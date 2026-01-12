Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:22

Праздники без передышки: экстренные службы Крыма работали в режиме повышенной готовности

На номер 112 в Крыму поступило почти 28 тысяч вызовов — глава МЧС Ерёменко

Начало года в Крыму оказалось напряжённым для экстренных служб: за первые одиннадцать дней января спасатели фиксировали десятки пожаров, аварий и происшествий в горах. Об этом сообщает "Крымская газета" со ссылкой на данные, озвученные главой МЧС Республики Крым Алексеем Ерёменко.

Пожары и работа спасательных подразделений

С 1 по 11 января на территории республики произошло 57 пожаров. Часть инцидентов пришлась на горно-лесную местность, где было зафиксировано три происшествия, требовавших вмешательства спасателей. Такие зоны традиционно считаются наиболее сложными для работы из-за рельефа и погодных условий.

Параллельно подразделения ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" активно привлекались к ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций. Всего за указанный период они совершили 139 выездов, оказывая помощь населению и экстренным службам.

ДТП и вызовы экстренных служб

Значительная нагрузка пришлась и на дорожно-транспортные происшествия. По словам Ерёменко, сотрудники МЧС реагировали на 21 ДТП, в результате которых помощь была оказана 24 пострадавшим. Работа велась совместно с медиками и правоохранительными органами.

Дополнительным показателем напряжённой обстановки стало количество обращений на единый номер экстренных служб. За первые дни января на номер 112 поступило 27 907 вызовов, что отражает высокую активность населения и необходимость постоянной готовности оперативных служб.

Горы, туристы и штормовые предупреждения

В новогодние дни не обошлось без происшествий с туристами. Крымские спасатели эвакуировали трёх человек, которые заблудились в районе Байдарских ворот. Подобные случаи в зимний период требуют особой подготовки и оперативности из-за погодных рисков.

Кроме того, в течение первых одиннадцати дней января в регионе было объявлено восемь штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях. По словам главы МЧС Крыма, именно погодный фактор во многом определял сложность работы спасательных подразделений в этот период.

