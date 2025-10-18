100 тысяч против неизвестности: Маск набрасывает план великого переселения на Марс

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поверхность Марса
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:16

Маск: для освоения Марса нужно отправить с Земли 100 тысяч человек и миллион тонн груза

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск вновь напомнил о своей главной мечте — превращении Марса в обитаемую планету. На этот раз миллиардер заявил, что для успешной колонизации Красной планеты потребуется не менее 100 тысяч добровольцев с Земли. Об этом он написал в социальной сети X.

"Я уверен, что Starship высадит людей на Марс", — заявил Илон Маск.

Поводом для высказывания стала дискуссия с редактором издания ArsTechnica Эриком Бергером, который выразил сомнение в том, что проект Starship сможет выполнить заявленные цели. Бергер отметил, что это единственный на данный момент аппарат, способный доставить людей за пределы орбиты Земли, однако счёл миссию чрезвычайно сложной. Маск ответил, что обладает "общим представлением" о том, как именно человечество может колонизировать другие планеты, и полностью уверен в успехе проекта.

Масштабы идеи

По словам предпринимателя, колонизация Марса — это не разовая экспедиция, а долгосрочная программа по созданию автономного поселения. Маск оценивает, что для этого потребуется не только десятки тысяч людей, готовых навсегда покинуть Землю, но и гигантское количество ресурсов.

Он уточнил, что на Марс необходимо будет отправить как минимум миллион тонн груза - строительные материалы, оборудование для выработки энергии, системы жизнеобеспечения и запасы продовольствия. Только так можно будет создать устойчивую инфраструктуру и обеспечить выживание первых поселенцев.

Как Starship должен изменить космос

Флагманская ракета SpaceX Starship - ключевой элемент амбициозного плана Маска. Это многоразовый сверхтяжёлый космический корабль, предназначенный для перевозки до 150 тонн полезного груза на низкую орбиту и возвращения на Землю. По задумке инженеров, Starship сможет доставлять людей и оборудование на Луну, Марс и даже дальше.

Параметр Значение
Высота ракеты 120 м
Масса при запуске 5000 т
Полезная нагрузка до 150 т
Топливо метан и жидкий кислород
Экипаж до 100 человек
Цель колонизация Луны и Марса

SpaceX уже провела несколько испытательных запусков, добившись частичных успехов в стабилизации полёта и управляемой посадке. Следующие этапы тестов запланированы на 2026 год, когда Starship должен совершить первый орбитальный полёт с возвращением на Землю.

Пошаговый план Маска

  1. Отработка технологии Starship - создание надёжной, многоразовой ракеты с возможностью безопасного старта и посадки.

  2. Создание орбитальной инфраструктуры - топливные станции и модули для дозаправки кораблей на орбите Земли.

  3. Первые полёты без экипажа - доставка на Марс роботов и автоматических базовых систем.

  4. Пилотируемые миссии - высадка первых исследователей и инженеров.

  5. Основание постоянной базы - строительство купольных поселений и энергетических установок.

  6. Формирование автономной колонии - выращивание растений, производство воды и кислорода, добыча полезных ископаемых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что на Марсе можно будет жить как на Земле.
Последствие: колония может столкнуться с нехваткой ресурсов и радиационной угрозой.
Альтернатива: создание подземных баз и использование толстых куполов из марсианского грунта.

Ошибка: недооценка психологического фактора.
Последствие: изоляция и длительная разлука с Землёй могут привести к стрессу и конфликтам.
Альтернатива: тщательный отбор экипажей и постоянная связь с Землёй через VR-технологии.

А что если колония станет независимой?

Эксперты уже обсуждают политический и этический аспект проекта. Если поселение на Марсе станет полностью автономным, оно может со временем обрести собственную систему управления и экономики. Маск ранее заявлял, что видит будущее марсианской колонии как "самоуправляемое общество", где решения принимаются демократически.

Плюсы и минусы колонизации Марса

Плюсы Минусы
Новый этап развития человечества Огромные финансовые затраты
Возможность сохранить цивилизацию в случае катастрофы на Земле Высокие риски для здоровья и жизни
Развитие технологий и науки Психологическая изоляция
Освоение новых ресурсов Сложность доставки и связи
Потенциал для научных открытий Неизвестные биологические угрозы

FAQ

Когда состоится первый полёт на Марс?
По словам Маска, первые пилотируемые миссии возможны в начале 2030-х годов, если испытания Starship завершатся успешно.

Сколько людей смогут жить на Марсе?
Первоначально — несколько сотен, позже — тысячи, а в перспективе Маск планирует создать город на 1 миллион человек.

Кто сможет стать добровольцем?
SpaceX намерена отбирать физически здоровых специалистов: инженеров, медиков, фермеров, биологов и строителей.

Мифы и правда

Миф: колония на Марсе будет зависеть от поставок с Земли.
Правда: Маск хочет сделать её полностью автономной, с собственными источниками энергии и продовольствия.

Миф: полёт на Марс займёт годы.
Правда: благодаря Starship перелёт может занять около 6 месяцев.

Миф: Марс невозможно терраформировать.
Правда: некоторые учёные считают, что при достаточном количестве CO₂ и тепла можно частично повысить температуру и атмосферное давление.

Исторический контекст

Идея освоения Марса возникла задолго до Маска. Ещё в 1950-х учёные вроде Вернера фон Брауна предлагали проекты межпланетных кораблей. Но лишь с появлением SpaceX и технологий многоразовых ракет мечта о колонизации обрела реальные очертания. Маск стал первым предпринимателем, который не просто говорит, но поэтапно строит систему доставки людей за пределы Земли.

