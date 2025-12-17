Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:22

Самое страшное — неизвестность: что пережили люди на борту самолёта, который вдруг пошёл на круг

Самолёт Air Astana вернулся в Алма-Ату из-за задымления — Минтранс РК

Рейс между двумя крупнейшими городами Казахстана был прерван спустя считаные минуты после вылёта из-за нештатной ситуации на борту. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления, объявив сигнал бедствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства транспорта Казахстана.

Что произошло во время рейса

Самолёт авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата — Астана, совершил экстренную посадку в аэропорту вылёта. Причиной стало задымление в салоне воздушного судна, зафиксированное вскоре после начала полёта.

По данным профильных служб, экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами. Был объявлен международный сигнал бедствия MAYDAY, после чего самолёт получил разрешение на немедленное возвращение.

"Согласно представленной информации Главного центра планирования воздушного движения РГП "Казаэронавигация", экипаж ВС объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Хронология экстренной посадки

Сообщение о задымлении поступило в 07:38 по местному времени (05:38 мск). Уже через две минуты, в 07:40 (05:40 мск), воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Алма-Аты. Таким образом, от момента фиксации проблемы до посадки прошло минимальное время.

В рамках стандартных мер безопасности в аэропорту была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов. Специалисты обеспечили сопровождение самолёта после посадки и проверку ситуации на борту, чтобы исключить риски для пассажиров и персонала.

Состояние пассажиров и экипажа

По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. После приземления людей эвакуировать не потребовалось, что свидетельствует об отсутствии угрозы возгорания и быстром реагировании экипажа на инцидент.

В Министерстве транспорта Казахстана уточнили, что обстоятельства произошедшего будут дополнительно изучены. Проверка должна установить источник задымления и оценить техническое состояние самолёта, после чего будут приняты решения о дальнейшей эксплуатации воздушного судна.

Что известно на данный момент

На данный момент рейс официально считается прерванным по техническим причинам. Информация о дальнейшем вылете пассажиров или предоставлении резервного борта уточняется. Ведомства подчёркивают, что приоритетом в подобных ситуациях остаётся безопасность полётов и строгое соблюдение авиационных регламентов.

