Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Экстренное меню для кошки
Экстренное меню для кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:11

Экстренное меню для питомца: что можно взять вместо корма прямо из холодильника

Домашние продукты временно заменяют кошачий корм при его отсутствии

Бывает, что в круговороте дел мы забываем купить корм для любимого питомца. И вот — поздний вечер, магазины закрыты, а голодная кошка уже требует ужин. Что делать в такой ситуации? На помощь приходят продукты, которые можно найти на кухне.

Важно помнить: такие блюда — лишь временная мера. Они не заменяют полноценное питание и не содержат всех необходимых веществ, включая таурин, который есть только в специализированных кормах. Как только появится возможность, нужно вернуться к привычному рациону кошки.

Что можно дать кошке в экстренной ситуации

Главное правило — простота: никаких специй, масла и соли. Всё должно быть максимально нейтральным.

  • варёное мясо без кожи и костей (курица, индейка, говядина, баранина);
  • варёная рыба без костей (например, треска);
  • натуральный тунец из банки (только в собственном соку, без масла и приправ);
  • запечённый или отварной лосось без добавок;
  • варёные яйца или омлет без масла (нарезанные мелкими кусочками);
  • отварной рис или сладкий картофель без кожуры;
    пюре из тыквы;
  • овощи: морковь, спаржа, горошек, шпинат;
  • фрукты в небольших количествах: клубника, арбуз без косточек, яблоки без сердцевины и кожуры.

В каждой "чрезвычайной порции" для кошки обязательно должно быть мясо или рыба — они главный источник белка.

Что категорически нельзя давать кошке

Некоторые продукты токсичны для кошек и могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Под строгим запретом:

  • сырое мясо, рыба и яйца;
  • кости и мясная кожа;
  • жирные продукты (бекон, колбаса);
  • молочные продукты;
  • виноград и изюм;
  • лук, чеснок, лук-порей;
  • орехи, авокадо, кукуруза в початках;
  • сладости, шоколад, торты;
  • алкоголь, кофе, чай;
  • соль, сахар, специи, мускатный орех, ксилитол.

Даже небольшое количество этих продуктов может быть опасно.

Несколько советов для владельцев

  • Следите за водой. Кошке всегда должна быть доступна свежая миска с водой.
  • Не перекармливайте. В экстренной ситуации легко дать лишнего. Лучше небольшие порции, чем разовый "праздничный стол".
  • Сразу вернитесь к привычному рациону. Домашние продукты не заменяют профессиональный корм.
  • Учтите особенности питомца. Если у кошки есть аллергии или хронические болезни, будьте особенно осторожны.

Экстренное меню для кошки можно составить из простых и безопасных продуктов — варёного мяса, рыбы, овощей и небольшого количества фруктов. Но это решение — временное. Как только магазин будет доступен, обязательно вернитесь к привычному корму, ведь именно он обеспечивает животное всеми необходимыми витаминами и аминокислотами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие породы собак не умеют плавать: объясняют ветеринары сегодня в 14:58

Собачьи неудачники на воде: забавные случаи и опасности для любимцев

Не все собаки рождены для воды! Узнайте, какие породы не умеют плавать из-за особенностей строения и как им безопасно охлаждаться летом.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: генетические заболевания у карманных собак встречаются на 40% чаще сегодня в 14:15

Как выбрать мини-собаку и не стать жертвой мошенников

Карманные собачки — милые, но уязвимые. Почему teacup dogs часто болеют и как выбрать здорового мини-питомца? Читайте о скрытых рисках крошечных пород.

Читать полностью » Причины глухоты у кошек и как это влияет на их поведение сегодня в 13:55

Тихий мир: как глухие кошки видят то, что не слышат

Как помочь глухой кошке жить полноценно? Главные правила ухода, общения и безопасности — чтобы ваш питомец чувствовал себя защищённым и любимым.

Читать полностью » Как ухаживать за рагамаффинами: рекомендации ветеринаров сегодня в 13:08

Смех и радость: как рагамаффины превращают дом в уютное гнездышко

Мягкие, как плюшевые игрушки, и преданные, как лучшие друзья — кто такие рагамаффины? Узнайте историю этих необычных кошек и почему их называют "оборванцами".

Читать полностью » Ветеринары объяснили, как подготовить кошку к передержке у зооняни сегодня в 12:53

Кто эти люди, готовые заменить вас для вашей кошки? Тайны профессии зооняни

Куда деть питомца в отпуск? Зооняня — надёжный вариант. Как выбрать передержку и что учесть, чтобы питомец не скучал?

Читать полностью » Как жара влияет на аппетит собак: данные ветеринарной практики сегодня в 12:01

Они страдают молча: почему лето — самое тяжёлое время для питомцев

Почему летом собаки могут отказываться от еды? Узнайте о причинах потери аппетита у питомцев и как обеспечить им комфорт в жару.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением сегодня в 11:35

Чистая миска игнорируется, грязный унитаз — в почёте: загадка кошек

Кошки часто пьют воду из унитаза, что может угрожать их здоровью. Узнайте, почему они это делают и как отучить от опасной привычки.

Читать полностью » Породы собак, которые легко переносят мороз и снег: маламут, хаски и лайка вчера в 10:12

Когда снег — не беда, а праздник: породы, созданные для холода

Зима для некоторых собак — не испытание, а праздник! Узнайте о пордах, которые с радостью живут в морозы, и как заботиться о них в этот период.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Некоторые продукты вызывают отравление у домашних попугаев
Культура и шоу-бизнес

Обри Плаза рассказала о жизни после смерти мужа режиссёра Джеффа Баэны
Дом

Блестящая сторона фольги отражает тепло и помогает сохранять его дольше
Авто и мото

Dongfeng продаёт долю в совместном предприятии с Honda по выпуску ДВС в Китае
Наука и технологии

Археологи нашли древнюю мастерскую неандертальцев в Польше возрастом 70 000 лет
Наука и технологии

Нарушения сна из-за ночной работы влияют на репродуктивное здоровье женщин — исследование
Садоводство

Эксперты назвали актуальные тенденции в архитектуре и дизайне дачи
Еда

Гастроэнтеролог Вялов назвал продукты, которые бодрят не хуже кофе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru