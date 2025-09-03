Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Сирена звучит — кошелёк худеет: что грозит тем, кто не пропустит мигалку

ТАСС: водителям в России грозит лишение прав до года за непропуск машин со спецсигналами

С 1 сентября в России вступают в силу ужесточённые меры ответственности для водителей, которые не уступают дорогу автомобилям со спецсигналами. Об этом сообщил почётный адвокат, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский в комментарии ТАСС.

Кого обязаны пропускать водители
По словам эксперта, теперь не будет иметь значения, какой именно автомобиль движется с включёнными спецсигналами:

  • если работает сирена и есть световой сигнал, водитель обязан пропустить машину;
  • если мигалка комбинированная (красный + синий свет), необходимо остановиться на обочине;
  • категорически запрещается обгонять кортеж.

Размер наказания
За отказ уступить дорогу:

  • штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей,
  • или лишение прав сроком от 6 до 12 месяцев.

Эти меры распространяются как на автомобили скорой помощи, полиции, пожарных, так и на кортежи или машины без опознавательных знаков, но с включёнными маячками и сиреной.

Что изменилось в правилах
Ещё в июле были внесены поправки в ПДД: теперь чётко прописан порядок действий водителей при приближении автомобилей со спецсигналами. Ранее нормы ограничивались лишь общей обязанностью уступать дорогу, без уточнений.

