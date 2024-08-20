Маск отреагировал на предложение Трампа о работе

Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск дал положительный ответ 45-ому президенту США Дональду Трампу на его предложения о работе. Об этом американский миллиардер информировал в социальных сетях, пишет российское агентство РИА Новости.

В социальных сетях основатель The Boring Company и соучредитель Neuralink и OpenAI сообщил о своей готовности "служить" бывшему американскому лидеру.

Не так давно 45-ый глава Соединённых Штатов Америки сообщил одному из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации Reuters о своём желании, в случае, если он сможет одержать победу на 60-ых выборах в истории страны, сделать предложение о работе американскому миллиардеру Маску. Он добавил, что хочет видеть гендиректора и архитектора продукта компании Tesla своим советником либо членом кабинета президента Соединённых Штатов. Кроме того, Дональд Трамп положительно высказался о самой личности бизнесмена и назвал его умным человеком. По словам бывшего главы США, он будет рад, если Илон Маск примет предложение о работе.

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