Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожарный тушит горящее здание из шланга
Пожарный тушит горящее здание из шланга
© freepik.com by vector_corp is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:17

Праздники с огнём и сиренами: в Крыму за сутки вспыхнули сразу несколько пожаров

Девять пожаров за сутки зарегистрировали в Крыму — ГУ МЧС России по РК

Начало января в Крыму отметилось повышенной нагрузкой на экстренные службы: за одни сутки в регионе произошло сразу несколько происшествий, требовавших оперативного реагирования. Наибольшее число вызовов пришлось на пожары различного характера, а также на одно дорожно-транспортное происшествие. Об этом, со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщает официальная сводка ведомства.

По информации спасателей, обстановка в целом оставалась контролируемой, однако статистика указывает на традиционный для праздничных дней рост числа техногенных возгораний.

Пожары в жилом и нежилом секторе

В субботу, 3 января, на территории Республики Крым было зарегистрировано девять пожаров, из которых восемь носили техногенный характер. Наибольшее количество возгораний пришлось на жилой сектор, где специалисты ликвидировали пять пожаров.

Ещё три возгорания произошли в нежилых помещениях. Такие объекты, как правило, требуют особого внимания из-за возможного распространения огня и сложности доступа. Во всех случаях подразделения МЧС сработали оперативно, не допустив перехода огня на соседние строения.

Возгорание мусора и сезонные риски

Помимо пожаров в зданиях, в течение суток один раз зафиксировано возгорание мусора. Подобные инциденты нередко возникают в зимний период из-за неосторожного обращения с огнём и неправильной утилизации отходов.

В МЧС напоминают, что даже локальные очаги горения требуют немедленного реагирования, так как при неблагоприятных условиях они могут перерасти в более серьёзные пожары, особенно вблизи жилых кварталов.

ДТП и работа экстренных служб

За прошедшие сутки в Крыму также произошло одно дорожно-транспортное происшествие. Специалисты ГУ МЧС России по региону обеспечивали пожарную безопасность на месте аварии.

Такая работа включает предотвращение возможного возгорания транспортных средств, контроль утечки горюче-смазочных материалов и взаимодействие с другими экстренными службами. В ведомстве подчёркивают, что комплексный подход позволяет снизить риски для участников ДТП и окружающих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ограничения полётов вызвали почти 40 задержек на Кубани — ТАСС 02.01.2026 в 12:34
Рейсы копятся, табло краснеют: почему начало января стало испытанием для авиации Кубани

Почти 40 рейсов задержаны в аэропортах Краснодарского края. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сочи после введения временных ограничений.

Читать полностью » Снегопад осложнил обстановку в Сочи и Армавире — администрация Краснодарского края 02.01.2026 в 12:29
Новый год без света и тепла: снегопад обесточил десятки тысяч жителей Кубани

Снегопад на Кубани привёл к массовым отключениям, задержкам поездов и введению режима ЧС. Власти рассказали, как устраняют последствия непогоды.

Читать полностью » Фермеры Кубани вывели край на первое место в России — губернатор Кондратьев 02.01.2026 в 12:24
Фермеры удержали экономику на плаву: как малые хозяйства сделали Кубань аграрным лидером

Фермеры Кубани обеспечили региону лидерство в России по выпуску продукции. Власти рассказали, как поддержка и кооперация меняют агросектор.

Читать полностью » В Бахчисарайском районе раскрыли серию краж со стройки — МВД по Республике Крым 31.12.2025 в 12:41
Недострой стал кормушкой: кражи в Бахчисарайском районе растянулись на месяцы

Недостроенный дом стал источником регулярных краж в Бахчисарайском районе. Как случайная находка обернулась уголовным делом.

Читать полностью » Износ водопроводных сетей в Крыму достиг 70 процентов — гендиректор Вода Крыма Новик 31.12.2025 в 12:29
Инфраструктура держится, но на грани: водные сети Крыма выдают возраст

Износ водопроводных сетей в Крыму достиг 70% и не снижается годами. Глава "Воды Крыма" объяснил, что уже удалось сделать и где ситуация улучшилась.

Читать полностью » В 2025 году Крым прошёл без климатических катаклизмов — доцент КФУ Вахрушев 31.12.2025 в 12:21
Лето не спешило, осень затянулась: климат Крыма вышел из привычного ритма

Погода в Крыму в 2025 году обошлась без катаклизмов, но изменила привычную сезонность. Эксперт объяснил, почему климат полуострова вступил в переходную фазу.

Читать полностью » В Крыму разрешили только бенгальские огни и холодные салюты — юрист Кристалев 31.12.2025 в 12:08
Один запуск — и десятки тысяч рублей: чем в Крыму оборачиваются салюты

Разрешённая пиротехника, крупные штрафы и реальные риски: юрист напомнил, чем может закончиться нарушение правил в праздничные дни.

Читать полностью » Задолженность иностранцев превысила полмиллиона рублей — МВД по Республике Крым 31.12.2025 в 12:02
Не заплатили вовремя — граница закрылась: в Крыму прошла жёсткая проверка мигрантов

В Крыму завершилась операция против миграционных нарушений: сотни проверок, десятки решений о запрете въезда и выдворении за пределы страны.

Читать полностью »

Новости
Дом
Продажи утюгов в России снизились из-за новых тканей
Питомцы
Собаки могут имитировать человеческую речь — кинолог
Авто и мото
Сизый дым из выхлопной сигнализирует о попадании масла — эксперты
Еда
Растительное масло делает блины мягче и румянее — кулинары
Туризм
Под Сианем обнаружен древний мегаполис, связанный с Цинь Шихуанди - ТурПром
Наука
Термоядерные реакторы могут производить частицы тёмной материи — JHEP
Красота и здоровье
Один коричневый карандаш заменил полный макияж лица — Vogue
Спорт и фитнес
Силовые тренировки со штангой и гантелями улучшили здоровье — фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet