Праздники с огнём и сиренами: в Крыму за сутки вспыхнули сразу несколько пожаров

Начало января в Крыму отметилось повышенной нагрузкой на экстренные службы: за одни сутки в регионе произошло сразу несколько происшествий, требовавших оперативного реагирования. Наибольшее число вызовов пришлось на пожары различного характера, а также на одно дорожно-транспортное происшествие. Об этом, со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщает официальная сводка ведомства.

По информации спасателей, обстановка в целом оставалась контролируемой, однако статистика указывает на традиционный для праздничных дней рост числа техногенных возгораний.

Пожары в жилом и нежилом секторе

В субботу, 3 января, на территории Республики Крым было зарегистрировано девять пожаров, из которых восемь носили техногенный характер. Наибольшее количество возгораний пришлось на жилой сектор, где специалисты ликвидировали пять пожаров.

Ещё три возгорания произошли в нежилых помещениях. Такие объекты, как правило, требуют особого внимания из-за возможного распространения огня и сложности доступа. Во всех случаях подразделения МЧС сработали оперативно, не допустив перехода огня на соседние строения.

Возгорание мусора и сезонные риски

Помимо пожаров в зданиях, в течение суток один раз зафиксировано возгорание мусора. Подобные инциденты нередко возникают в зимний период из-за неосторожного обращения с огнём и неправильной утилизации отходов.

В МЧС напоминают, что даже локальные очаги горения требуют немедленного реагирования, так как при неблагоприятных условиях они могут перерасти в более серьёзные пожары, особенно вблизи жилых кварталов.

ДТП и работа экстренных служб

За прошедшие сутки в Крыму также произошло одно дорожно-транспортное происшествие. Специалисты ГУ МЧС России по региону обеспечивали пожарную безопасность на месте аварии.

Такая работа включает предотвращение возможного возгорания транспортных средств, контроль утечки горюче-смазочных материалов и взаимодействие с другими экстренными службами. В ведомстве подчёркивают, что комплексный подход позволяет снизить риски для участников ДТП и окружающих.