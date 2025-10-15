Шесть месяцев без движения — и ни одной потери: уникальный трюк косуль, поражающий учёных

Косули давно известны как символ изящества и лесной грации, но мало кто знает, что эти животные обладают удивительной способностью — они могут буквально приостанавливать течение времени для будущей жизни внутри себя. Этот природный феномен называется диапаузой эмбриональной — и именно косуля стала первым животным, у которого он был научно зафиксирован.

Что такое диапауза и как она работает

Если говорить простыми словами, диапауза — это временная "пауза" в развитии зародыша. После оплодотворения яйцеклетка начинает делиться, но уже через две недели этот процесс замирает. Эмбрион перестаёт расти и находится в спящем состоянии вплоть до середины зимы, примерно до конца декабря. Только когда дни начинают прибавляться, а природа готовится к весне, развитие продолжается.

Эта удивительная особенность позволяет самке синхронизировать рождение детёнышей с благоприятным временем года. Косули спариваются летом, обычно между 15 июля и 15 августа. Однако детёныши появляются лишь в мае или начале июня — чаще всего между 15 мая и 5 июня. Таким образом, из десяти месяцев, прошедших между спариванием и родами, шесть приходятся именно на диапаузу. Настоящая беременность длится всего четыре-пять месяцев.

Зачем природе нужна "пауза"

Механизм диапаузы — не просто биологическая прихоть. Он помогает косулям выживать в суровых условиях. В холодное время года, когда снег покрывает землю, самка не тратит силы на вынашивание развитого плода. Это снижает риск истощения и даёт шанс встретить весну в хорошем состоянии.

Весна же — идеальное время для рождения потомства. Появляется свежая трава, кустарники дают молодые побеги, и матери не нужно искать пищу на истощённой земле. Молоко становится питательнее, а маленькие козлята быстрее набирают вес и становятся на ноги.

Кто ещё умеет "останавливать" развитие

Косуля не одинока в этом чуде природы. Исследования Университета Вашингтона, опубликованные в журнале Development Cell, показали, что более 130 видов животных способны замедлять развитие эмбриона. Это не только млекопитающие, но и насекомые, а среди "высших" животных — тюлени, выдры, бурые и белые медведи, панды, ленивцы, олени, крысы, мыши и даже некоторые виды броненосцев.

Учёные считают, что этот механизм выработался эволюционно: он помогает животным "подстраивать" репродуктивный цикл под природные условия и гарантировать выживание потомства.

Сравнение