Печь трещит, проводка искрит, батареи остывают: номера, которые нужно сохранить уже сегодня
Снег и морозы уже на подходе, и для жителей Тюменской области это значит одно — пора готовиться к зиме. Владельцам квартир достаточно проверить работу отопления, а вот хозяевам частных домов стоит быть особенно внимательными, чтобы избежать аварий. Тем не менее, даже самая тщательная подготовка не гарантирует полного спокойствия. Ниже — контакты служб, куда можно обратиться в случае пожара, проблем с отоплением или электричеством.
При пожаре
Пожар — одно из главных зимних рисков, особенно в домах с печным отоплением или старой электропроводкой. В случае возгорания звоните:
-
со стационарного телефона — 01;
-
с мобильного — 101;
-
также доступен единый номер спасателей — 112.
При проблемах со здоровьем и преступлениях
Если нужна помощь медиков, можно звонить:
-
со стационарного телефона — 03;
-
с мобильного — 103;
-
или на универсальный номер 112.
Сообщить о преступлении можно по телефонам:
-
02 (стационарный);
-
102 (мобильный).
При проблемах с отоплением
Если зимой пропало отопление или батареи стали холодными, жителям Тюмени следует связаться:
-
с управляющей компанией (для многоквартирных домов);
-
с ТСЖ или СНТ - если речь идёт о частном секторе.
Также можно позвонить напрямую в ресурсоснабжающие организации:
-
АО "УСТЭК" - 38-62-00.
Для всех жителей города круглосуточно работает единый центр оперативного реагирования Тюмени - 45-15-20.
При отключении электричества
Перебои с подачей электроэнергии зимой — не редкость. В таких случаях можно обращаться:
-
АО "СУЭНКО" - 8 800 700-86-72;
-
АО "Россети Тюмень" - 8 800 220-0-220.
Главное — не терять время
Экстренные службы региона работают круглосуточно, поэтому при первых признаках аварийной ситуации важно сразу сообщать о проблеме. Своевременный звонок может предотвратить серьёзные последствия и сохранить здоровье, дом и безопасность вашей семьи.
