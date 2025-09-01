Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Почему велосипед без дороги сжигает больше калорий, чем бег по улице

Тренер Эван Джонсон объяснил, какие мышцы работают на эллиптическом тренажёре

Эллиптический тренажёр часто называют одним из самых популярных аппаратов в спортзале. Он сочетает в себе эффективность кардио и щадящую нагрузку на суставы, поэтому подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Но, несмотря на востребованность, многие используют его неправильно и недооценивают возможности этой машины.

Почему стоит выбрать эллиптический тренажёр

Эллиптический помогает задействовать сразу несколько групп мышц. Нижняя часть тела работает практически полностью: ягодицы, квадрицепсы, бицепсы бедра и икры. Если тренажёр оснащён подвижными рукоятками, то нагрузка подключается и на верх: грудные мышцы, бицепсы, трицепсы и широчайшие. Это делает его полноценным помощником в проработке всего тела.

"Чем больше мышц задействовано, тем больше калорий сжигается", — отметил сертифицированный тренер Эван Джонсон.

При регулярных занятиях эллиптический может помочь укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить настроение и снизить риск хронических заболеваний. Отдельный плюс — тренировки проходят без лишнего давления на колени и позвоночник, так как стопы постоянно остаются на платформах. Это делает его отличной альтернативой бегу, особенно для людей с травмами или заболеваниями суставов.

Эллиптический против других видов кардио

Со временем организм привыкает к однообразной нагрузке, и эффект от тренировок снижается. Чтобы избежать плато, полезно чередовать разные виды кардио.

• Велотренажёр также щадит суставы и подходит людям с проблемами спины, но в отличие от эллиптического не прорабатывает верхнюю часть тела.
• Уличный велосипед даёт больше разнообразия за счёт рельефа и препятствий, но не укрепляет кости, так как нагрузка не является силовой.
• Беговая дорожка лучше сжигает калории и развивает выносливость, но нагрузка на суставы выше, чем при занятиях на эллиптическом.
• Степпер активнее включает ягодицы и квадрицепсы, однако подходит не всем из-за более высокой ударной нагрузки.
• Уличный бег укрепляет мышцы ног, но может быть опасен для тех, кто страдает артритом или проблемами с коленями.

Таким образом, выбор зависит от целей и состояния здоровья. Эллиптический станет оптимальным решением для тех, кто ищет баланс между безопасностью и эффективностью.

Как правильно заниматься

Чтобы тренировки приносили максимум пользы, важно следить за техникой. Нужно держать спину прямой, не сутулиться и не опираться слишком сильно на рукоятки. При этом руки лучше использовать активно — это помогает проработать верхнюю часть тела. Опасно разгоняться слишком быстро: чрезмерная скорость превращает движения в инерционные, и мышцы перестают полноценно работать.

Среди типичных ошибок — чрезмерное напряжение в руках, слишком плотный хват и наклон корпуса вперёд. Все это снижает эффективность тренировки и может вызвать дискомфорт в плечах или спине.

Готовые программы для сжигания жира

Эллиптический даёт простор для разнообразных тренировок. Эксперты советуют использовать интервальные схемы, менять наклон и сопротивление. Вот несколько вариантов:

  1. Короткие интервалы высокой интенсивности (30 минут). Чередование нагрузок по 1-2 минуты с отдыхом такого же времени. Каждую третью серию полезно делать задним ходом.

  2. Горные подъёмы (45 минут). Постепенное увеличение наклона и сопротивления, работа руками в разных положениях для акцента на спину или грудь.

  3. Длинные интервалы средней интенсивности (45 минут). Пять повторов по 5 минут с разным наклоном и скоростью, в том числе в обратном направлении.

  4. Лестница (60 минут). Постепенное усложнение каждые пять минут, а в перерывах — приседания и выпады вне тренажёра для дополнительной нагрузки.

Такие программы помогают разнообразить тренировки и увеличить расход калорий, не перегружая суставы.

Важные нюансы

Для занятий лучше выбрать беговые кроссовки или кросс-тренеры с хорошей амортизацией и поддержкой свода стопы. Подойдут модели для ровных поверхностей, а не для пересечённой местности. Это убережёт от дискомфорта и повысит стабильность движений.

Стоит учитывать и разновидности эллиптических машин. Есть модели только для нижней части тела, а есть кросс-тренажёры, включающие руки. Отдельная версия — так называемые "глайдеры", где педали движутся иначе, под небольшим углом назад. Перед началом тренировок, особенно при хронических заболеваниях, лучше проконсультироваться с врачом.

Сколько калорий сжигает эллиптический

За полчаса занятий на средней интенсивности можно потратить от 270 до 400 калорий. Это сопоставимо с бегом или лыжным тренажёром и заметно выше, чем у степпера или велотренажёра. Но точные цифры зависят от веса, пульса и выбранных настроек.

Эллиптический сочетает в себе эффективность и безопасность, а при правильном подходе способен стать главным инструментом для похудения и укрепления организма. Он подходит и для новичков, и для тех, кто давно тренируется, позволяя менять нагрузку под собственные цели.

