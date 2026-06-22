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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:43

Скорая мчится на вызов, но упирается в старую беду: эти задержки могут стоить здоровья

Система мониторинга времени реагирования бригад скорой помощи на экстренные вызовы позволит выявить реальные причины задержек, с которыми сталкиваются медики. Об этом в беседе с изданием NewsInfo рассказал врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Юрий Григорьев выступил с инициативой внедрить во всех регионах России строгий контроль за соблюдением 20-минутного норматива прибытия скорой помощи. Парламентарий подчеркнул необходимость опоры на фактические показатели — от момента поступления сигнала в диспетчерскую до прибытия медиков к пациенту.

По мнению Антипенко, в крупных агломерациях, таких как Москва или Санкт-Петербург, алгоритмы распределения вызовов работают эффективно: навигационные системы направляют к пациенту ближайший к месту происшествия свободный экипаж. Однако в масштабах всей страны ситуация выглядит иначе, и задержки нередко обусловлены объективными внешними факторами. Важно помнить, что даже при своевременном выявлении опасных симптомов здоровье пациента напрямую зависит от оперативности прибытия врачей.

"Чтобы понять, почему ситуация так сложилась, нужно статистически обработать собранную за какой-то период, допустим, за месяц информацию. На основании статистической обработки можно выявить, что является наибольшей проблемой в данном регионе. Двадцать минут — это критическая величина прибытия помощи. Чем раньше получает человек медикаментозную помощь, тем меньше поражений мозга при инсульте, меньше поражений сердечной мышцы", — отметил врач.

Эксперт выделил несколько ключевых препятствий, с которыми сталкиваются экипажи "Скорой помощи". В дневное время это высокая загруженность автомагистралей, а в спальных районах — сложности с проездом по внутридворовым территориям. Иногда проблемой становятся навигационные ошибки водителей, особенно если они недостаточно хорошо знают городскую топографию.

Также в регионах ситуацию может осложнять плачевное состояние дорожной сети, требующее использования техники повышенной проходимости вместо стандартных автомобилей. Знание того, как работают факторы риска сердечных заболеваний, помогает медикам точнее определять приоритетность вызовов.

"Надо понимать, сколько было механических поломок, сколько пробок на дороге, сложностей приблизиться к подъезду, сколько нарушений навигатора. Провести углубленный статистический анализ, выявить основные причины и попытаться их решить. Вот, в принципе, и вся задача", — пояснил доктор.

Внедрение цифрового контроля сделает работу экстренных служб прозрачнее. Анализ данных позволит обоснованно подходить к обновлению автопарка, корректировке маршрутов или изменению правил парковки во дворах. В системе здравоохранения часто обсуждаются стандарты доступности квалифицированной медицинской помощи, а внедрение современных методов отчетности станет важным шагом к улучшению качества обслуживания населения.

Актуальность контроля за состоянием пациентов также подтверждают эксперты, изучающие новые стандарты оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях. Кроме того, качественная диагностика остается ключевым условием выздоровления, особенно когда привычные обследования не выявляют скрытые патологии, требующие немедленного вмешательства.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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