Печь трещит, проводка искрит, батареи остывают: номера, которые нужно сохранить уже сегодня

Снег и морозы уже на подходе, и для жителей Тюменской области это значит одно — пора готовиться к зиме. Владельцам квартир достаточно проверить работу отопления, а вот хозяевам частных домов стоит быть особенно внимательными, чтобы избежать аварий. Тем не менее, даже самая тщательная подготовка не гарантирует полного спокойствия. Ниже — контакты служб, куда можно обратиться в случае пожара, проблем с отоплением или электричеством.

При пожаре

Пожар — одно из главных зимних рисков, особенно в домах с печным отоплением или старой электропроводкой. В случае возгорания звоните:

со стационарного телефона — 01 ;

с мобильного — 101 ;

также доступен единый номер спасателей — 112.

При проблемах со здоровьем и преступлениях

Если нужна помощь медиков, можно звонить:

со стационарного телефона — 03 ;

с мобильного — 103 ;

или на универсальный номер 112.

Сообщить о преступлении можно по телефонам:

02 (стационарный);

102 (мобильный).

При проблемах с отоплением

Если зимой пропало отопление или батареи стали холодными, жителям Тюмени следует связаться:

с управляющей компанией (для многоквартирных домов);

с ТСЖ или СНТ - если речь идёт о частном секторе.

Также можно позвонить напрямую в ресурсоснабжающие организации:

АО "УСТЭК" - 38-62-00.

Для всех жителей города круглосуточно работает единый центр оперативного реагирования Тюмени - 45-15-20.

При отключении электричества

Перебои с подачей электроэнергии зимой — не редкость. В таких случаях можно обращаться:

АО "СУЭНКО" - 8 800 700-86-72;

АО "Россети Тюмень" - 8 800 220-0-220.

Главное — не терять время

Экстренные службы региона работают круглосуточно, поэтому при первых признаках аварийной ситуации важно сразу сообщать о проблеме. Своевременный звонок может предотвратить серьёзные последствия и сохранить здоровье, дом и безопасность вашей семьи.