Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
МЧС
МЧС
© 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:26

Огонь в домах и вызовы в горах: экстренные службы Крыма работали без пауз

МЧС ликвидировало семь техногенных пожаров за сутки в Крыму — МЧС Крыма

Минувшие сутки в Крыму выдались напряжёнными для экстренных служб: спасателям пришлось реагировать на пожары, аварии и происшествия в горной местности. Основная нагрузка легла на пожарно-спасательные подразделения, которые работали сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщает издание "МК" со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

Пожары в жилом секторе

По информации Главного управления МЧС России по Республике Крым, за сутки в регионе было ликвидировано семь техногенных пожаров. Большая часть возгораний произошла в жилом секторе — таких случаев зафиксировано пять. Ещё один пожар произошёл в нежилом здании, и один — в автомобиле.

Силы и средства МЧС привлекались оперативно, что позволило не допустить распространения огня и более серьёзных последствий. О пострадавших в результате пожаров не сообщается.

Выезды на ДТП

Помимо пожаров, сотрудники МЧС дважды выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. Основной задачей спасателей было обеспечение пожарной безопасности на аварийных участках и контроль возможных рисков возгорания.

В обоих случаях работы по деблокации пострадавших не потребовались. Тем не менее присутствие экстренных служб позволило стабилизировать обстановку и обеспечить безопасность участников движения.

Помощь туристам в горах Ялты

Отдельным направлением работы стала помощь туристам. Спасатели оказали поддержку трём людям, оказавшимся в затруднительной ситуации на популярном пешеходном маршруте "Чёртова лестница" в горно-лесной местности в районе Ялты.

Инцидент произошёл на сложном участке маршрута, где туристы не смогли самостоятельно продолжить движение. Спасательные работы завершились благополучно, медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шквалистый ветер до 35 мс ожидается в районах Кубани — Краснодарский гидрометцентр 09.01.2026 в 14:50
От +10 к гололёду: Кубань накрывает погодный сценарий с опасными поворотами

9 января Кубань накроют дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о резком похолодании и гололедице.

Читать полностью » Курьерская доставка входит в число самых растущих профессий — Авито Юг 09.01.2026 в 14:42
Доход зависит от погоды и выходных: почему курьеры стали зарабатывать больше

В Краснодарском крае спрос на курьеров продолжает расти: число вакансий увеличилось на 9%, а интерес соискателей — на 24%.

Читать полностью » Число погибших на воде в Крыму снижается на 20 процентов — ГУ МЧС Крыма 09.01.2026 в 13:23
Купальный сезон без привычных потерь: на воде в Крыму произошёл важный перелом

В Крыму подвели итоги купального сезона: благодаря системной профилактике

Читать полностью » В Крыму за год уничтожают более 1400 взрывоопасных предметов — ГУ МЧС Крыма 09.01.2026 в 13:19
Под ногами и под водой: в Крыму за год уничтожили более тысячи боеприпасов

В Крыму продолжаются круглогодичные работы по разминированию: за год обезврежены сотни боеприпасов, включая авиабомбы и морские находки.

Читать полностью » Гололедица формируется на отдельных трассах Крыма — Крымавтодор 09.01.2026 в 13:11
Дороги Крыма становятся ловушкой: непогода заставляет водителей менять планы

В Крыму ухудшается погода, на дорогах возможна гололедица. Дорожные службы работают в усиленном режиме, водителей просят быть осторожными.

Читать полностью » В Крыму ожидаются дожди и мокрый снег 9 января — ГУ МЧС по Республике Крым 09.01.2026 в 13:07
Штормовой сценарий для полуострова: осадки и шквальный ветер ударят одновременно

В Крыму объявлены штормовые предупреждения из-за дождей со снегом, сильного ветра и подъёма воды в реках.

Читать полностью » Перевозчик корректирует график движения поездов из Крыма — Гранд Сервис Экспресс 09.01.2026 в 13:03
Поезда в Крым возвращаются в график: сбой почти устранён, но не для всех

Железнодорожное сообщение с Крымом постепенно нормализуется, однако два поезда по-прежнему следуют с опозданием.

Читать полностью » Восток Крыма становится новой точкой туристического притяжения — директор Юрченко 09.01.2026 в 12:51
Крым перестал быть просто курортом: регион переписал свой туристический образ

Крым в 2025 году стал одним из самых заметных регионов страны в туризме и гастрономии, сделав ставку на самобытность и локальные бренды.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Учёные нашли погибших голубей у рек и ручьёв Кубани — орнитологи
ЮФО
В аэропорту Краснодара задержали пять рейсов на вылет — ТАСС
ЮФО
В Краснодарском крае ожидается ветер до 35 м с 11 января — синоптики
Садоводство
Зимние подкормки вредят растениям при избыточных дозах — цветоводы
Красота и здоровье
Избыток омега-3 снижает свёртываемость крови — диетолог Русакова
Красота и здоровье
Врач-диетолог посоветовала не доедать остатки с новогоднего стола — Нурия Дианова
Красота и здоровье
Бананы лучше покупать по одному, чтобы избежать перезревания — Ольга Матвеева
Красота и здоровье
Кашапова: лишний вес может быть опасен, даже если анализы в норме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet