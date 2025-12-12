Шоколад в резерве, паста в запасе: что россияне хранят для спокойствия и как это покупают

У россиян все чаще есть привычка держать дома "страховой" набор еды и бытовых мелочей — не как часть строгого плана, а как реакция на ощущение нестабильности. Об этом, со ссылкой на опрос "Х5 Клуб", сообщает РБК: по данным исследования, 77% респондентов признались, что имеют продуктовый запас на "черный день". При этом речь чаще идет не о складировании "на годы", а о рациональном объеме, который помогает пережить короткий период без походов в магазин.

На сколько хватает запасов

Самый распространенный горизонт планирования — неделя или две. Запас на 1-2 недели есть у 59% участников опроса, еще 27% держат продукты примерно на месяц, а 5% оценивают свои возможности как запас "на полгода". Эти цифры показывают, что большинство ориентируется на сценарий кратковременных сбоев — от занятости до непредвиденных ограничений.

Долгосрочное накопление остается редкой практикой, зато короткий "коридор безопасности" выглядит массовым явлением. Для части опрошенных он становится привычкой, которую легче поддерживать небольшими покупками, чем собирать крупную партию за один раз. И именно такая логика — регулярно иметь под рукой базовый набор — оказывается доминирующей.

Что именно кладут в "стратегический" набор

В основе запасов — продукты длительного хранения. Чаще всего дома держат крупы (79%), чай и кофе (71%), а также сочетание базовых позиций вроде макарон, сахара и соли (68%). Заметную долю занимают консервы (61%), то есть то, что не требует сложного планирования и долго не портится.

При этом "запас" для многих — не только про необходимость, но и про привычный комфорт. Каждый четвертый респондент отметил важность сладкого: шоколад или конфеты считает нужным иметь каждый четвертый участник опроса. Такой выбор показывает, что люди включают в домашний резерв не только "выживание", но и небольшие продукты "для настроения".

Бытовая химия, места хранения и причины покупок

Вместе с едой россияне нередко откладывают и товары первой необходимости. По данным опроса, 40% добавляют в запас бытовую химию, а 46% ограничиваются базовыми вещами — например, мылом и зубной пастой. Хранят такие запасы чаще не в одной "идеальной кладовой", а распределяют по дому: так делают 48%, тогда как отдельное место под продукты выделили 34%.

Причины формирования запасов различаются, и в них заметен практический подход. 40% делают резерв на случай, если не получится сходить в магазин, 29% — ради удобства, чтобы реже покупать продукты. Еще 18% объясняют привычку семейными традициями, а 13% говорят о стремлении обезопасить семью от возможного кризиса.

Пополняются запасы в основном без строгого плана. Более половины участников — 54% — делают это спонтанно из-за акций, и лишь 6% заранее планируют такие покупки. Неудивительно, что главным драйвером выбора становятся выгодные предложения: 63% ориентируются на скидки, а 70% активно используют программы лояльности и кешбэк-сервисы.

Как проводили исследование и что показывали предыдущие замеры

Опрос был организован как структурированный анонимный онлайн-опрос на платформе "Фастуна". Его проводили с 3 по 9 декабря среди жителей России среднего возраста, которые регулярно пользуются услугами супермаркетов; всего участвовали 4 тыс. респондентов. В исследовании также отмечается, что 48% регулярно используют и пополняют запасы, а 30% делали это частично в последние два года.

С точки зрения каналов закупок россияне чаще выбирают привычные форматы. Основными местами покупок названы магазины у дома (44%) и супермаркеты (32%). Логика "взял по дороге, потому что выгодно" встраивается в повседневность и постепенно превращает запас из разовой меры в часть бытового распорядка.

Для сравнения, в 2022 году ВЦИОМ фиксировал более высокий уровень распространенности запасов: 85% россиян сообщали, что держат продукты дома. Тогда 8% говорили, что увеличили свои запасы по сравнению с предыдущим годом, а у 61% они не изменились. Среди причин выделялись ожидание роста цен (46%) и опасения дефицита (29%).