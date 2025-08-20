Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Степпер
Степпер
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Уровни сопротивления, о которых молчат тренажёры

Мэттью Форцалья: какие уровни сопротивления на эллипсоиде подходят для похудения

Что самое запутанное в тренировках? То, что здесь не существует универсального рецепта. А в чём их главное преимущество? В том же самом! Занятия можно — и нужно — подстраивать под собственные цели и уровень подготовки. Особенно это касается кардиотренажёров, например, эллипсоида. Вопрос "какой уровень сопротивления выбрать" не имеет единственного ответа. Всё зависит от того, хотите ли вы развить выносливость, набрать силу или похудеть.

Как подобрать сопротивление на эллипсоиде

Сертифицированный тренер и основатель Forzag Fitness Мэттью Форцалья объясняет: правильный уровень сопротивления — это всегда индивидуально. Если цель — выносливость, выбирайте умеренную нагрузку, которая вызывает учащённое дыхание, но остаётся посильной на протяжении длительного времени. Для силы нужны более высокие уровни, а для снижения веса лучше комбинировать оба подхода.

Например, если диапазон вашего тренажёра от 1 до 10:

  • 4-6 подойдут для развития выносливости,
  • 7-10 — для укрепления мышц.

Тренировки на выносливость

Чтобы укрепить сердце и лёгкие, важно удерживаться в аэробной зоне — это 65-75 % от максимального пульса. Последний рассчитывается просто: 220 минус ваш возраст. Удобнее всего следить за зоной с помощью фитнес-часов или встроенного датчика на тренажёре. Если гаджетов нет, ориентируйтесь на субъективную шкалу усилий (RPE). Уровень 12-14 считается "умеренно трудным" и идеально подходит для кардионагрузки.

Интересный факт: исследования Центра по контролю заболеваний (CDC) показывают, что регулярные тренировки в этой зоне значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сопротивление для силы

Рост силы требует принципа прогрессирующей перегрузки. При каждом занятии увеличивайте сопротивление, заставляя мышцы адаптироваться и становиться крепче. По словам Форцальи, важно работать в интенсивных интервалах — от 20 до 45 секунд, постепенно поднимая нагрузку. Признак правильного уровня: вам сложно поддерживать одинаковый темп долгое время.

Кстати, учёные отмечают, что силовые кардиотренировки не только развивают мышцы, но и ускоряют метаболизм, помогая расходовать больше калорий даже в покое.

Для снижения веса

Лучшее решение — комбинировать оба метода. В один день можно делать длительные кардиосессии, в другой — силовые интервалы. Если времени мало, попробуйте смешанный вариант: чередуйте умеренную нагрузку с короткими интенсивными отрезками. Такой подход помогает сжигать больше калорий и делает тренировку менее монотонной.

Как выбрать уровень именно для вас

Не все тренажёры имеют одинаковый диапазон сопротивлений, поэтому ориентируйтесь на ощущения и цели. Главное — помнить, что "идеального" числа не существует. Подбирайте нагрузку под себя и постепенно увеличивайте её, чтобы прогресс не останавливался.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по фитнесу Ротач назвала оптимальное количество повторений с роликом для пресса вчера в 21:16

Кубики на животе без залов и тренеров: самый недооценённый тренажёр

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, почему ролик для пресса считается лучшим тренажёром и как правильно выполнять раскатку, чтобы не навредить себе.

Читать полностью » Врач рассказал, как улучшить кровообращение в ногах на работе вчера в 20:26

Каждый день вы рискуете венами: простая привычка спасает от тяжести в ногах

Врач Владимир Нечаев рассказал, какие простые упражнения прямо на рабочем месте помогут снять тяжесть в ногах и вернуть им легкость.

Читать полностью » Men Today: фитнес-эксперт Ротач перечислила восемь упражнений для рельефного пресса вчера в 20:11

Что важнее для рельефа: почему пресс прячется под жиром, даже если мышцы уже есть

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнения и правила питания, которые помогут убрать живот и добиться рельефного пресса. Какие именно входят в комплекс?

Читать полностью » Фитнес-тренер Джейк Харкофф назвал пользу челленджа Bring Sally Up для разминки вчера в 19:50

Фитнес-челлендж, который выводит из строя сильнейших и поднимает слабых

Музыкальный фитнес-челлендж «Bring Sally Up» захватил TikTok и залы по всему миру. Почему он так эффективен и чем может быть опасен — разбираемся.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали упражнения со штангой для развития силы и выносливости вчера в 19:10

20 минут со штангой: тренировка, которая заменяет час в спортзале

20 минут, одна штанга и никакого фитнес-клуба: узнайте, как этот комплекс помогает развить силу, выносливость и мощность одновременно.

Читать полностью » Физиотерапевт Уэсли Спарго назвал пользу reverse Nordic curl для укрепления квадрицепсов вчера в 18:50

Упражнение, которое меняет колени сильнее, чем любые приседания

Reverse Nordic curl выглядит непривычно, но именно это упражнение делает квадрицепсы сильнее, улучшает баланс и защищает колени от травм.

Читать полностью » Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности вчера в 18:10

Сидячая жизнь разрушает спину: гиря становится единственным спасением

Короткая, но эффективная тренировка с гирей сидя укрепит мышцы, улучшит осанку и подойдёт даже тем, кто давно не занимался спортом.

Читать полностью » Врач-физиотерапевт Сэм Бекуртни назвал 6 эффективных вариаций сгибаний рук для роста бицепсов вчера в 17:50

Скрытый враг мышц: почему привычные упражнения убивают результат

Скучно делать одни и те же сгибания рук? Эти шесть вариаций бицепс-керлов помогут преодолеть плато, добавить силы и вернуть интерес к тренировкам.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Психолог Стефани Рот-Голдберг: спорт не заменяет психотерапию
Садоводство

Необычные методы борьбы с пожелтением листвы кабачков: рекомендации
Садоводство

Почему рисовая шелуха – незаменимый помощник для дачников: 5 причин начать использовать
Авто и мото

Создатель McLaren F1 Гордон Мюррей выпустил дорожную версию S1 LM
Красота и здоровье

Врач Сурадж Кукадия предупредил, что увеличение груди у мужчин может быть признаком болезни
Еда

Как приготовить салат Цезарь с курицей и пекинской капустой: советы шеф-повара
Туризм

Куперс-Бич в Нью-Йорке признан лучшим пляжем США в рейтинге профессора Стивена Лезермана
Наука и технологии

Исследование Sebrae: 73% предпринимателей Бразилии планируют инвестировать в ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru