Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эллиптические тренажёры
Эллиптические тренажёры
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Кардио без боли: почему эллипсоид вытесняет беговую дорожку

Эллиптический тренажёр эффективнее ходьбы для похудения — данные врачей

Тренировки на эллиптическом тренажёре давно стали популярным способом поддерживать форму и снижать вес. Такой вид кардионагрузки помогает расходовать большое количество калорий и при этом щадит суставы. В отличие от бега или ходьбы, движения на кросс-тренажёре практически не создают ударной нагрузки на колени и голеностопы, что делает его удобным даже для людей с избыточным весом или проблемами опорно-двигательного аппарата.

Что такое эллиптический тренажёр

Эллиптический тренажёр, или кросс-тренер, имитирует бег, ходьбу и даже подъём по лестнице. При этом движение получается плавным, а нагрузка распределяется равномерно. Многие модели оснащены подвижными рычагами для рук, что позволяет включать в работу верхнюю часть тела и превращает тренировку в полноценное занятие для всего организма.

Кардионагрузка такого типа напрямую связана с укреплением сердечно-сосудистой системы. Согласно рекомендациям специалистов, взрослому человеку необходимо минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Эллипсоид помогает легко выполнить этот норматив и даже превысить его без лишнего стресса для организма.

Сколько и как заниматься

Для заметного снижения веса рекомендуется уделять занятиям на кросс-тренажёре не менее пяти раз в неделю. Оптимальная продолжительность тренировки — около часа. Таким образом, суммарная недельная активность выходит на уровень 300 минут, что соответствует нормам, прописанным в рекомендациях Министерства здравоохранения США.

Регулярные кардионагрузки позволяют создать необходимый дефицит калорий. Если вы тратите больше энергии, чем получаете с пищей, организм начинает использовать жировые запасы. Именно это сочетание — тренировки и контроль питания — является базой для похудения.

Эффективность кардиотренировок

Эллиптический тренажёр способен сжигать сотни калорий за одно занятие. При умеренном темпе расход энергии может быть сопоставим с пробежкой, а при высоком темпе даже превышать его. Однако точное количество калорий зависит от массы тела, уровня нагрузки и интенсивности.

По данным Harvard Health Publishing, при педалировании на эллипсоиде человек может расходовать больше калорий, чем во время бега со скоростью 5 миль в час. Но при увеличении скорости пробежки преимущество остаётся за бегом. В итоге выбор между беговой дорожкой и эллипсоидом часто зависит от личных предпочтений и состояния суставов.

Эксперты Mayo Clinic отмечают, что у эллиптического тренажёра есть уникальные преимущества: низкая ударная нагрузка, возможность задействовать верхнюю часть тела и даже менять направление движения, включая задний ход, чтобы нагрузить другие мышечные группы.

Интервальные тренировки и похудение

Хотя классические часовые кардиосессии остаются востребованными, всё больше внимания уделяется высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT). Такой формат подразумевает чередование коротких отрезков высокой интенсивности с периодами восстановления. Это позволяет сжечь больше калорий за меньшее время.

По данным American Council on Exercise, интервальные тренировки считаются более эффективными для снижения веса по сравнению со стабильными нагрузками средней интенсивности. Кроме того, HIIT помогает ускорить метаболизм и продолжает "сжигать" калории даже после окончания тренировки.

Постоянство и результат

Главное условие успеха в снижении веса — регулярность. Эпизодические тренировки не дадут ощутимого результата. Важно заниматься систематически, поддерживать достаточную интенсивность и сочетать тренировки с корректировкой питания.

Даже при высокой физической активности без создания калорийного дефицита сбросить вес не удастся. Поэтому специалисты советуют одновременно увеличить энергозатраты и снизить калорийность рациона. При дефиците в 500-1000 калорий в день можно рассчитывать на потерю от 0,5 до 1 кг в неделю.

Эллиптический тренажёр — это эффективный и безопасный способ не только укрепить сердце и суставы, но и избавиться от лишнего веса. При правильном подходе он может стать ключевым инструментом на пути к здоровому телу и выносливости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Harvard Health подсчитали расход калорий при беге трусцой разного темпа вчера в 18:50

Полчаса трусцы — и результат удивит: цифры, которые меняют мотивацию

Узнайте, сколько калорий можно сжечь за полчаса лёгкой пробежки и какие факторы сильнее всего влияют на результат.

Читать полностью » Harvard Health Publishing назвал расход калорий при прогулке со скоростью 3,5–4,5 мили в час вчера в 18:30

40 минут ходьбы — и вес начинает уходить быстрее, чем от тренажёров

Даже обычная прогулка способна помочь в похудении. Но сколько калорий реально можно сжечь за 40 минут быстрой ходьбы?

Читать полностью » Врачи: плавание снижает общий процент жира, но не убирает жир только на животе вчера в 18:10

Вода против жира: почему бассейн не всегда спасает от лишних сантиметров

Плавание помогает худеть и укреплять мышцы, но какие стили и приёмы сделают тренировки максимально эффективными? Ответы внутри.

Читать полностью » Тяга штанги и тяга Т-грифа: различия и преимущества по данным ExRX.net вчера в 17:50

Один хват — два результата: что скрывают тяги для спины

Две классические тяги по-разному развивают спину, и каждая имеет свои преимущества. Как выбрать между ними — зависит от целей и условий тренировки.

Читать полностью » Кортизол мешает росту мышц: данные Harvard Health Publishing вчера в 17:30

Тренажёрный зал против вас: как усилия оборачиваются потерей силы

Мышцы могут перестать расти даже при регулярных тренировках. Разбираем главные причины, по которым усилия в спортзале не приносят результата.

Читать полностью » Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико вчера в 17:10

5 часов подряд на дорожке — и всё ради одной цифры на весах

Сжечь 800 калорий за одну тренировку реально, но для этого придётся серьёзно постараться. Какие методы помогут ускорить процесс?

Читать полностью » Len Kravitz: какие тренажёры укрепляют нижний пресс в спортзале вчера в 16:50

Три тренажёра в зале, которые работают на пресс лучше сотни упражнений

Три простых, но эффективных тренажёра помогут проработать нижний пресс в любом спортзале. Главное — освоить правильную технику.

Читать полностью » Mayo Clinic объяснила, почему 100 отжиманий не приводят к снижению веса вчера в 16:30

Почему 100 отжиманий не гарантируют стройность и лёгкость

Сто отжиманий подряд звучит впечатляюще, но помогут ли они похудеть? Разбираем, сколько калорий реально уходит во время такого упражнения.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Анализ почвы позволяет снизить расходы на удобрения и повысить урожайность
Культура и шоу-бизнес

Николай Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес снимутся в фильме Роберта Земекиса "Последняя миссис Пэриш"
Спорт и фитнес

Тренер Чарльз Поликуин популяризировал German Volume Training в Северной Америке в 1990-х
Садоводство

Убедитесь, как фацелия меняет урожайность: секреты успешных дачников
Садоводство

В Пермском крае рекомендовали биопрепараты и укрывной материал для капусты, моркови и томатов
Еда

Кулинарный эксперт поделился рецептом запекания утки с айвой в духовке для сочного мяса
Красота и здоровье

Кардиолог Каролина Май назвала главные болезни поколения зумеров
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Лебедева объяснила, почему появляется пивной живот
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet