Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
скорая помощь
скорая помощь
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:44

От слов зависит жизнь: какие фразы ускоряют приезд скорой помощи

Врач Юлия Кириллова объяснила, как правильно вызывать скорую помощь при угрозе жизни

Когда человеку становится плохо, каждая минута на счету. От того, как именно вы говорите с диспетчером скорой помощи, напрямую зависит, как быстро приедет бригада. Врач Юлия Кириллова рассказала, какие слова помогают правильно донести суть ситуации и ускорить приезд медиков.

"Не нужно драматизировать, но и смягчать ситуацию нельзя. Диспетчер не врач, он работает по ключевым словам. Если есть угроза жизни — скажите это прямо", — напомнила врач Юлия Кириллова.

Почему слова решают

Операторы скорой помощи получают десятки звонков в час. Чтобы определить, кому помощь нужна срочно, а кому можно подождать, они ориентируются на формулировки. Система приоритета строится по ключевым словам. Поэтому важно описывать ситуацию не общими фразами вроде "мне плохо", а конкретными симптомами.

Если человек говорит спокойно и чётко, у диспетчера появляется возможность быстрее задать уточняющие вопросы и направить ближайшую свободную бригаду. Эмоции, крики и паника только замедляют процесс — время уходит на выяснение деталей.

Что говорить вместо "мне плохо"

Юлия Кириллова советует сразу называть признаки, указывающие на угрозу жизни. Например, вместо расплывчатого "плохо" лучше сказать:
— "Резкая боль в груди";
— "Подозрение на инсульт";
— "Сильная аллергическая реакция";
— "Человек потерял сознание";
— "Не дышит";
— "Сильное кровотечение";
— "Упал с высоты";
— "ДТП, пострадавший не двигается".

Такие формулировки позволяют диспетчеру сразу понять, что вызов относится к экстренной категории.

Почему важен статус пациента

Не менее важно назвать возраст и особенности состояния больного. Медики обращают особое внимание на категории риска: дети, беременные женщины, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями или онкологией.

"Возраст и состояние пациента влияют на приоритет вызова. Если человек пожилой, ребёнок, беременная, онкопациент или перенёс инсульт, то следует заявить об этом незамедлительно", — пояснила Юлия Кириллова.

Чем точнее вы опишете ситуацию, тем выше вероятность, что именно к вашему адресу направят ближайшую реанимационную бригаду.

Советы шаг за шагом: как вызвать скорую правильно

  1. Сначала — адрес. Назовите город, улицу, номер дома и подъезд. Даже если связь прервётся, диспетчер сможет отправить помощь.

  2. Кто нуждается в помощи. Уточните пол, возраст и кратко опишите состояние больного.

  3. Опишите симптомы. Используйте конкретные формулировки: "не дышит", "резкая боль в груди", "не двигает рукой".

  4. Назовите особые обстоятельства. Беременность, хронические болезни, инвалидность — всё это влияет на приоритет вызова.

  5. Скажите о риске жизни. Если ситуация критическая, используйте ключевые слова — "угроза жизни", "без сознания", "инфаркт", "инсульт".

  6. Не кладите трубку первыми. Дождитесь, пока диспетчер уточнит детали и подтвердит, что вызов принят.

  7. Подготовьтесь к приезду. Откройте дверь, уберите животных, приготовьте документы и лекарства больного.

Таблица: что ускоряет и замедляет приезд скорой

Действие Результат
Чёткое описание симптомов Быстрое определение приоритета
Паника, крики, бессвязная речь Потеря времени, неправильная оценка ситуации
Сообщение точного адреса в начале Диспетчер фиксирует вызов сразу
Уточнение статуса пациента (ребёнок, пожилой) Повышение срочности вызова
Использование фраз "мне плохо" без деталей Низкий приоритет, ожидание дежурной бригады

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: звонить и говорить только "плохо", не уточняя причины.
    Последствие: вызов получает низкий приоритет, помощь может задержаться.
    Альтернатива: назвать конкретные симптомы — боль в груди, затруднённое дыхание, потеря сознания.

  • Ошибка: скрывать возраст или болезни пациента.
    Последствие: оператор не понимает, что это группа риска.
    Альтернатива: сразу сообщить, что больной пожилой, ребёнок или беременная.

  • Ошибка: преувеличивать симптомы.
    Последствие: ложная тревога, снижение доверия к вызову.
    Альтернатива: описывать ситуацию честно, но точно.

А что если человек не может говорить сам?

Если больной без сознания или не может говорить, действовать должен очевидец. Важно не паниковать и чётко сообщить диспетчеру всё, что вы видите. Например: "Мужчина лежит, не дышит", "Кровотечение из ноги", "Не реагирует, глаза закрыты".

Диспетчер может дать инструкции до приезда медиков: как проверить дыхание, сделать искусственное, остановить кровь или перевернуть человека на бок. Следуйте указаниям — это поможет выиграть время.

Плюсы и минусы разных способов связи

Способ вызова Плюсы Минусы
Телефон 103 Быстрая связь с диспетчером Возможны помехи или перегрузка линии
Мобильный 112 Работает без сим-карты, в любой сети Иногда соединяет с оператором другого региона
Приложение "Скорая помощь" или "112" Можно передать данные о локации Требуется интернет
Стационарный телефон Надёжное соединение Нет мобильности, если пациент не дома

Мифы и правда

Миф 1. Чем громче кричишь в трубку, тем быстрее приедет скорая.
Правда: диспетчер не врач и работает по алгоритму — важны факты, а не эмоции.

Миф 2. Если сказать "инфаркт", а потом окажется, что нет — оштрафуют.
Правда: наказания нет, если вы действовали добросовестно и реально подозревали экстренное состояние.

Миф 3. Можно вызывать скорую "на всякий случай".
Правда: экстренные бригады предназначены только для ситуаций, где есть риск для жизни. Для плановых консультаций — поликлиника или неотложка.

Миф 4. Скорая приедет быстрее, если сказать, что больному плохо "очень сильно".
Правда: оценка проводится по конкретным признакам, а не по эмоциональным выражениям.

FAQ

— Когда можно вызывать скорую, а неотложку?
Скорая нужна, если есть угроза жизни: потеря сознания, затруднение дыхания, сильное кровотечение, судороги. Неотложка — при обострении хронических болезней без критических симптомов.

— Что делать, если скорая не едет?
Позвоните повторно, уточните номер вызова и состояние больного. Если ухудшилось — сообщите, это повысит приоритет.

— Можно ли вызвать скорую онлайн?
Да, через единый номер 112 или региональные приложения. Но при серьёзном состоянии лучше звонить голосом — так оператор быстрее оценит ситуацию.

— Нужно ли готовить документы?
Да. Паспорт, полис ОМС и список лекарств помогают врачам действовать быстрее.

— Сколько обычно ждут скорую помощь?
Время зависит от города и категории вызова: при угрозе жизни — от 5 до 15 минут, при неэкстренных обращениях — до часа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности готовых блюд из супермаркета сегодня в 2:38
Еда из супермаркета может довести до больницы: как распознать опасное блюдо по запаху и виду

Готовые блюда из супермаркета могут быть коварными: даже свежий вид не гарантирует безопасность. Как распознать опасную еду и избежать отравления — советы диетолога.

Читать полностью » Невролог Анна Колесова: ночная боль в спине может быть признаком болезни Бехтерева сегодня в 1:34
Не остеохондроз и не усталость: врачи назвали болезнь, из-за которой человек теряет гибкость навсегда

Почему боль в спине может быть не просто последствием усталости, а сигналом опасной болезни? Разбираемся с экспертами, когда нужно бить тревогу и как действовать правильно.

Читать полностью » Алексей Сачков: картофель и алкоголь при ожогах могут вызвать инфекцию и интоксикацию сегодня в 0:30
Ожог — за секунду, осложнения — на недели: какие советы превращают боль в ад

Многие по привычке мажут ожоги маслом или картошкой, не зная, что тем самым вредят себе. Почему старые методы опасны и что действительно помогает — читайте в материале.

Читать полностью » В TikTok набирает популярность тренд с патчами от прыщей против укусов комаров вчера в 23:32
Укус чешется? Приклей патч от прыща — TikTok уверяет, что работает

Патчи от прыщей неожиданно стали новым средством против укусов комаров. Работает ли этот TikTok-тренд или это просто красивая легенда — разбираемся с дерматологом.

Читать полностью » Стилист Лада Забранска: французский образ не любит совершенства и симметрии вчера в 23:28
Никаких утюжков и лака: как француженки превращают "небрежность" в искусство

Французский стиль в парикмахерском искусстве сочетает простоту и элегантность. Узнайте секреты ухода, стрижек и идеальных средств для создания наилучшего эффекта.

Читать полностью » Эксперт Mount Sinai предупредил: спирт и кислоты замедляют заживление ран после прыщей вчера в 22:27
Прыщ выдавлен, но битва не закончена: как избежать воспаления и пятен

Вы случайно выдавили прыщ и теперь не знаете, как спасти кожу? Разбираем простые шаги, которые помогут быстро заживить ранку и избежать шрама.

Читать полностью » Учёные подтвердили: избыток сахара ускоряет разрушение коллагена и старение кожи вчера в 22:21
Одна булочка — минус коллаген: как сладкое разрушает кожу изнутри

Сахар может быть скрытой угрозой для вашей кожи, разрушая коллаген и ускоряя старение. Узнайте, как сладкое влияет на вашу красоту и что делать для её сохранения.

Читать полностью » Регулярный приём рыбьего жира и антиоксидантов связан с более поздним наступлением менопаузы вчера в 21:11
Менопауза отступает: секреты рациона, которые замедляют биологические часы

Новые исследования показывают, как правильно подобранные витамины и добавки могут замедлить старение яичников и отложить наступление менопаузы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ford отзывает 1,45 млн автомобилей Ford и Lincoln из-за неисправности камеры заднего вида
Питомцы
Собаки и тревожность при расставании: исследования показывают, что питомцы переживают разлуку с хозяевами
Дом
Эксперты объяснили, почему зеркало напротив кровати или окна может вызывать тревогу и усталость
Садоводство
В 2026 году растёт интерес к пищевым лесам как форме устойчивого земледелия
Садоводство
Тля на розах уничтожается мыльным раствором и маслом нима без химии
Спорт и фитнес
Учёные выяснили, что сила и выносливость человека на 50% зависят от генов
Садоводство
Фуксии не переносят даже лёгких заморозков — растения нужно перенести в дом заранее
Питомцы
Ветеринар Embrace Pet Insurance объяснила, почему здоровье породы важно при выборе щенка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet