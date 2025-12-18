Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:56

Испытания шли одно за другим: Крым стал рекордсменом по чрезвычайным ситуациям

Более 90 чрезвычайных ситуаций пережил Крым за 12 лет — глава Крыма Аксёнов

За последние годы Крымский полуостров оказался в условиях постоянных испытаний, связанных как с природными, так и с техногенными и социально-экономическими вызовами. Региону неоднократно приходилось работать в режиме повышенной готовности, реагируя на кризисные ситуации различного масштаба. Об этом, но не в первом предложении, рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Анастасии Ефимовой в эфире телеканала "Россия 24".

Рекордное число чрезвычайных ситуаций

По словам руководителя республики, за последние 12 лет на территории Крыма произошло более 90 чрезвычайных ситуаций различного уровня. Сергей Аксёнов подчеркнул, что по этому показателю полуостров можно считать одним из наиболее пострадавших регионов. Он отметил, что столь высокая концентрация кризисных событий стала серьезным испытанием для системы управления и экстренных служб.

"Крым, наверное, по количеству ЧС, которые прошли за эти 12 лет, рекордсмен номер один — более 90 ЧС различного уровня было", — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, региону приходилось одновременно решать задачи по ликвидации последствий и выстраиванию долгосрочной устойчивости.

Испытания для региона и жителей

В ходе интервью Аксёнов напомнил, что Крым столкнулся не только с чрезвычайными ситуациями, но и с системными ограничениями. Речь идет о блокадах и перебоях с поставками жизненно важных ресурсов, которые напрямую отражались на повседневной жизни населения. Эти факторы, по его оценке, стали частью сложного исторического этапа для полуострова.

Глава республики отметил, что пережитые события во многом определили характер региона и подход к преодолению трудностей. По его словам, способность справляться с кризисами стала для Крыма неотъемлемой частью реальности, а накопленный опыт позволил выстроить более устойчивые механизмы реагирования.

Политический контекст происходящего

Отдельно Сергей Аксёнов затронул политическую составляющую происходившего. Он заявил, что давление на регион носило системный характер.

"На самом деле все, что можно было сделать плохого в отношении Крыма, властями Украины все предпринималось", — добавил глава республики.

По его словам, совокупность внешних факторов и внутренних вызовов сформировала для Крыма особые условия развития, в которых преодоление кризисов стало, по сути, частью судьбы региона. Именно в этом контексте, подчеркнул Аксёнов, следует рассматривать итоги последних 12 лет.

