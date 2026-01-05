Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:53

Снег сошёл, проблемы остались: массовые отключения в районе Кубани заинтересовали СК России

Бастрыкин поручает расследовать коммунальный коллапс на Кубани — СК России

Массовые отключения коммунальных ресурсов в одном из районов Кубани привели к вмешательству федеральных правоохранительных органов. Жалобы жителей, оставшихся без света, воды и тепла в разгар зимы, стали основанием для процессуальных решений на самом высоком уровне. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Обращения жителей и реакция Следственного комитета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений жителей Белореченска Краснодарского края. Жалобы поступили в комментариях в официальных социальных сетях СК России и касались нарушения прав граждан в условиях чрезвычайной ситуации, введённой после сильного снегопада.

По данным ведомства, из-за обильных осадков на нескольких участках произошли обрывы линий электропередачи. В результате с декабря прошлого года в домовладения и объекты социальной инфраструктуры не поступают жизненно необходимые коммунальные ресурсы, что привело к отключению водоснабжения и отопления. В СК подчеркнули, что температурный режим в помещениях не соответствует установленным нормам.

Отсутствие помощи и безрезультатные жалобы

Следственный комитет также сообщил, что в городе не были должным образом организованы работы по расчистке дорог и подвозу питьевой воды. По информации ведомства, многочисленные обращения жителей в различные инстанции не дали результата, а меры по устранению выявленных нарушений своевременно не принимались.

На фоне сложившейся ситуации в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования", — сообщили в ведомстве.

ЧС в Белореченском районе и текущая обстановка

Глава Белореченского района Сергей Сидоренко ранее заявлял, что в ночь на 31 декабря более 84 тысяч человек остались без света, воды, газа и тепла из-за сильного снегопада. По его словам, в районе были развернуты пункты временного размещения, куда доставлялись горячая выпечка и питьевая вода. Он также указывал на серьёзные проблемы со связью, после чего в муниципалитете был введён режим ЧС.

В субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Белореченске запущены все котельные для подачи тепла жителям. При этом расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается, а следственные органы оценивают действия ответственных должностных лиц.

