Сапсан в полете
Сапсан в полете
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:13

Птицы сорвали планы сотен туристов: почему самолет экстренно вернулся в Иркутск

В Иркутске рейс в Нячанг задержан на 10 часов из-за повреждения кабины самолёта птицами

Туристы, направлявшиеся из Иркутска во вьетнамский Нячанг, проведут в пути как минимум на 10 часов дольше. Причина задержки оказалась весьма необычной.

Что случилось в воздухе

Рейс ZF 2577 авиакомпании AZUR air вылетел по расписанию — в 07:04 утра. Но уже через несколько минут после взлета самолет столкнулся со стаей птиц. В результате было повреждено остекление кабины пилотов.

"При наборе высоты воздушное судно попало в стаю птиц — повредилось остекление кабины экипажа", — сообщил TourDom. ru представитель авиакомпании.

Командир принял решение вернуться в Иркутск. Перед посадкой лайнеру пришлось три часа кружить над Байкалом, вырабатывая топливо.

Что с пассажирами

После возвращения все туристы были доставлены обратно в здание аэропорта.
"Всем туристам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами", — отметили в AZUR air.

Техническая проверка и новые сроки

Самолет прошел дополнительное техническое обслуживание. Сейчас его повторно готовят к вылету. Новый рейс запланирован на 17:00 по местному времени (12:00 мск).

Одновременно Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

