Сирена звучит — кошелёк худеет: что грозит тем, кто не пропустит мигалку
С 1 сентября в России вступают в силу ужесточённые меры ответственности для водителей, которые не уступают дорогу автомобилям со спецсигналами. Об этом сообщил почётный адвокат, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский в комментарии ТАСС.
Кого обязаны пропускать водители
По словам эксперта, теперь не будет иметь значения, какой именно автомобиль движется с включёнными спецсигналами:
- если работает сирена и есть световой сигнал, водитель обязан пропустить машину;
- если мигалка комбинированная (красный + синий свет), необходимо остановиться на обочине;
- категорически запрещается обгонять кортеж.
Размер наказания
За отказ уступить дорогу:
- штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей,
- или лишение прав сроком от 6 до 12 месяцев.
Эти меры распространяются как на автомобили скорой помощи, полиции, пожарных, так и на кортежи или машины без опознавательных знаков, но с включёнными маячками и сиреной.
Что изменилось в правилах
Ещё в июле были внесены поправки в ПДД: теперь чётко прописан порядок действий водителей при приближении автомобилей со спецсигналами. Ранее нормы ограничивались лишь общей обязанностью уступать дорогу, без уточнений.
