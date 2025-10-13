Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:01

Печь трещит, проводка искрит, батареи остывают: номера, которые нужно сохранить уже сегодня

Тюменцам рекомендовали телефоны экстренных служб для зимнего сезона

Снег и морозы уже на подходе, и для жителей Тюменской области это значит одно — пора готовиться к зиме. Владельцам квартир достаточно проверить работу отопления, а вот хозяевам частных домов стоит быть особенно внимательными, чтобы избежать аварий. Тем не менее, даже самая тщательная подготовка не гарантирует полного спокойствия. Ниже — контакты служб, куда можно обратиться в случае пожара, проблем с отоплением или электричеством.

При пожаре

Пожар — одно из главных зимних рисков, особенно в домах с печным отоплением или старой электропроводкой. В случае возгорания звоните:

  • со стационарного телефона — 01;

  • с мобильного — 101;

  • также доступен единый номер спасателей — 112.

При проблемах со здоровьем и преступлениях

Если нужна помощь медиков, можно звонить:

  • со стационарного телефона — 03;

  • с мобильного — 103;

  • или на универсальный номер 112.

Сообщить о преступлении можно по телефонам:

  • 02 (стационарный);

  • 102 (мобильный).

При проблемах с отоплением

Если зимой пропало отопление или батареи стали холодными, жителям Тюмени следует связаться:

  • с управляющей компанией (для многоквартирных домов);

  • с ТСЖ или СНТ - если речь идёт о частном секторе.

Также можно позвонить напрямую в ресурсоснабжающие организации:

  • АО "УСТЭК" - 38-62-00.

Для всех жителей города круглосуточно работает единый центр оперативного реагирования Тюмени - 45-15-20.

При отключении электричества

Перебои с подачей электроэнергии зимой — не редкость. В таких случаях можно обращаться:

  • АО "СУЭНКО" - 8 800 700-86-72;

  • АО "Россети Тюмень" - 8 800 220-0-220.

Главное — не терять время

Экстренные службы региона работают круглосуточно, поэтому при первых признаках аварийной ситуации важно сразу сообщать о проблеме. Своевременный звонок может предотвратить серьёзные последствия и сохранить здоровье, дом и безопасность вашей семьи.

