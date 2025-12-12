Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
женщина в магазине
женщина в магазине
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:59

Шоколад в резерве, паста в запасе: что россияне хранят для спокойствия и как это покупают

77% россиян держат продуктовый запас на черный день — РБК

У россиян все чаще есть привычка держать дома "страховой" набор еды и бытовых мелочей — не как часть строгого плана, а как реакция на ощущение нестабильности. Об этом, со ссылкой на опрос "Х5 Клуб", сообщает РБК: по данным исследования, 77% респондентов признались, что имеют продуктовый запас на "черный день". При этом речь чаще идет не о складировании "на годы", а о рациональном объеме, который помогает пережить короткий период без походов в магазин.

На сколько хватает запасов

Самый распространенный горизонт планирования — неделя или две. Запас на 1-2 недели есть у 59% участников опроса, еще 27% держат продукты примерно на месяц, а 5% оценивают свои возможности как запас "на полгода". Эти цифры показывают, что большинство ориентируется на сценарий кратковременных сбоев — от занятости до непредвиденных ограничений.

Долгосрочное накопление остается редкой практикой, зато короткий "коридор безопасности" выглядит массовым явлением. Для части опрошенных он становится привычкой, которую легче поддерживать небольшими покупками, чем собирать крупную партию за один раз. И именно такая логика — регулярно иметь под рукой базовый набор — оказывается доминирующей.

Что именно кладут в "стратегический" набор

В основе запасов — продукты длительного хранения. Чаще всего дома держат крупы (79%), чай и кофе (71%), а также сочетание базовых позиций вроде макарон, сахара и соли (68%). Заметную долю занимают консервы (61%), то есть то, что не требует сложного планирования и долго не портится.

При этом "запас" для многих — не только про необходимость, но и про привычный комфорт. Каждый четвертый респондент отметил важность сладкого: шоколад или конфеты считает нужным иметь каждый четвертый участник опроса. Такой выбор показывает, что люди включают в домашний резерв не только "выживание", но и небольшие продукты "для настроения".

Бытовая химия, места хранения и причины покупок

Вместе с едой россияне нередко откладывают и товары первой необходимости. По данным опроса, 40% добавляют в запас бытовую химию, а 46% ограничиваются базовыми вещами — например, мылом и зубной пастой. Хранят такие запасы чаще не в одной "идеальной кладовой", а распределяют по дому: так делают 48%, тогда как отдельное место под продукты выделили 34%.

Причины формирования запасов различаются, и в них заметен практический подход. 40% делают резерв на случай, если не получится сходить в магазин, 29% — ради удобства, чтобы реже покупать продукты. Еще 18% объясняют привычку семейными традициями, а 13% говорят о стремлении обезопасить семью от возможного кризиса.

Пополняются запасы в основном без строгого плана. Более половины участников — 54% — делают это спонтанно из-за акций, и лишь 6% заранее планируют такие покупки. Неудивительно, что главным драйвером выбора становятся выгодные предложения: 63% ориентируются на скидки, а 70% активно используют программы лояльности и кешбэк-сервисы.

Как проводили исследование и что показывали предыдущие замеры

Опрос был организован как структурированный анонимный онлайн-опрос на платформе "Фастуна". Его проводили с 3 по 9 декабря среди жителей России среднего возраста, которые регулярно пользуются услугами супермаркетов; всего участвовали 4 тыс. респондентов. В исследовании также отмечается, что 48% регулярно используют и пополняют запасы, а 30% делали это частично в последние два года.

С точки зрения каналов закупок россияне чаще выбирают привычные форматы. Основными местами покупок названы магазины у дома (44%) и супермаркеты (32%). Логика "взял по дороге, потому что выгодно" встраивается в повседневность и постепенно превращает запас из разовой меры в часть бытового распорядка.

Для сравнения, в 2022 году ВЦИОМ фиксировал более высокий уровень распространенности запасов: 85% россиян сообщали, что держат продукты дома. Тогда 8% говорили, что увеличили свои запасы по сравнению с предыдущим годом, а у 61% они не изменились. Среди причин выделялись ожидание роста цен (46%) и опасения дефицита (29%).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД зафиксировало массовую фальшивую рассылку от имени Госуслуг — ТАСС сегодня в 4:00
Схема, которая живёт годами: почему социальная инженерия остаётся главным оружием мошенников

Мошенники запустили массовую рассылку от имени "Госуслуг", предлагая фиктивную выплату. МВД объяснило, почему схема до сих пор работает и кого она может затронуть.

Читать полностью » Родители ребёнка с травмой мозга подали иск к роддому — Наш Крым. Новости вчера в 20:22
Когда чудо стало бедой: семья из Симферополя борется за сына уже целый год

История годовалого мальчика, который с рождения живёт в больнице, стала поводом для громкого расследования и судебных разбирательств в Симферополе.

Читать полностью » Блогерша Суди Аль-Надак опубликовала список требований к мужу — Царьград вчера в 19:20
Когда любовь стала контрактом: блогерша из Дубая оценила семейное счастье

Блогерша из Дубая Суди Аль Надак представила список требований к мужу-миллионеру — от дизайнерской одежды для ребёнка до ежемесячных семейных поездок.

Читать полностью » Высокие ипотечные ставки сформировали недоступный рынок жилья — РГР вчера в 16:15
Квадратный метр дороже мечты: реальная покупательная способность россиян рухнула до минимума

РГР предупреждает: сочетание высоких ставок и дорогого жилья формирует систему недоступности ипотеки, а доля отказов и снижение спроса становятся рекордными.

Читать полностью » Президент НАДЭП Холгова призвала не дарить на Новый год пену для бритья и дезодоранты вчера в 15:58
Бритва хуже туалетной бумаги: шесть подарков, которые точно обрадуют человека с абсолютно всем

Как выбрать идеальный подарок для человека, у которого всё есть? Эксперты делятся секретами, что дарить нельзя и что точно порадует.

Читать полностью » Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона? вчера в 13:53
Загадка, с которой в СССР справлялись дети 6–12 лет: Кто из этих людей — шпион? Проверьте себя

Проверьте свою внимательность с классической советской головоломкой: найдите шпиона среди крестьян, используя логическое мышление и навыки наблюдательности.

Читать полностью » Фельдшер Варвара Дубинина начала работу в селе Красный Яр — Минздрав региона вчера в 12:58
Она выбрала село и получила уважение: история фельдшера, которая вдохновляет

Молодой фельдшер из Саратовской области выбрала работу в селе и стала примером того, как государственные программы возвращают медицину в глубинку.

Читать полностью » Уволившиеся россияне получают больничный до 20 тысяч рублей — экономист Балынин вчера в 11:54
Больничный догоняет даже после увольнения — как деньги находят хозяина

Уволившиеся сохраняют право на внушительный больничный, и пример расчёта показывает, как складывается выплата в первые недели после ухода с работы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Для въезда в ОАЭ требуется загранпаспорт, действительный от шести месяцев — NEWS.ru
Красота и здоровье
Сухое расчесывание разрушает форму локонов — парикмахер Селин Ларами
Еда
Соевый соус и чёрный перец улучшают вкус куриных стрипсов при мариновании — повара
Авто и мото
Спешка провоцирует мелкие наезды на пешеходов — автоэксперты
Питомцы
Песчанки и лисицы активно адаптируются к изменениям климата — Science Times
Наука
Самки пауков-короедов произвели более прочный шёлк в эксперименте — Integrative Zoology
Садоводство
Рябина помогает бороться с вредителями и улучшает почву — агроном
Туризм
Пешеходные маршруты помогают иностранцам узнавать повседневную жизнь Кореи – Korea Herald
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet