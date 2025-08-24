Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эллипсоид
Эллипсоид
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Маленький коврик спасает там, где не справляется тяжёлый тренажёр

Фитнес-эксперты назвали три причины использовать коврик под эллиптический тренажёр

Когда вы в последний раз задумывались о том, что на самом деле стоит под вашим тренажёром? Эллиптический тренажёр — мощный инструмент для кардионагрузки и тренировки всего тела, но его эффективность и комфорт напрямую зависят не только от техники выполнения упражнений, но и от… коврика под ним. Кажется, мелочь? На деле — важная деталь, которая может значительно повлиять и на ваш результат, и на состояние квартиры.

Почему коврик для эллипсоида — больше, чем аксессуар

Во-первых, это вопрос шума. При интенсивных тренировках тренажёр неизбежно вибрирует, особенно если вес пользователя превышает 90 кг. Эти колебания не только создают дискомфорт, но и раздражают соседей снизу. Специальный коврик поглощает вибрацию и приглушает звуки, превращая тренировку в более спокойный процесс.

Не менее важен и момент защиты пола. Эллиптический тренажёр может весить сотни килограммов, и его ножки без дополнительной подложки оставляют заметные следы даже на ковролине. На паркете или плитке риск ещё выше — лёгкие подвижки во время занятий могут привести к царапинам. Коврик помогает равномерно распределить нагрузку и создать дополнительный барьер.

Стабильность и безопасность

Ещё одна проблема, о которой редко говорят, — это устойчивость тренажёра. У многих моделей сравнительно узкое основание, и при активной работе они слегка "качаются". Для крупного пользователя это особенно ощутимо. Коврик решает задачу: он смягчает мелкие движения и стабилизирует конструкцию, что повышает безопасность занятий.

Стоит ли покупать?

Интересно, что коврик — не обязательная покупка. Если вы тренируетесь, например, в гараже на бетонном полу, а у вашего тренажёра широкое основание и качественные прорезиненные накладки, можно обойтись и без него. Но в большинстве случаев коврик оправдывает себя: цена в пределах 50 долларов выглядит скромной по сравнению с затратами на сам эллипсоид.

Несколько любопытных фактов

Вибрация от тренажёров без коврика способна "гулять" по плиточному полу и усиливаться за счёт акустики помещения.
В спортивных клубах коврики используют не только для эллипсоидов, но и под беговые дорожки, чтобы продлить срок службы покрытия пола.
В некоторых странах производители сразу включают коврик в комплект к тренажёру — в США это скорее исключение, а вот в Японии встречается чаще.

Коврик для эллипсоида — это простое решение, которое улучшает комфорт, защищает пол и делает тренировки безопаснее. Выбор остаётся за вами, но чаще всего эта небольшая инвестиция оказывается весьма полезной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Эбби МакКьюэн назвала упражнения для замедления прогрессирования сегодня в 7:10

Рассеянный склероз отбирает силы: как остановить разрушение организма

Даже простая 10-минутная тренировка способна замедлить развитие рассеянного склероза и облегчить его симптомы. Как правильно заниматься при РС?

Читать полностью » Физиотерапевт Лида Малек: bent knee fallout улучшает стабильность таза и укрепляет поперечную мышцу живота сегодня в 6:50

Боль в спине подкрадывается незаметно — простой способ остановить её

Минимальное движение с максимальным эффектом: упражнение bent knee fallout укрепляет кор, улучшает стабильность таза и снижает риск боли в пояснице.

Читать полностью » Физиотерапевт Сэм Бекортни назвал упражнения для снижения риска шинсплинтов сегодня в 6:30

Секрет здоровых голеней кроется не в голени, а в ягодицах

Почему болят голени у бегунов и как всего два упражнения могут помочь избежать шинсплинтов? Ответ — в правильной работе мышц и простых привычках.

Читать полностью » Лучшие упражнения для силы назвал тренер Planet Fitness Тедди Сэвидж сегодня в 6:10

Ошибка в зале, которая превращает тренировку в путь к травме

Хотите узнать, какие упражнения действительно делают вас сильнее? Разбираем топ-5 движений для функциональной силы и объясняем, почему техника важнее веса.

Читать полностью » Mayo Clinic: комплекс упражнений на 20 минут укрепляет кор и разгружает спину сегодня в 5:50

Сидячая работа разрушает спину: короткая тренировка способна остановить процесс

20 минут, которые помогут не только укрепить пресс, но и освободить бёдра от зажатости. Узнайте, почему эта тренировка — находка для здоровья спины.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела сегодня в 5:30

Турецкий подъем с гирей — короткий путь к силе без бесконечных тренировок

Турецкий подъем с гирей — древнее упражнение, которое до сих пор считается тестом силы и выносливости. Почему оно так полезно и как его освоить?

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как platypus walks развивают квадрицепсы и снижают боли в пояснице сегодня в 5:10

Тренировка, которая занимает меньше минуты и работает на всё тело

Необычная походка утконоса может стать вашим секретным оружием для сильных ног и гибких бёдер. Узнайте, почему это упражнение заслуживает внимания.

Читать полностью » Врачи из American College of Obstetricians and Gynecologists назвали влияние спорта на менструацию сегодня в 4:50

Как спорт помогает справляться с ПМС и сокращает болезненные дни

Физическая активность может облегчить ПМС и сократить боли, но чрезмерные тренировки иногда задерживают или даже останавливают месячные.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Личный опыт: какие привычки из путешествий я перенёс домой
Еда

Как запекать куриные ножки с картошкой в рукаве для запекания
Еда

Как приготовить сырные шарики во фритюре
Авто и мото

Стоимость Lamborghini Fenomeno превысит 3 млн евро за каждый экземпляр
Садоводство

Как дрожжевая подкормка поможет петуниям: секреты идеального ухода
Наука и технологии

Саморегулирующаяся куртка: термокомфорт при любой погоде – разработка Китая
Красота и здоровье

Акантамебный кератит: врач предупреждает об опасности в воде – особенно для тех, кто носит линзы
Авто и мото

МВД предупредило о новых схемах мошенничества при покупке автомобилей онлайн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru