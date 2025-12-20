Елочный ажиотаж еще впереди, но цены уже шокируют: что выбрать — маленькую елочку за 500 или гиганта за 40 тысяч

В Хабаровске стартовал сезон продажи новогодних елок. В этом году елочные базары открылись с широкой вариацией цен, что позволяет каждому выбрать дерево по своему бюджету. Несмотря на то, что ажиотажа пока нет, жители города проявляют интерес, интересуясь ценами и ассортиментом, сообщает ДВ-РОСС.

Ассортимент и цены на елки

С начала декабря в Хабаровске заработали официальные точки по продаже хвойных деревьев, среди которых не только традиционные елки, но и другие хвойные виды. Продавцы отмечают, что пик покупок, как правило, приходится на последние дни декабря, поэтому пока что активность покупателей умеренная.

Цены на елки варьируются в широких пределах: от нескольких сотен рублей за маленькие деревья до десятков тысяч за крупные и пушистые экземпляры. Например, в центре города, на одном из популярных елочных базаров, маленькие елочки продаются за 500 рублей, а большие — стоимостью 40 тысяч рублей, если их высота превышает 3 метра.

Разброс цен

"Стоимость елок зависит от множества факторов: размера, пушистости, внешнего вида", — уточнили продавцы.

В этом году, как и в прошлом, на базарах можно найти деревья на любой кошелек. Таким образом, каждый хабаровчанин может выбрать новогоднее дерево, подходящее как по внешнему виду, так и по финансовым возможностям.

Прогнозы на сезон

Как и в прошлые годы, основной наплыв покупателей ожидается ближе к 31 декабря. Однако уже сейчас покупатели интересуются ценами и ассортиментом, что дает продавцам надежду на хорошие продажи в последние дни декабря.