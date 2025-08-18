Эллипсоид против ходьбы: правда о том, что действительно меняет тело

Что эффективнее для здоровья и фигуры — прогулка или тренировка на эллиптическом тренажёре? Ответ не так однозначен, как может показаться. Оба варианта считаются безопасными для суставов и подходят для регулярных занятий, но нюансы могут повлиять на ваш выбор.

Калории и интенсивность

Эллиптический тренажёр, как правило, помогает сжечь больше калорий за то же время, чем пешая прогулка. По данным Harvard Health Publishing, человек весом 70 кг за полчаса на эллипсоиде тратит около 335 калорий, тогда как при ходьбе — примерно 149. Но интенсивная ходьба в горку или в быстром темпе может сократить этот разрыв. Всё упирается в вашу скорость, нагрузку и, конечно, регулярность.

Тренер Келвин Гэри напоминает: на общий расход энергии влияют не только тренировки, но и базовый обмен веществ, активность в течение дня (NEAT) и даже скорость переваривания пищи.

Нагрузка на суставы

Ходьба хоть и считается низкоударной нагрузкой, всё же создаёт определённое давление на суставы. Эллиптический тренажёр исключает этот момент: ноги постоянно остаются на платформе, а значит, нет ударного воздействия. Это особенно важно для тех, кто восстанавливается после травм или страдает хроническими проблемами с суставами.

Для снижения веса

Здесь главное — не способ, а системность. Лиз Ван Вурхис, основательница Fit Collective, отмечает: эффективнее то, что вы будете делать регулярно. Ходьба выигрывает в доступности — она не требует оборудования и может быть частью повседневной жизни. Но эллипсоид при желании тоже легко встраивается в домашние тренировки.

Сила и мышцы

Эллиптический тренажёр позволяет регулировать сопротивление, включая в работу не только ноги, но и руки. Ходьба по наклонной поверхности также укрепляет мышцы нижней части тела. Для заметного прироста мышечной массы эксперты советуют дополнить кардио силовыми упражнениями.

Полноценная тренировка

Если цель — задействовать всё тело, эллипсоид выигрывает. Рычаги для рук активируют плечи, спину и корпус. Однако и во время ходьбы можно подключить больше мышц — например, с помощью палок для скандинавской ходьбы или утяжелённого жилета (после консультации с врачом).

Здоровье сердца

Любая аэробная нагрузка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но в плане разнообразия нагрузок ходьба может быть гибче: легко чередовать быстрый шаг, бег и спринты, создавая интервальную тренировку.

Стоимость

Ходьба однозначно дешевле: нужны только хорошие кроссовки. Эллиптический тренажёр — серьёзная инвестиция, которая окупится только при регулярном использовании.

Оба варианта хороши, но ваш выбор должен зависеть от целей, состояния здоровья и личных предпочтений. Хотите мягкую, но интенсивную тренировку с минимальной нагрузкой на суставы — выбирайте эллипсоид. Цените простоту, доступность и возможность заниматься где угодно — отдайте предпочтение ходьбе.