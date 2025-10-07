Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
самолет в небе
самолет в небе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Рейс Лондон — Пекин сел в Югре: Air China оценила действия российских служб

Китайская авиакомпания Air China выразила благодарность Нижневартовску за профессиональные действия служб

Китайская авиакомпания Air China выразила благодарность аэропорту Нижневартовска и городским службам за профессиональные действия во время экстренной посадки своего самолёта в августе этого года.

Как это было

Утром 26 августа самолёт, выполнявший рейс Лондон — Пекин, был вынужден приземлиться в Нижневартовске после отказа одного из двигателей. На борту находились 265 пассажиров и членов экипажа.

Пока ожидали прибытия резервного борта, люди несколько часов провели в терминале аэропорта. Все необходимые службы оперативно обеспечили пассажирам питание, комфорт и помощь в оформлении документов.

Что сказала авиакомпания

"Хотим отметить слаженную работу всех служб аэропорта, включая таможенную и пограничную службы, а также выразить признательность администрации города Нижневартовска и государственным контрольным органам за оперативное включение в решение всех возникающих вопросов", — говорится в обращении руководства компании.

Письмо благодарности было опубликовано в официальной группе аэропорта Нижневартовска во "ВКонтакте".

Пассажиры продолжили путь

Вечером того же дня резервный самолёт доставил пассажиров и экипаж в Пекин. В благодарность за терпение и понимание югорские власти подарили гостям сувениры - местный шоколад и мармелад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вахтовики и жители Нового Уренгоя пожаловались на отмену рейсов в Пермь 02.10.2025 в 4:23
Рейс в Пермь исчез — билеты были, людей полно, но самолёты не полетят

Жители Нового Уренгоя пожаловались губернатору ЯНАО на отмену рейса в Пермь: авиакомпания закрыла востребованное направление, теперь летать приходится с пересадками.

Читать полностью » ФНС потребовала банкротства 02.10.2025 в 3:36
Трещина в буровом гиганте: компанию с 2,4 тыс. сотрудников могут признать банкротом

ФНС требует признать «Новоуренгойскую буровую компанию» банкротом: сумма долгов превышает 1,5 млрд рублей, имущество арестовано, под угрозой 2,4 тыс. рабочих мест.

Читать полностью » В Тарко-Сале готовят три новых автобуса для рейсов до Пуровска 02.10.2025 в 1:18
Юг Ямала на колёсах: что изменилось с выходом новых автобусов

В Ноябрьске и Тарко-Сале начали курсировать новые автобусы: комфортные и оснащённые всем необходимым для пассажиров, включая инвалидов.

Читать полностью » Маршрут 02.10.2025 в 0:18
Не просто экскурсия, а путь души: Салехардский маршрут вошёл в топ России

Маршрут «Путь преображения» из Салехарда занял второе место на всероссийском конкурсе, предложив туристам духовное и историческое погружение в город.

Читать полностью » Жителям ЯНАО компенсируют до 300 тысяч рублей за подключение домов к газу 01.10.2025 в 23:28
Газ пришёл — счета ушли: как семьи в ЯНАО получают сотни тысяч за подключение

На Ямале 350 семей получили компенсации до 300 тысяч рублей за подключение к газу. Лидером по числу заявок стал Салехард.

Читать полностью » Елизавета Пинчук стала первой женщиной-нейрохирургом Ямало-Ненецкого округа 01.10.2025 в 22:26
Мозг под её контролем: в ЯНАО впервые вышла на операцию женщина-нейрохирург

В Новом Уренгое начала работать первая в ЯНАО женщина-нейрохирург Елизавета Пинчук. Она реализовала детскую мечту и вошла в операционную в новой должности.

Читать полностью » Пенсионеры Ноябрьска попросили губернатора ЯНАО вернуть розетки для подогрева авто 01.10.2025 в 21:11
Фасад в розетке: пенсионеры Ямала идут в бой за провода и тепло в -40

В Ноябрьске пенсионеры требуют вернуть подогрев автомобилей от фасадов домов. Власти ссылаются на запрет и угрожают штрафами, жители — президенту.

Читать полностью » Средняя зарплата фрезеровщика в ЯНАО составила 176 тыс. рублей — исследование 01.10.2025 в 20:28
Рабочие профессии снова в моде: на Ямале за шлифовку платят, как за золото

В ЯНАО сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих: токари, шлифовщики и фрезеровщики входят в ТОП по зарплатам — до 196 тысяч рублей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Nissan готовит гибридный Rogue и обсуждает выпуск модели с Ford и Stellantis
Туризм
New York Times: Хадсон признан одним из самых живописных городов США осенью
Питомцы
Ассоциация заводчиков: мальтипу признан удобной породой для пожилых людей
Садоводство
Чтобы луковицы не загнили зимой в Томской области, их нужно просушить
Еда
Диетолог Кузнецова: спелые бананы могут заменить сахар в выпечке
Наука
NASA: межзвёздный объект A11pl3Z пролетит мимо Земли в декабре 2025 года
Авто и мото
Эксперты отрасли: водные краски снизили токсичность и ускорили сушку авто
Культура и шоу-бизнес
Netflix создаст реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet