Огонь в домах и вызовы в горах: экстренные службы Крыма работали без пауз

Минувшие сутки в Крыму выдались напряжёнными для экстренных служб: спасателям пришлось реагировать на пожары, аварии и происшествия в горной местности. Основная нагрузка легла на пожарно-спасательные подразделения, которые работали сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщает издание "МК" со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

Пожары в жилом секторе

По информации Главного управления МЧС России по Республике Крым, за сутки в регионе было ликвидировано семь техногенных пожаров. Большая часть возгораний произошла в жилом секторе — таких случаев зафиксировано пять. Ещё один пожар произошёл в нежилом здании, и один — в автомобиле.

Силы и средства МЧС привлекались оперативно, что позволило не допустить распространения огня и более серьёзных последствий. О пострадавших в результате пожаров не сообщается.

Выезды на ДТП

Помимо пожаров, сотрудники МЧС дважды выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. Основной задачей спасателей было обеспечение пожарной безопасности на аварийных участках и контроль возможных рисков возгорания.

В обоих случаях работы по деблокации пострадавших не потребовались. Тем не менее присутствие экстренных служб позволило стабилизировать обстановку и обеспечить безопасность участников движения.

Помощь туристам в горах Ялты

Отдельным направлением работы стала помощь туристам. Спасатели оказали поддержку трём людям, оказавшимся в затруднительной ситуации на популярном пешеходном маршруте "Чёртова лестница" в горно-лесной местности в районе Ялты.

Инцидент произошёл на сложном участке маршрута, где туристы не смогли самостоятельно продолжить движение. Спасательные работы завершились благополучно, медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.