Сирены завыли — а город замер: что делать, если тревога оказалась не учебной
Утро 1 октября в Екатеринбурге началось с тревоги: по всему городу раздался громкий вой сирен. Жители тут же заполнили соцсети вопросами — случилось ли что-то опасное и как действовать дальше? Власти накануне предупреждали, что это лишь проверка систем оповещения. Но подобные сигналы могут прозвучать и в случае реальной угрозы.
Что означает сигнал сирены
Сирены включают для оповещения о чрезвычайных ситуациях — будь то авария, катастрофа или стихийное бедствие. Также их используют для плановых проверок. Даже если официального предупреждения о проверке не было, важно знать алгоритм действий.
Алгоритм действий при тревоге
-
Сразу включите радио или телевидение - "Россия", "Первый канал", "Радио России". По ним передают официальные сообщения.
-
Если вы дома - отойдите от окон и укройтесь за внутренней стеной или в помещении без окон (ванная, туалет).
-
На улице - найдите укрытие в здании или подвале. Если укрыться негде — лягте на землю и отползайте к защищённому месту.
-
В автомобиле - остановитесь, выйдите и действуйте как пешеход.
-
Слушайте громкоговорители на спецмашинах - они могут транслировать важные инструкции.
Особые рекомендации
-
Родителям не стоит самостоятельно забирать детей из школ и детсадов: там предусмотрены планы эвакуации.
-
Сообщите о тревоге соседям, особенно пожилым, которые могли не услышать сигнал.
-
Избегайте паники и не распространяйте непроверенные слухи — доверяйте только официальным источникам.
Тревожный чемоданчик: что собрать заранее
Чтобы быть готовым к любой ЧС, рекомендуется держать дома укомплектованный рюкзак. В него стоит положить:
-
документы и деньги (в защищённой упаковке);
-
телефон, зарядку и запасной аккумулятор;
-
сезонную одежду и обувь;
-
аптечку первой помощи;
-
продукты длительного хранения и воду;
-
средства гигиены;
-
фонарь, свечи, батарейки;
-
минимальный набор посуды и инструментов.
Аптечка должна включать: бинты, антисептики, жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитики, противоаллергические препараты, активированный уголь, сердечные лекарства и набор для обработки ран.
Главное правило
Экстренные ситуации могут застать врасплох. Поэтому лучший способ защиты — готовность: знать, что делать при звуке сирен, и иметь под рукой тревожный комплект.
