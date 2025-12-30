Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
флаг европейского союза
флаг европейского союза
© www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:51

Лидеры ЕС экстренно созвонились после атаки дронов на резиденцию Путина: в Европе ищут единую линию

Лидеры ЕС провели экстренный созвон после атаки дронов на резиденцию Путина

Лидеры стран Европейского союза провели экстренный телефонный разговор после атаки беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина и его последующей реакции на инцидент, обострившей международную напряжённость. Об этом сообщает rg. ru.

Телефонный контакт глав государств

По данным rg. ru, европейские руководители обсудили ситуацию вокруг Украины сразу после того, как Путин заявил о намерении пересмотреть переговорную позицию Москвы. В беседе приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Детали разговора европейских лидеров, включая точный ход обсуждения и конкретные выводы, издание не приводит.

Атака, реакция России и международная реакция

Инцидент, ставший поводом для обсуждения, произошёл в ночь с 28 на 29 декабря: Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области, однако все выявленные дроны были сбиты средствами ПВО. После этого Путин связался с президентом США Дональдом Трампом, уведомив его о случившемся и осудив действия Киева.

По данным rg. ru, российский лидер заявил, что такие "террористические действия" не останутся без ответа, и может пересмотреть переговорную позицию России по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее ряд стран уже публично осудил атаку. В частности, МИД Туркмении выступил с заявлением, в котором подчеркнул принцип отказа от силового разрешения конфликтов и необходимость дипломатических методов решения международных вопросов. Аналогично заявил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов, передав обеспокоенность Садыра Жапарова тем, что инцидент может осложнить текущие переговорные усилия.

