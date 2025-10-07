Рейс Лондон — Пекин сел в Югре: Air China оценила действия российских служб

Китайская авиакомпания Air China выразила благодарность аэропорту Нижневартовска и городским службам за профессиональные действия во время экстренной посадки своего самолёта в августе этого года.

Как это было

Утром 26 августа самолёт, выполнявший рейс Лондон — Пекин, был вынужден приземлиться в Нижневартовске после отказа одного из двигателей. На борту находились 265 пассажиров и членов экипажа.

Пока ожидали прибытия резервного борта, люди несколько часов провели в терминале аэропорта. Все необходимые службы оперативно обеспечили пассажирам питание, комфорт и помощь в оформлении документов.

Что сказала авиакомпания

"Хотим отметить слаженную работу всех служб аэропорта, включая таможенную и пограничную службы, а также выразить признательность администрации города Нижневартовска и государственным контрольным органам за оперативное включение в решение всех возникающих вопросов", — говорится в обращении руководства компании.

Письмо благодарности было опубликовано в официальной группе аэропорта Нижневартовска во "ВКонтакте".

Пассажиры продолжили путь

Вечером того же дня резервный самолёт доставил пассажиров и экипаж в Пекин. В благодарность за терпение и понимание югорские власти подарили гостям сувениры - местный шоколад и мармелад.