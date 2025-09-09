Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эллиптические тренажёры
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Эллиптический тренажёр: почему именно он сжигает лишний вес быстрее, чем бег

Американская кардиологическая ассоциация назвала целевой пульс для тренировок на эллиптическом тренажёре

Каждый, кто хочет похудеть, задаётся вопросом: насколько эффективно использовать эллиптический тренажёр? Этот вид кардионагрузки стал одним из самых популярных благодаря сочетанию высокой калорийности сжигания и бережного отношения к суставам. Однако скорость снижения веса зависит от множества факторов — начиная от рациона и заканчивая интенсивностью занятий.

Как организм расходует энергию

Сбросить вес можно только при создании дефицита калорий. На результат влияют три ключевых момента: количество съедаемой пищи, уровень физической активности и базовый обмен веществ. Последний отвечает за энергию, которую организм тратит на поддержание жизни: дыхание, работу сердца, переваривание пищи. Контролировать его невозможно, зато есть два других рычага — питание и тренировки.

Согласно данным USDA, дефицит в 500-1000 калорий ежедневно помогает терять 1-2 фунта (около 0,5-1 кг) за неделю. Это считается безопасной и устойчивой скоростью снижения веса. Прибавьте сюда регулярные кардиотренировки — и результат будет ещё заметнее.

Сколько калорий сжигает эллиптический тренажёр

Расход энергии зависит от веса человека и интенсивности тренировки. По данным Университета Рочестера, при весе 68 кг за час занятий можно потратить примерно 648 калорий. Полчаса нагрузки в таком случае "съедают" около 324 калорий. Если увеличить продолжительность или сопротивление, число будет выше. Но важно помнить: это средние показатели, и каждый организм уникален.

Многое решает пульс. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует держать его в целевых зонах: от 50 до 70% от максимального при умеренной активности и 70-85% при высокой интенсивности. Чтобы узнать максимум, нужно из 220 вычесть свой возраст. Например, для 40-летнего человека это 180 ударов в минуту, а рабочий диапазон — от 90 до 153 ударов.

"Ваш целевой пульс должен составлять 50-70% при умеренной активности и 70-85% при высокой", — пояснила Американская кардиологическая ассоциация.

Как сочетать питание и тренировки

Эффективнее всего работают комплексные меры. Если вы урезаете рацион на 500 калорий и добавляете по 30 минут на эллиптическом тренажёре 5 раз в неделю, получится потерять больше 0,5 кг за 7 дней. Увеличив время до часа, можно сбросить около 1 кг. Если питание оставить без изменений, а заниматься по часу 5 дней, уйдут примерно 2 фунта (около 0,9 кг).

Американский совет по упражнениям рекомендует расходовать минимум 250 калорий в день с помощью физической активности. Тогда даже без жёстких ограничений в питании процесс снижения веса будет идти стабильнее.

Советы для максимального эффекта

• Используйте интервальные тренировки (HIIT) — они помогают сжечь больше калорий за меньшее время.
• Увеличивайте сопротивление педалей, чтобы задействовать больше мышц.
• Работайте с ручками тренажёра — это включает верхнюю часть тела и ускоряет расход энергии.
• Следите за регулярностью: результат заметен только при систематических занятиях.

Эллиптический тренажёр ценится и за низкое воздействие на суставы. Людям с больными коленями бег или степпер часто даются тяжело, а этот снаряд обеспечивает щадящую, но эффективную нагрузку.

Эллиптический тренажёр — удобный способ сбросить вес, не перегружая суставы. Скорость похудения зависит от вашего рациона, интенсивности и регулярности тренировок. При правильном подходе он помогает не только сжигать калории, но и укреплять сердце, выносливость и мышцы.

