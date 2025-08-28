Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Yoga by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Йога превращается в спасательный круг, когда жизнь рушит привычный порядок

Инструктор йоги Тиффани Круйкшанк объяснила, как регулярная практика улучшает устойчивость к стрессу

Когда кажется, что жизнь наконец входит в привычное русло, реальность преподносит неожиданные повороты. 2020-й год стал настоящим испытанием: он перевернул представления даже у тех, кто считал стабильность скукой. И сегодня вопрос звучит особенно остро — можно ли научиться жить в условиях постоянной неопределённости?

Ответ есть. Один из способов — практика йоги. Она помогает не просто укрепить тело, но и обрести внутренний баланс там, где внешние обстоятельства продолжают рушить привычные ориентиры.

Почему йога работает

"Принять неопределённость — значит изменить угол зрения", — объясняет инструктор йоги и основательница Yoga Medicine Тиффани Круйкшанк. По её словам, важно научиться видеть в трудностях не угрозу, а возможность роста. Йога как раз и становится той практикой, где мы учимся справляться с вызовами, оставаясь в равновесии.

Каждая асана, каждый переход с позы в позу — это миниатюрная модель реальной жизни. Удерживая баланс, концентрируясь на дыхании, человек постепенно перестраивает мозг: из привычной тревоги он смещает внимание к любопытству и исследованию момента "здесь и сейчас".

Учёные подтверждают: регулярная практика помогает нервной системе переключаться с реакций страха на спокойствие и адаптацию. И это навык, который работает не только на коврике, но и в любой жизненной ситуации.

Практика: 20 минут для устойчивости

Для тех, кто хочет попробовать, существует короткая последовательность упражнений. Она не требует специальной подготовки и рассчитана на то, чтобы мягко вернуть внимание внутрь себя.

  • Дыхательные практики — звук "м-м-м", напоминающий пчелиный гул, замедляет выдох и снижает уровень тревожности.
  • Наклон сидя — помогает ощутить спокойствие через мягкое растяжение и углублённое дыхание.
  • Поза дерева — тренирует баланс и учит наблюдать за собой без критики.
  • Воин II и Полумесяц — укрепляют тело, пробуждая чувство внутренней силы.
  • Мост — сочетает движение с дыханием, напоминая, что каждая фаза жизни требует плавного перехода.
  • Сканирование тела — завершающий этап, где внимание проходит по каждой части тела, возвращая ощущение устойчивости.
  • Всего 20 минут — и вы словно делаете перезагрузку. Это не магия, а работа дыхания, нервной системы и осознанности.

Немного фактов

В традиции йоги дыхательные практики называются пранаямой и используются для стабилизации ума уже более 2000 лет.
По данным исследований Гарвардской медицинской школы, йога снижает уровень кортизола (гормона стресса) и улучшает работу иммунной системы.
В Индии позу дерева называют Врикшасана — она символизирует устойчивость, несмотря на любые внешние штормы.

Принять неопределённость не значит смириться. Это значит научиться быть гибким, спокойным и открытым к переменам. Йога даёт инструменты для этого: дыхание, движение и внимание к себе. В мире, где мало что можно предсказать, внутренний баланс становится лучшей опорой.

