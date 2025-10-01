Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:16

Сирены завыли — а город замер: что делать, если тревога оказалась не учебной

В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет

Утро 1 октября в Екатеринбурге началось с тревоги: по всему городу раздался громкий вой сирен. Жители тут же заполнили соцсети вопросами — случилось ли что-то опасное и как действовать дальше? Власти накануне предупреждали, что это лишь проверка систем оповещения. Но подобные сигналы могут прозвучать и в случае реальной угрозы.

Что означает сигнал сирены

Сирены включают для оповещения о чрезвычайных ситуациях — будь то авария, катастрофа или стихийное бедствие. Также их используют для плановых проверок. Даже если официального предупреждения о проверке не было, важно знать алгоритм действий.

Алгоритм действий при тревоге

  1. Сразу включите радио или телевидение - "Россия", "Первый канал", "Радио России". По ним передают официальные сообщения.

  2. Если вы дома - отойдите от окон и укройтесь за внутренней стеной или в помещении без окон (ванная, туалет).

  3. На улице - найдите укрытие в здании или подвале. Если укрыться негде — лягте на землю и отползайте к защищённому месту.

  4. В автомобиле - остановитесь, выйдите и действуйте как пешеход.

  5. Слушайте громкоговорители на спецмашинах - они могут транслировать важные инструкции.

Особые рекомендации

  • Родителям не стоит самостоятельно забирать детей из школ и детсадов: там предусмотрены планы эвакуации.

  • Сообщите о тревоге соседям, особенно пожилым, которые могли не услышать сигнал.

  • Избегайте паники и не распространяйте непроверенные слухи — доверяйте только официальным источникам.

Тревожный чемоданчик: что собрать заранее

Чтобы быть готовым к любой ЧС, рекомендуется держать дома укомплектованный рюкзак. В него стоит положить:

  • документы и деньги (в защищённой упаковке);

  • телефон, зарядку и запасной аккумулятор;

  • сезонную одежду и обувь;

  • аптечку первой помощи;

  • продукты длительного хранения и воду;

  • средства гигиены;

  • фонарь, свечи, батарейки;

  • минимальный набор посуды и инструментов.

Аптечка должна включать: бинты, антисептики, жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитики, противоаллергические препараты, активированный уголь, сердечные лекарства и набор для обработки ран.

Главное правило

Экстренные ситуации могут застать врасплох. Поэтому лучший способ защиты — готовность: знать, что делать при звуке сирен, и иметь под рукой тревожный комплект.

