспетчером скорой помощи, напрямую зависит, как быстро приедет бригада. Врач Юлия Кириллова рассказала, какие слова помогают правильно донести суть ситуации и ускорить приезд медиков.

"Не нужно драматизировать, но и смягчать ситуацию нельзя. Диспетчер не врач, он работает по ключевым словам. Если есть угроза жизни — скажите это прямо", — напомнила врач Юлия Кириллова.

Почему слова решают

Операторы скорой помощи получают десятки звонков в час. Чтобы определить, кому помощь нужна срочно, а кому можно подождать, они ориентируются на формулировки. Система приоритета строится по ключевым словам. Поэтому важно описывать ситуацию не общими фразами вроде "мне плохо", а конкретными симптомами.

Если человек говорит спокойно и чётко, у диспетчера появляется возможность быстрее задать уточняющие вопросы и направить ближайшую свободную бригаду. Эмоции, крики и паника только замедляют процесс — время уходит на выяснение деталей.

Что говорить вместо "мне плохо"

Юлия Кириллова советует сразу называть признаки, указывающие на угрозу жизни. Например, вместо расплывчатого "плохо" лучше сказать:

— "Резкая боль в груди";

— "Подозрение на инсульт";

— "Сильная аллергическая реакция";

— "Человек потерял сознание";

— "Не дышит";

— "Сильное кровотечение";

— "Упал с высоты";

— "ДТП, пострадавший не двигается".

Такие формулировки позволяют диспетчеру сразу понять, что вызов относится к экстренной категории.

Почему важен статус пациента

Не менее важно назвать возраст и особенности состояния больного. Медики обращают особое внимание на категории риска: дети, беременные женщины, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями или онкологией.

"Возраст и состояние пациента влияют на приоритет вызова. Если человек пожилой, ребёнок, беременная, онкопациент или перенёс инсульт, то следует заявить об этом незамедлительно", — пояснила Юлия Кириллова.

Чем точнее вы опишете ситуацию, тем выше вероятность, что именно к вашему адресу направят ближайшую реанимационную бригаду.

Советы шаг за шагом: как вызвать скорую правильно

Сначала — адрес. Назовите город, улицу, номер дома и подъезд. Даже если связь прервётся, диспетчер сможет отправить помощь. Кто нуждается в помощи. Уточните пол, возраст и кратко опишите состояние больного. Опишите симптомы. Используйте конкретные формулировки: "не дышит", "резкая боль в груди", "не двигает рукой". Назовите особые обстоятельства. Беременность, хронические болезни, инвалидность — всё это влияет на приоритет вызова. Скажите о риске жизни. Если ситуация критическая, используйте ключевые слова — "угроза жизни", "без сознания", "инфаркт", "инсульт". Не кладите трубку первыми. Дождитесь, пока диспетчер уточнит детали и подтвердит, что вызов принят. Подготовьтесь к приезду. Откройте дверь, уберите животных, приготовьте документы и лекарства больного.

Таблица: что ускоряет и замедляет приезд скорой