Степпер
Степпер
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Этот тренажёр работает лучше бега: секрет стройности без лишней

Эллиптический тренажёр признан безопасной альтернативой бегу

Эллиптический тренажёр — один из тех спортивных гаджетов, который время от времени вновь оказывается на пике популярности. Его ценят за универсальность, эффективность и мягкое воздействие на суставы. Сегодня он активно используется не только в фитнес-клубах, но и дома, особенно у тех, кто хочет укрепить тело без риска перегрузок.

Почему эллипс снова в моде

Среди знаменитостей эллиптический тренажёр давно стал частью тренировочного набора. Дженнифер Энистон, например, включает его в свой формат "15-15-15": велотренажёр, эллипс и беговая дорожка по 15 минут каждая. Такой подход помогает не только поддерживать форму, но и разнообразить нагрузки.

Эллиптические тренировки относятся к формату HILIT — интенсивные, но низкоударные упражнения. Это значит, что они позволяют разогнать пульс, развить силу и выносливость, при этом сохраняя суставы в безопасности.

Сравнение: эллиптический тренажёр и другие кардионагрузки

Тренажёр Основная нагрузка Уровень травмоопасности Эффект для похудения Влияние на суставы
Эллипс Всё тело (кор, руки, ноги, ягодицы) Низкий Высокий (до 400 ккал за 30 минут) Минимальная нагрузка
Беговая дорожка Ноги, ягодицы Средний/высокий Высокий Сильное воздействие на колени и спину
Велотренажёр Ноги Низкий Средний Минимальная нагрузка
Степпер Ноги, ягодицы Средний Средний Умеренная нагрузка

Советы шаг за шагом: как тренироваться на эллиптическом тренажёре

  1. Начинайте с лёгкого сопротивления и 10-15 минут в умеренном темпе.

  2. Постепенно увеличивайте продолжительность до 30-40 минут.

  3. Используйте интервальный режим: чередуйте 1-2 минуты высокой скорости с 3-4 минутами спокойного темпа.

  4. Следите за осанкой: плечи расправлены, спина ровная, взгляд вперёд.

  5. Держите руки на рычагах — так нагрузка распределяется равномерно между верхом и низом тела.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться только в одном темпе.

  • Последствие: быстрое привыкание организма и снижение результата.

  • Альтернатива: использовать интервальные тренировки, меняя ритм и сопротивление.

  • Ошибка: слишком высокая нагрузка с первых дней.

  • Последствие: перенапряжение мышц, риск травмы.

  • Альтернатива: постепенное увеличение времени и сопротивления.

  • Ошибка: пренебрежение положением тела.

  • Последствие: боли в пояснице и шее.

  • Альтернатива: следить за техникой, контролировать осанку.

А что если…

…заниматься на эллипсе каждый день? При умеренной нагрузке и чередовании с другими видами активности это возможно. Но оптимально — 3-4 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Безопасен для суставов Может наскучить при однообразных занятиях
Подходит для похудения Не развивает взрывную силу, как бег
Задействует всё тело Требует места дома
Снижает нагрузку на позвоночник Цена выше, чем у велотренажёра

FAQ

Как выбрать эллиптический тренажёр для дома?
Обратите внимание на маховик (лучше от 7 кг), регулировку сопротивления и наличие программ тренировок.

Сколько стоит эллиптический тренажёр?
Домашние модели начинаются от 25-30 тысяч рублей, профессиональные — от 70 тысяч и выше.

Что лучше: беговая дорожка или эллипс?
Если цель — похудение без нагрузки на суставы, эллипс. Для развития выносливости и подготовки к бегу — дорожка.

Мифы и правда

  • Миф: эллипс бесполезен для пресса.

  • Правда: мышцы кора активно работают, помогая удерживать баланс.

  • Миф: он не помогает при целлюлите.

  • Правда: улучшает кровообращение и тонизирует кожу ног и ягодиц.

  • Миф: это только женский тренажёр.

  • Правда: подходит и мужчинам для кардио, укрепления спины и ног.

3 интересных факта

• Эллиптический тренажёр был изобретён в 1990-х как альтернатива бегу для людей с травмами коленей.
• На эллипсе можно двигаться как вперёд, так и назад, меняя нагрузку на мышцы.
• Энергорасход в час может достигать 700 ккал — это сопоставимо с интенсивным бегом.

Исторический контекст

Сначала эллиптические тренажёры применялись в медицинской реабилитации для пациентов с проблемами суставов. Лишь позже их адаптировали для фитнес-клубов. Сегодня же это полноценный тренажёр для домашних занятий и залов, который совмещает элементы бега, степа и велосипеда.

