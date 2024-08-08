Макрон призвал Израиль избежать "цикла возмездия" на Ближнем Востоке

Глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного звонка с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху настоятельно попросил его не допустить "цикла возмездия" на Ближнем Востоке в связи с неспокойной обстановкой на данной территории. Об этом информируют новостную телевизионную и радиосеть BFMTV в резиденции президента Французской Республики в Париже.

Как сообщают в резиденции, повторяется ситуация, когда Эмануэль Макрон настоятельно попросил политика-реформатора, 9-ого президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана не допустить акта возмездия, который был способен навлечь опасность на народ и стать угрозой для стабильности на территории. Сейчас же он просит Биньямина Нетаньяху о том же.

Кроме того, вооружённый конфликт между арабским государством Ливанская Республика, который находится в Восточном Средиземноморье, и Израилем приведут к губительным последствиям для всего региона, подчёркивает французский новостной канал.

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