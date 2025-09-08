Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:43

Пресли, которого знали только избранные: архивы раскрыли тайны Короля

Баз Лурманн представил фильм "Эпик: Элвис Пресли на концерте" на фестивале в Торонто

В истории мировой музыки Элвис Пресли занимает особое место. Его выступления в Лас-Вегасе давно стали легендой, а теперь зрители смогут увидеть их в новом формате. Баз Лурманн, известный по фильмам "Элвис" и "Мулен Руж", представил документальную картину "Эпик: Элвис Пресли на концерте". Премьера прошла на Международном кинофестивале в Торонто и вызвала большой интерес как у поклонников музыканта, так и у кинокритиков.

Уникальные материалы из архива Warner Bros.

Основой фильма стали редкие записи концертов Пресли, которые долгое время считались утраченными. Речь идёт о 59 плёнках с 636 выступлений в отеле "Интернациональ" в Лас-Вегасе. Они хранились в подземной соляной шахте в Канзасе, принадлежащей Warner Bros., и лишь недавно были восстановлены и оцифрованы. Именно эти кадры легли в основу проекта Лурманна, позволяя зрителям оказаться в самой гуще событий.

Кроме концертных записей, в документалку вошли уникальные кадры с пресс-конференций певца. Благодаря этому автору удалось показать не только сценический образ, но и личные размышления Элвиса о музыке и жизни. Это придаёт фильму особую глубину и превращает его не просто в концертное видео, а в полноценный портрет артиста.

Атмосфера Лас-Вегаса 70-х

Выступления в "Интернационале" были настоящим культурным феноменом. С 1969 по 1976 год Элвис провёл сотни концертов, которые собирали полный зал и создавали неповторимую атмосферу. Тогда Лас-Вегас жил по особым правилам: огни казино, нескончаемые шоу и культовые звёзды, выступающие каждый вечер. Присутствовать на шоу Пресли считалось обязательным пунктом в программе для тех, кто приезжал в город развлечений.

В фильме Лурманна зрители смогут увидеть не только тщательно отработанные номера, но и моменты, когда артист позволял себе импровизировать. Его юмор, лёгкие шутки со сцены, поцелуи с поклонницами и даже привычка выходить с трубкой в руках — всё это создавало образ живого и непосредственного человека, а не далёкой звезды.

За кулисами легенды

Отдельного внимания заслуживают кадры с репетиций. Лурманн показывает, как рождались легендарные выступления: от первых проб и вокальных разогревов до напряжённой работы с музыкантами. Это редкая возможность заглянуть за кулисы и увидеть Элвиса в моменты подготовки, когда он не играл для публики, а был самим собой. Подобные сцены придают фильму искренность и позволяют зрителю почувствовать масштаб личности Пресли.

Второе обращение Лурманна к фигуре Элвиса

Для База Лурманна это уже не первый опыт работы с образом Короля рок-н-ролла. В 2022 году он снял художественный фильм "Элвис" с Остином Батлером в главной роли. Картина получила высокие оценки критиков и семь номинаций на "Оскар". Новый проект режиссёра стал логическим продолжением его интереса к личности Пресли, но теперь акцент сделан не на вымышленной истории, а на подлинных архивах.

"Душевность Пресли, забавные импровизированные шутки, поцелуи с поклонницами, его трубка, захватывающие кадры репетиций — все это есть в фильме", — говорится в описании.

