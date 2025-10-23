Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Илон Маск
© commons.wikimedia.org by Trevor Cokley is licensed under Public Domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Мир, где не надо работать: Маск называет это не угрозой, а шансом

Илон Маск заявил, что работа станет необязательной: "все рабочие места займут роботы и ИИ"

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вновь высказался о будущем труда и роли искусственного интеллекта. В посте на платформе X (бывший Twitter) он написал, что вскоре человеческий труд станет необязательным, поскольку "все рабочие места займут роботы и ИИ".

Поводом для комментария стала публикация о планах Amazon заменить около 600 тысяч сотрудников автоматизированными системами. Маск согласился с этим прогнозом и подчеркнул, что эпоха человеческой занятости подходит к концу.

"Работать будет не обязательно", — написал Илон Маск, комментируя сообщение о масштабной роботизации.

От смеха к реальности

Пост стал ответом на сообщение инвестора Джейсона Калаканиса, который напомнил, что ранее предупреждал об исчезновении рабочих мест и сталкивался с насмешками. Маск подтвердил его слова, добавив, что искусственный интеллект и роботы "заберут себе все рабочие места”.

По мнению предпринимателя, это не повод для паники. Наоборот, он считает, что в будущем люди смогут заниматься любимыми делами, не зависеть от дохода и освободиться от рутинного труда.

"Люди смогут выращивать овощи или творить, а не работать ради выживания", — пояснил Маск.

Роботы вместо работников: идея не нова

Маск неоднократно говорил, что человекоподобные роботы изменят экономику. Он уверяет, что в обозримом будущем машины смогут выполнять почти все задачи, которые сейчас делают люди, — от производства до обслуживания.

"Машины перевернут наше представление об экономике. Робот сможет делать в основном всё, что люди не хотят делать", — заявлял Маск ещё в 2022 году, представляя гуманоида Tesla Optimus.

Этот проект должен был стать воплощением идеи о универсальном помощнике, способном заменить человека на фабрике, в логистике или быту. Tesla обещала, что массовое производство начнётся в 2025 году.

Оптимус под вопросом

Однако недавно стало известно, что Tesla временно приостановила производство роботов Optimus. Как писало издание The Information, инженеры столкнулись с техническими проблемами в системе роботизированных рук - самой сложной части устройства.

Из-за этого проект перешёл в стадию доработки: компания работает над точностью движений и системой сенсорного восприятия, без которых робот не сможет безопасно выполнять бытовые задачи. Несмотря на паузу, Tesla не отказывается от идеи — Маск по-прежнему считает, что роботы-гуманоиды станут основой новой экономики.

Сравнение: человек, робот и ИИ

Параметр Человек Робот-гуманоид (Optimus) Искусственный интеллект
Энергозатраты Высокие Умеренные Минимальные
Скорость работы Средняя Высокая Зависит от вычислительной мощности
Эмоциональный интеллект Присутствует Отсутствует Имитационный
Творчество Да Нет Ограничено
Стоимость содержания Постоянная Одноразовые инвестиции + обслуживание Зависят от вычислительных ресурсов

Почему Маск уверен в "конце труда”

  1. Развитие ИИ. Современные модели уже способны заменять аналитиков, дизайнеров и инженеров.

  2. Рост роботизации. Заводы и логистические центры активно внедряют автономные системы.

  3. Снижение издержек. Роботы не требуют отпусков, зарплат и страховок.

  4. Унификация технологий. Искусственный интеллект объединяется с физическими системами, создавая автономные производства.

Маск видит в этом начало новой эры посттрудовой экономики, где роль человека будет определяться не профессией, а интересами и креативностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что исчезновение рабочих мест — это катастрофа.
    Последствие: рост страха и сопротивления автоматизации.
    Альтернатива: развивать новые сферы — образование, исследовательские проекты, искусство.

  • Ошибка: игнорировать необходимость базового дохода.
    Последствие: социальное неравенство при замещении труда машинами.
    Альтернатива: введение универсального базового дохода, о котором Маск также говорил ранее.

  • Ошибка: ожидать, что ИИ полностью заменит человека во всех областях.
    Последствие: деградация творческих и управленческих компетенций.
    Альтернатива: совместная работа человека и машины в гибридных командах.

А что если…

А что если Маск прав, и через 30 лет человек действительно не будет работать? Тогда общество придётся перестроить — от системы образования до экономики. В мире, где всё производят роботы, ключевым ресурсом станет время и смысл. Люди будут заниматься исследовательской деятельностью, искусством, саморазвитием и, возможно, даже фермерством — как в примере Маска.

Плюсы и минусы будущего без труда

Плюсы Минусы
Свобода выбора занятий Угроза безработицы на переходном этапе
Рост творчества и науки Необходимость новой модели распределения доходов
Уменьшение стресса и выгорания Потеря мотивации у части населения
Энергетическая и производственная автономия Рост зависимости от технологий
Новые формы образования Риск усиления контроля через ИИ

FAQ

Когда, по мнению Маска, исчезнет необходимость работать?
Он не назвал конкретных сроков, но ранее говорил, что это возможно в течение ближайших десятилетий, когда роботы станут дешевле и надёжнее человека.

Какую роль будет играть ИИ?
ИИ возьмёт на себя управление производственными, транспортными и административными процессами, а людям останутся творческие и исследовательские задачи.

Будет ли базовый доход обязательным элементом такой экономики?
Маск неоднократно заявлял, что универсальный базовый доход (UBI) станет необходимым условием для общества без труда.

Означает ли это конец карьеры?
Не совсем. Люди смогут заниматься проектами по интересам, а не по необходимости — работа превратится в форму самореализации.

Мифы и правда

  • Миф: Маск хочет полностью заменить людей роботами.
    Правда: он говорит о мире, где машины берут на себя рутину, а люди живут творчеством.

  • Миф: ИИ угрожает человечеству.
    Правда: Маск предупреждает о рисках, но сам активно инвестирует в развитие безопасного ИИ.

  • Миф: "Безработное будущее” наступит завтра.
    Правда: переход займёт десятилетия и потребует перестройки экономики.

Исторический контекст

Идея освобождения человека от труда обсуждается с середины XX века. Ещё Джон Мейнард Кейнс писал, что технологический прогресс приведёт к "экономии труда” и 15-часовой рабочей неделе. Маск продолжает эту линию, видя в автоматизации не угрозу, а шанс для человечества перестать быть привязанным к производству.

3 интересных факта

  1. Маск стал одним из первых технологических лидеров, кто публично поддержал идею универсального базового дохода.

  2. Робот Tesla Optimus уже умеет сортировать предметы и выполнять простые сборочные операции.

  3. По оценке PwC, к 2035 году около 45% рабочих мест в мире могут быть частично или полностью автоматизированы.

